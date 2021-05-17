Утро в Ижевске: голая женщина на улице, конкурс на самую красивую козу и последствия пенной вечеринки

Рассказываем о конкурсе красоты среди коз и о других новостях за выходные Фото: Сюмсинский Дом культуры

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 17 мая, жара не спадет. Такая погода продлится всю неделю. Не торопитесь выходить на улицу, лучше прочитайте обзор новостей от «Комсомолки» за выходные одной строкой:

- Охотиться на кабанов можно будет в Удмуртии с 1 июня

- Житель Удмуртии заметил возле своего дома змею длиной 1,5 метра

- Когда в Ижевске начнет работать прокат лодок и катамаранов?

- Более 2 тысяч жителей Удмуртии покусали клещи за минувшую неделю

- 17-летняя девушка получила травмы в ДТП, которое произошло из-за усталости водителя в Ижевске

- 5 милых семей в зоопарке Удмуртии

- Жительница Ижевска задолжала 152 тысячи рублей и лишилась отечественного автомобиля

- Реликтовые сосны и 300-летний тополь: ТОП-7 священных деревьев Удмуртии

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«Коза – краса села»

Победительницей стала коза по кличке Аяна Фото: Сюмсинский Дом культуры

13 мая в Удмуртии впервые прошел шоу-конкурс «Коза – краса села». Но в мероприятии участвовали не только животные из республики. Например, одна козочка приехала из Томска. Участницы участвовали в дефиле и носили милые наряды.

Надела только обувь

Женщина прошлась по улице Коммунаров в одной лишь обуви Фото: Архив КП

Женщина прошлась по улице Коммунаров в одной лишь обуви

15 мая житель Ижевска заметил женщину, идущую в сторону центра. Да не простую! Кроме обуви на ней ничего не было.

Изнасиловал дважды

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего Фото: pixabay.com

14 мая 35-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Как сообщают СМИ, женщина стала жертвой приезжего из Удмуртии.

Знатно пошумели

В фан-зоне прошла пенная вечеринка Фото: vk.com/parkiizhevska

В ночь с 14 на 15 мая в Ижевске прошло открытие фан-зоны в парке им. Кирова. Но радовались этому мероприятию не все. Горожане пожаловались на шум посреди ночи. «Парки Ижевска» и глава города Олег Бекмеметьев пообещали разобраться.