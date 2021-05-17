Что будет после прививки от коронавируса: ТОП наивных вопросов ижевчан

Больно ли прививаться и почему может подняться температура? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вакцинация против коронавирусной инфекции в Удмуртии продолжается. К середине мая вакцинировались более 100 тысяч человек и более 70 тысяч жителей получили второй компонент вакцины. Но по-прежнему один из самых популярных запросов по данным Яндекс. Вордстат звучит как «После прививки от коронавируса». Вместе с экспертом Минздрава Удмуртии «Комсомолка» разобралась, что же действительно происходит после вакцинации.

СРАЗУ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

…будут неприятные ощущения?

Разумеется, сама по себе инъекция – на самая приятная процедура, но те из ижевчан, кто уже прошли вакцинацию, успокаивают: особо болезненных ощущений нет. Кое-кого пугает, что иглу шприца вводят слишком глубоко, но этому есть объяснение.

«Препарат специально вводят глубоко в мышцу, чтобы он быстрее рассасывался. Неприятные ощущения после инъекции возможны как раз в том случае, если вакцина попадет в подкожную клетчатку, которая меньше кровоснабжается», – поясняет главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Сразу после инъекции возможно небольшое покраснение в месте укола, но это нормально – организм реагирует на вмешательство.

Сейчас жителям Удмуртии доступны три вакцины против коронавируса Фото: Диля Ахмадишина

…необходимо наблюдение врача?

После вакцинации от коронавируса человек действительно в течение минимум получаса находится под наблюдением. Все-таки вакцина относительно новая, а от аллергических реакций никто не застрахован. Однако в целом наблюдение поле вакцинации – обычная практика и с другими прививками, особенно если человек прививается впервые.

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ

…будет плохое самочувствие?

Это не исключено. Цель вакцины – обмануть организм, заставив его «поверить» в то, что он столкнулся с настоящей инфекцией. Иммунная система реагирует на прививку, и в ряде случаев возможно появление симптомов, характерных для ОРВИ. Повышается температура – чтобы ликвидировать мнимую инфекцию, начинается небольшой насморк и кашель – чтобы вместе со слизью удалить частицы несуществующего вируса. Одним словом, организм делает все то же самое, что и при реальной «простуде».

Эти симптомы имеют разную степень выраженности у разных людей, но чаще всего проходят в течение 2-3 суток без особого лечения. Если они сильно беспокоят, можно принять жаропонижающее. Но симптомов может не быть вовсе.

Называть подобные реакции осложнением – неправильно. Поствакцинальное осложнение – совершенно другое явление, которое встречается довольно редко. При таких осложнениях нарушается работа систем органов. Как правило, такая ситуация возможна, если вакцину вводят человеку с явными противопоказаниями. Именно для того чтобы исключить осложнения, каждого человека, явившегося на прививку (любую, не только от ковида), обязательно осматривает и подробно опрашивает врач.

В Удмуртии прививку против коронавируса уже сделали более 100 тысяч жителей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По словам Елены Корякиной, на данный момент в Удмуртии не зарегистрировано осложнений после прививки от ковида.

…нельзя пить алкоголь и мыться в бане?

В течение минимум трех дней после вакцинации не рекомендуется мочить место инъекции, посещать сауну, принимать алкоголь и подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам. Это совершенно обосновано: организм будет тратить свои ресурсы на формирование иммунитета, и неразумно в это время подвергать его дополнительным испытаниям.

А вот что нужно сделать после вакцинации – это нормализовать режим сна и бодрствования и перейти на сбалансированное меню, богатое белком и витаминами. Все это поможет поддержать силы организма и сформировать крепкий иммунитет.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ И ДАЛЬШЕ

…будет много антител?

Не факт. В большинстве случаев так и происходит, но выработка антител – процесс индивидуальный.

Иммунитет после прививки формируется на двух уровнях. Первый – система гуморального иммунитета, где защитные функции выполняют особые белковые молекулы – антитела. Вторая составляющая – система клеточного иммунитета, где защиту от инфекций осуществляют клетки иммунной системы.

Для формирования популяционного иммунитета нужно привить около 60-70% жителей Фото: pixabay.com

Есть люди, организм которых предпочитает бороться с возбудителями заболеваний, формируя преимущественно не гуморальный, а клеточный иммунный ответ. У таких людей ни после болезни, ни после вакцинации большого количества антител в крови не будет. Но это не означает, что вакцинация для них бессмысленна – клетки иммунной системы тоже важно «познакомить» с инфекцией, чтобы они смогли с ней бороться.

…можно заразиться ковидом?

Можно, но здесь важно четко разделять понятия «от прививки» и «после прививки». Заболеть коронавирусом в результате вакцинации невозможно, так как ни одна из вакцин не является живой, а содержит либо отдельные белки, свойственные коронавирусу, либо целый вирус, но «убитый».

Другое дело, что заразится инфекцией можно и после вакцинации. И это совершенно не говорит о том, что прививка не работает. Ни одна прививка не уберегает от заражения, она лишь подготавливает иммунную систему организма к встрече с патогеном. В результате, даже если заражение произойдет, болезнь пройдет бессимптомно либо в легкой форме, а главное, без осложнений.

…можно не носить маску?

Вопрос неоднозначный. Дело в том, что вакцинированный человек все равно может заболеть в легкой форме. Он сам, скорее всего, этого даже не заметит, став невольным источником заражения для тех, кто еще не привился или не может прививаться из-за медицинских противопоказаний. Поэтому после вакцинации следует продолжать носить маску в общественных местах и особенно при общении с пожилыми или людьми, имеющими хронические заболевания.

Перед прививкой врач обязательно осматривает и опрашивает пациента Фото: Диля Ахмадишина

Если вакцинация была только что, носить маску важно и по другой причине: пока иммунитет формируется, лучше оградить себя от любых респираторных инфекций.

«Антитела, как и в течение болезни, начинают появляться к концу второй недели. Максимального числа они достигают в течение трех-четырех недель», – говорит Елена Корякина.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, снимать маски мы без колебаний сможем лишь после формирования популяционного иммунитета. Эпидемиологи считают, что для этого иммунитет к коронавирусной инфекции должен иметься хотя бы у 60-70% населения.

В Удмуртии не зафиксировано осложнений после прививки от ковида Фото: pixabay.com

КСТАТИ!

Весной активно цветут деревья и травы, и многие ижевчане задаются вопросам: можно ли принимать в период вакцинации препараты от аллергии? Ведь они «успокаивают» иммунную систему, так не повлияет ли это на формирование иммунитета?

«В целом антигистаминные препараты не снижают уровень антител в крови. Пить их безопасно, но если человек в данный момент переносит обострение какого-либо аллергического состояния и получает терапию, с прививкой лучше повременить. Дело в том, что при ухудшении самочувствия врачу будет сложно оценить, что это: реакция на прививку или осложнение основного состояния», – поясняет Елена Корякина.

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