Инструкция от «Комсомолки»: что делать и куда обратиться в Ижевске, если укусил клещ

В Удмуртии активизировались клещи Фото: pixabay.com

Из-за начала дачного сезона и времени пикников, в Ижевске все больше людей жалуются на присасывания клещей. Что делать, если укусил клещ, куда обратиться и во сколько обойдется исследование паразита, расскажет «Комсомолка».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ НА СЕБЕ КЛЕЩА?

Если вы нашли на себе клеща, неважно, только впился он или уже насытился и отвалился, нужно обратиться в любую медицинскую организацию, которая вам доступна: поликлинику по месту жительства или частную клинику.

При наличии страховки дальнейшую схему действий определяет страховая компания. В зависимости от пакета услуг, страховка предусматривает бесплатное извлечение и исследование клеща, а также экстренную профилактику либо лечение.

КУДА НЕСТИ КЛЕЩА?

Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии по адресу ул. Ленина, 106. Клещ может быть живым или мертвым, но главное – он должен быть целым. Даже если он поврежден, например, оторвался хоботок, его следует положить вместе с тельцем. Здесь паразитов исследуют. Проверяют клещей на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий, эрлихий, анаплазм и вируса лихорадки Западного Нила.

Журналист «Комсомолки» отправился в лабораторию, чтобы проверить - как обстоят дела с очередями Фото: Михайлова Анастасия

График работы лаборатории:

- В будни с 08:30 до 16:00.

- В выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 июня с 09:00 до 14:00; с 1 июля по 31 июля в воскресенье с 09:00 до 14:00.

Дополнительная информация доступна по тел.: 63-62-50, 63-27-88 и на официальном сайте.

Некоторые частные клиники принимают клещей на анализ. Однако надо уточнять в конкретной клинике.

СКОЛЬКО СТОИТ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЩА?

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии исследование на наличие антигена вируса клещевого энцефалита стоит 300 руб., диагностика эрлихиоза и анаплазмоза методом ПЦР – 520 руб., диагностика боррелиоза методом ПЦР – 485 руб.

Также паразита можно исследовать на несколько инфекций сразу:

- На 2 инфекции (клещевого энцефалита, боррелиоз) – 785 рублей.

- На 3 инфекции (боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза) – 1 005 рублей.

- На 4 инфекции (клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза) – 1305 рублей.

За извлечение клеща придется заплатить еще 90 рублей.

Исследовать клеща бесплатно могут труженикам тыла, ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны – при предъявлении удостоверения.

В частных клиниках исследование обойдется в сумму от 1900 до 3600 руб.

Утром, примерно в 10:30, в очереди у Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии стояли около 30 человек. Еще несколько дней назад людей тут было куда меньше Фото: Михайлова Анастасия

КАК ДОСТАТЬ КЛЕЩА?

Клеща нужно достать как можно быстрее, но сделать это должен специалист, например, врач травмпункта. Нельзя повредить клеща. Из-за этого будет сложно провести исследование, да и шанс заразиться становится выше.

Если вам придется действовать самостоятельно, воспользуйтесь тонким пинцетом или хлопчатобумажной нитью. Нить крепко завязывают вокруг головки клеща ближе к коже и затем аккуратно «выкручивают» паразита тянуще-вращательными движениями. Место укуса следует обработать спиртом или йодом.

Голыми руками паразита трогать не стоит. Как и пытаться его раздавить, сквозь микроскопические ранки зараза может попасть в организм. Прижигать или заливать впившегося клеща маслом – тоже бесполезно, это не поможет его извлечь, но ухудшит состояние ранки и испортит исследование.

Паразитов упаковывают в пробирки и приносят в лабораторию Фото: Михайлова Анастасия

А если клещ не успел впиться, можно утопить его в плотно закрытой банке с водой или сжечь в пламени свечи, зажав пинцетом.

УКУСИЛ КЛЕЩ. СИМПТОМЫ, НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

После укуса клеща, зараженного боррелиозом, практически сразу появляется интенсивное покраснение, иногда напоминающее кольцо. Куда более коварен энцефалит: ярких симптомов сразу не будет. Однако повышенная температура в течение 2-3 недель после укуса и появление головных болей – тревожные признаки.

В качестве экстренной меры непривитому человеку в течение 72 часов после укуса вводится иммуноглобулин, а если времени прошло больше, пострадавшему выписывают курс иммуностимулирующих препаратов и наблюдают за его состоянием в течение месяца.

Против бактериальных инфекций, например боррелиоза, пострадавшему назначают антибиотики.

Клещи поджидают жертву в траве или среди кустарника Фото: pixabay.com

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Не стоит посещать территории, не обработанные от клещей. А если у вас возникла такая необходимость, пользуйтесь защитным костюмом, репеллентами. Осматривайте одежду, кожу, волосы каждые 15-20 минут, обычно клещ не впивается сразу. Паразиты предпочитают участки с максимальным кровоснабжением: подмышечные впадины и паховая область, а также спина, голова, шея и область за ушами.

Чтобы еще более эффективно уберечь себя, можно вакцинироваться, но начинать курс надо еще осенью. Курс состоит из 3-х прививок, и последняя делается в марте-апреле. Впрочем, если позволит врач, то можно пройти ускоренный курс. Однако, любая вакцинация должна завершится минимум за две недели до планируемого контакта с паразитами.

От клещевого боррелиоза, к сожалению, не бывает прививки.

ОТКУДА ПРЫГАЮТ КЛЕЩИ?

Клещи не умеют прыгать, они вообще не забираются высоко. Паразит поджидает жертву в траве или среди кустарника, вытянув вперед лапки, и прицепляются, когда мимо проходит человек или животное. Клещи могут переползти с одного человека на другого.

Нужно стараться не посещать территории, которые не обрабатывались от клещей Фото: pixabay.com

КАКИЕ УЧАСТКИ ОБРАБОТАЮТ ОТ КЛЕЩЕЙ В ИЖЕВСКЕ?

В этом году обработка уже началась. Специальное средство от паразитов разбрызгивают в парках, скверах и кладбищах. Администрация города опубликовала список городских территорий, которые обработают в мае. Это парки, кладбища и лесопосадки, а также территории школ, детских садов и больниц Ижевска.

КСТАТИ!

По данным местного Роспотребнадзора, к 6 мая в больницы обратились 1132 жителя региона, укушенных клещами, из них – 529 ижевчан. Заражены энцефалитом оказались 1,8% исследованных паразитов, а у 32,4% клещей – практически у каждого третьего – был выявлен возбудитель боррелиоза. Пока что цифры ниже показателей 2020 года (1512 укушенных, из них 764 ижевчанина), но перед лабораторией уже выстраиваются очереди из желающих сдать клеща на исследование.

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