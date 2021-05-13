Пляжи в Ижевске и рядом с ним – 2021: 6 мест, где можно искупаться

«Комсомолка» собрала 6 пляжей рядом с Ижевском, где можно отдохнуть уже на этих выходных Фото: Эдуард КАРИПОВ

Пляжный сезон обычно начинается летом, но уже в мае погода решила порадовать жителей Ижевска жарой и солнцем. “Комсомолка” собрала 6 пляжей, на которых можно отдохнуть уже в эти выходные.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Пляж в центре Ижевска еще не открыли, но горожане уже начали его посещать. Вода пока прохладная, поэтому ижевчане там только загорают. Для посетителей пляжа там есть урны, старые раздевалки, туалет, небольшие навесы, бунгало и площадки для волейбола. Прокат катамаранов пока не работает, но в аренду можно взять оборудование для сапсерфинга (от обычного отличается тем, что спортсмены используют не только доску, но и весла).

Спуск к воде удобный, но к берегу пристает грязь. Да и в целом на пляже много мусора, урны переполнены. Рядом с пляжем есть парковка, а недалеко, на ул. Кирова или в парке можно зайти в кафе.

На городском пляже сейчас не очень чисто: урны переполнены, и всю гряз прибивает к берегу Фото: Дарья Копенкина

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БЕРЕГ ПРУДА У ВАЖНИНОГО КЛЮЧА

Этот «пляж» часто посещают любители поесть шашлыки на природе. Об этом говорит большое количество мусора на берегу. Здесь нет никакой инфраструктуры - ни урн, ни туалетов, ни раздевалок. Да и к воде спуститься довольно сложно – берег у пруда крутой. Ближайшая парковка у «Парк-отеля» – в полукилометре от места.

Место подходит для тех, кто не любит большие скопления людей. Но отметим, что вода там довольно мутная, а мусор есть и на дне, и рядом с берегом.

Это место облюбовали шашлычники Фото: Дарья Копенкина

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ПЛЯЖ НА РЕКЕ СЕЛЫЧКА

Пляж в Селычинском карьере довольно удобный. Чистый песок, урны рядом с входом и кафе - не удивительно, что сюда часто приезжают горожане. Раздевалок нет, зато есть платная парковка. Она обойдется в 150 рублей. Впрочем, можно оставить машину чуть дальше, чтобы не платить за стоянку.

На реке Селычка самый чистый пляж Фото: Дарья Копенкина

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ПЛЯЖ НА ВОЛОЖКЕ

Место для купания здесь не очень приглядное: местами песок, местами земля с травой. На пляже много мусора – он находится не только на берегу, но и в воде. Зато на Воложке оборудовали скамейки, раздевалки, и неподалеку есть кафе. Сход к воде глинистый, кое-где купаться не получится – рядом с берегом растет камыш.

Место здесь не очень приглядное: кругом мусор, а песок зарастает травой Фото: Дарья Копенкина

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ПЛЯЖ НА СПОРТИВНОМ КУРОРТЕ «ЧЕКЕРИЛ»

Инфраструктура еще не готова: прокат лодок, вейкпарк, кафе, веревочный парк – в стадии подготовки к открытию. Поэтому цены на вход снизили до конца мая: 100 рублей в день за взрослого человека, и 50 рублей с детей с 8 до 12 лет, пенсионеров и инвалидов. Детям до 7 лет – вход бесплатный. Сейчас можно взять в прокат зонт, шезлонг и кресло-грушу. На пляже много раздевалок, и большая парковка.

Пока на СК «Чекерил» не готова инфраструктура, но гостей уже ждут Фото: Дарья Копенкина

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ПЛЯЖ У МОЛДАВАНСКОГО ПРУДА

В Гольянах тоже есть пляж на Молдаванском пруду, правда, песка там маловато. Зато вода чистая и нет мусора. Здесь есть раздевалки, туалет, площадка для игры в волейбол, кафе, беседки и парковка. Вода тут, кстати, уже теплая. Сейчас на этом месте купаются отдыхающие.

Вода на Молдаванском пруду показалась очень чистой Фото: Дарья Копенкина

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МОЖНО ЛИ КУПАТЬСЯ В МАЕ?

Посещать водоемы никто не запрещал. Но купальный сезон начнется только с 1 июня. В МЧС Удмуртии предупреждают, что хоть на улице стоит жаркая погода, вода еще не прогрелась. Сейчас муниципальные администрации только подготавливают места для купания, проверять их будут только в июне.

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