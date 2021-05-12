Стресс вместо спорта: удивительная история ижевчанки, похудевшей на 15 кило без диет

Ижевчанка сбросила 15 кило из-за тревожных расстройств Фото предоставлено героиней публикации

С 10 лет Елена Серик занимается спортом. В школе она ходила на тренировки по легкой атлетике и много бегала, а в студенчестве увлеклась тренажерным залом. Но из-за стресса на 3 курсе Лена набрала 20 кило и бросила спорт. Что произошло и как девушке удалось стать фитнес-тренером, расскажет «Комсомолка».

Фото предоставлено героиней публикации

ПОССОРИЛАСЬ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ И ПОТЕРЯЛА РАБОТУ

На 3 курсе университета Лена пыталась уместить в свою жизнь работу тренером, учебу, участие в студенческих мероприятиях и отношения с молодым человеком. Но в какой-то момент все начало рушиться.

«Еще летом 2018-го я весила около 60 кг», – вспоминает девушка. – «А осенью начались репетиции в «театралка», контрольные рубежи. Я приходила в универ к 12:00, а уходила почти в 22:00. Часто брала замены в фитнес-зале, потому что не могла тренировать, мы часто ссорились с молодым человеком, да и с близкими друзьями отношения начали холодеть».

В конце ноября Лена сыграла в постановке и освободила большую часть личного времени. Но проблемы на этом не закончились.

«Все произошло в один день. Мы расстались, а через несколько часов я узнала, что меня уволили», – делится Лена. – «Моментально из-за стресса у меня произошел гормональный сбой. Месячные даже пропали на пару месяцев. Полетело все на свете».

Всего за месяц из-за гормонов Елена набрала 15 килограмм. Еще за один – пять. Но о весе ижевчанка подумала не сразу. Ее психическое здоровье начало сдавать.

«Все это увело меня в бессилие, тревогу. Я даже не могла спать без света, иначе мне было некомфортно. В университете часто просила кого-нибудь пройти со мной до кофейни, до кабинета, даже до туалета. Мне просто было страшно идти».

НЕ ВЛЕЗЛА В ЛЕТНЮЮ ОДЕЖДУ

Девушка осознала, что потолстела только тогда, когда попыталась влезть в весеннюю одежду.

«На мне ничего нормально не застегивалось. Приходила в гости к маме, бабушке, а они мне с порога: ты набрала. Ближе к лету я взвесилась и просто обалдела. 85 килограммов! В свои летние вещи я не влезла совсем».

Хоть и Лена вела себя со знакомыми как обычно, у девушки появились комплексы. Она не узнавала себя в зеркале, не хотела верить, что из подтянутой девушки она превратилась в большую «тетю». Но все же Лена пыталась полюбить себя и такой.

«У меня бывали моменты смирения. Я пыталась полюбить себя, но не получалось. Я понимала, что не хочу принимать себя. Я покупала новую одежду, надевала. И вроде да, вот оно: я себе нравлюсь. А через несколько недель меня тошнило от этого».

Тогда же Елена начала встречаться со своим знакомым, с которым они начали общаться все больше и больше после расставания с бывшим. Но Данил ни слова не обмолвился о том, что у девушки есть лишний вес.

«Он постоянно называл меня красивой. В тот момент у меня самооценка немного поднялась, потому что Даня полюбил меня не в самой моей лучшей форме».

ПОХУДЕЛА ИЗ-ЗА СТРЕССА

Здоровье Лены поправилось. Гормональный фон начал восстанавливаться. Но чтобы Лена не делала, быстро в свой вес вернуться не получалось.

«Я пыталась начать физически себя нагружать. Несмотря на то, что я все время занималась до этого, из-за перерыва я не смогла вернутся к прежним нагрузкам. Мне было тяжело. Пару неделю похожу – забрасываю. Так было раз пять».

Девушка начала ограничивать себя в питании. Не отказалась от сладкого, мучного и жирного, а просто уменьшила порции. Плюс постоянная активность в университете – снова студенческая постановка и репетиции до ночи. Вес начал потихоньку уходить.

«Но нормально я похудела только осенью 2020 года, до 70 кг», – вспоминает Лена. – «Ну как нормально – опять стресс. Я переболела коронавирусом, а там и у мамы с бабушкой начались проблемы со здоровьем. Опять все навалилось, и я есть не хотела вообще».

Но коронавирус тоже не обошелся без последствий. Во время очередных репетиций Лена говорила с придыханием, ей было тяжело дышать.

«Когда мы выступили, через неделю у меня произошел первый приступ. Я не могла дышать, начался сильный тремор. Думала, что уже умираю, но в «скорой» сказали, что это панические атаки, и отправили к неврологу. Там мне прописали курс антидепрессантов. Принимаю их до сих пор. Панические атаки у меня практически прекратились, бывают очень редко. Но аппетит еще больше убавился».

СПОРТ БЕЗ СТРЕССА

В конце 2020 года Елене предложили работать тренером в фитнес-клубе. Так девушка вернулась в спорт.

«Я групповой тренер, а это подразумевает, что я занимаюсь вместе с моими подопечными. И довольно много».

Ижевчанка питается так же – ест все, но со сладким, мучным и жареным не перебарщивает. На крайний случай, всегда есть работа, которая сожжет все лишние калории.

«Я плохой тренер. Я не соблюдаю жесткую программу питания. Но за несколько месяцев похудела до 63 килограммов. Я не совсем вернулась в свою форму. Остается пара килограмм, ну и замещение жировой массы на мышечную. Но сейчас я всем довольна: я вернулась в спорт, могу позволить себе съесть все».

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