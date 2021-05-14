ТОП красивых и цветущих мест в Ижевске, в которых можно сделать фото

Где сфотографироваться с одуванчиками, сиренью и яблонями Фото: Татьяна Бурмистрова

В Ижевске вовсю цветут черемухи, белеют яблони, распускаются цветы. «Комсомолка» собрала пять красивых мест в городе – сюда можно отправиться на прогулку или фотосессию.

ОДУВАНЧИКИ РЯДОМ С НАБЕРЕЖНОЙ

Конечно, найти одуванчики можно в любом уголке города. Но особенно красивый участок есть около Летнего сада, над городской набережной. Отсюда открывается по-настоящему красивый вид.

С одуванчиками можно сфотографироваться и летом Фото: Татьяна Бурмистрова

ЯБЛОНИ ОКОЛО АДМИНИСТРАЦИИ

На перекресте пер. Северный и Пушкинская, недалеко от городской Администрации растут красивые декоративные яблони. Весной они окрашиваются в розовый.

Рядом с администрацией Ижевска растут красивые декоративные яблони Фото: Татьяна Бурмистрова

СИРЕНИ В ПАРКЕ КИРОВА

Сирень можно найти почти в каждом дворе, но если у вас нет на примете подходящего куста, отправляйтесь в парк Кирова. За фан-зоной можно найти красивый уголок, в котором получаются отличные фото. Кстати, там же можно найти и яблони.

Чтобы найти сирень, нужно зайти поглубже в небольшой лесок Фото: Татьяна Бурмистрова

ЯБЛОНИ ОКОЛО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

В паре минут от Дворца пионеров растут красивые яблони - чтобы найти их, двигайтесь от улицы Миллиционной.

Недалеко от Дворца пионеров цветут большие яблони Фото: Юлия Логинова

И ОКОЛО ВЕЧНОГО ОГНЯ

Яблони с красивыми белыми цветами можно найти в сквере Победы. Их там немного, но фото с крупными планами получаются ничуть не хуже, чем в яблоневом саду.

Яблони с белыми цветами можно найти и у сквера Победы Фото: Татьяна Бурмистрова

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