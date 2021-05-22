Эксперимент «Комсомолки»: есть ли в медицинских масках Ижевска черви?

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Видео очередного, якобы, разоблачения появилось в интернете этой весной. В ролике сообщали, что на медицинских масках обитают «черные черви». По словам создателей видео, это «черви» были специально подсажены в маски и способны попасть в дыхательные пути человека. Вооружившись микроскопом, «Комсомолка» решила разобраться и развеять миф.

Эксперимент мы решили провести на разных масках: чистой, только что купленной в аптеке и использованной, которую корреспондент благополучно забыл в кармане джинсов на несколько дней.

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Маска из новой упаковки

Вначале новую маску исследовали под 64-кратным увеличением. Большая площадь – чистая. Но ближе к центру обнаружили неизвестный черный объект. Взяв 160-кратное увеличение, стала заметна слегка витая структура. Наблюдали довольно долго – никакого шевеления. По виду можно предположить, что это обычная нитка.

Кстати, эффекта движения под микроскопом можно добиться двумя путями. Например, поместить рассматриваемый объект в водную среду – именно так чаще всего делают, чтобы улучшить качество изображения при исследованиях. Другой вариант – поворачивать винт настройки. Так как исследуемый объект обычно не плоский, линза фиксируется то на более близких деталях, то на более дальних. Этот эффект как раз можно наблюдать на видео.

Использованная маска из кармана

Дальше корреспондент решил исследовать вторую маску – старую и забытую в джинсах. И вот тут сюрприз. На ней оказалось целое скопление похожих «червей». Синего и даже красного цвета.

Но заметно – это обычные нити. Хоть маски и изготавливают в чистых условиях, они все же не относятся к категории стерильных. Поэтому попадание пыли не исключается. Также белые и черные маски могут изготавливать в одних цехах, поэтому попадание волокон другого цвета возможно.

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Для справки:

Многие копания Удмуртии перепрофилировались на производство защитных бытовых масок в период распространения коронавирусной инфекции. Это были предприятия легкой промышленности, ателье, мастерские по ремонту одежды, а также мебельные предприятия.