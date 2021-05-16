Погода в Ижевске: ожидается еще одна неделя жары

Осадков на следующей неделе в Ижевске практически не будет Фото: Амир Закиров

На следующей неделе в Ижевске ожидается жаркая погода, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Температура начнет снижаться лишь в выходные.

В понедельник, 17 мая, дневная температура составит около +30..+32°С. Возможна легкая облачность, и даже небольшой дождь. Скорость западного ветра будет достигать 9-14 м/с. Ночью дождь может продолжится, температура воздуха снизится до +15°С, а скорость северо-западного ветра не превысит 2 м/с .

18 мая, во вторник, ожидается переменная облачность, без осадков. На термометре около +30°С. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью похолодает до +13°С. Ветер сменится на восточный, его скорость составит 3 м/с.

В среду, 19 мая, снова переменная облачность, температура воздуха немного понизится и составит +28°С. Ветер восточный, 4 м/с. Ночью до -+15°С и вновь восточный ветер 4 м/с.

20 мая, в четверг, опять до +30°С, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, около 5 м/с. Ночью до +17°С. Ветер будет дуть в том же направлении, но утихнет до 3 м/с.

В пятницу, 21 мая, днем до +28°С, переменная облачность и южный ветер скоростью около 2 м/с. Ночью облачно и до +18°С; ветер юго-восточный, 2 м/с.

В субботу, 22 мая, будет облачно, но снова около +30°С. Ветер южный, 6 м/с. Ночью до +16°С.

В воскресенье, 23 мая, по данным сервиса Яндекс. Погода, будет облачно с прояснениями и до +23°С. Ветер юго-западный, около 6 м/с. Ночью температура ожидается около +15°С, ветер южный, около 2 м/с.

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