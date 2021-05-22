Как следят за безопасностью в школах Ижевска и усилили ли меры после ЧП в Казани

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Всего 1,5 недели назад в Казани случилась трагедия – от рук 19-летнего юноши в школе №175 погибли девять человек и более 30 пострадали. После ЧП глава Удмуртии Александр Бречалов поручил ответственным службам усилить контроль за мерами безопасности. В учебных заведениях проверили пропускной режим и системы видеонаблюдения.

21 мая в соседнем Пермском крае старшеклассник прямо во время урока напал на учительницу и ранил ножом в шею. Женщину доставили в больницу, юношу задержали. Одной из причин такого жестокого поступка называют плохие оценки.

Журналист «Комсомолки» решила проверить, легко ли можно попасть в ижевские школы чужому человеку. И усилили ли меры в школах города после трагедии в Казани.

Начало

Решено отправить журналиста Ладу. Хрупкая, невысокая девушка, вполне сойдет за одну из учениц. Выбор пал на восемь школ. Их отбирали случайным образом, главное, охватить все районы Ижевска. В пятницу, 14 мая, одевшись как современный подросток, и взяв чехол с укулеле внутри, журналист отправилась на задание.

Школа №40 (ул. Красногеройская, 28А)

Это первая школа из списка. Здесь я проучилась 11 лет, поэтому решила, что мое лицо покажется знакомым и пропустят. 8 утра, на входе стоит металлоискатель, напротив сидит охранник. По обе стороны есть лестницы, но проход к ним огорожен турниками.

Пройти внутрь не удалось - меня узнали и вспомнили, что я выпускница.

Школа №91 (ул. Красноармейская, 78)

В этой школе тоже оказались бдительные сотрудники. Я прошла вдоль гардеробной, но возле турникетов и металлоискателя меня остановили. Спросили, кто я и зачем пришла. Рассказам, что я ученица – не поверили. Поэтому пришлось вернуться на улицу.

Школа №32 (ул. Молодежная, 26)

Очень улыбчивый и дружелюбный охранник. Однако своих ребят он знает в лицо. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и мне было очень неловко. Затем охранник прервал молчание: «Хорошо, стойте, а я все равно не пропущу вас никуда». И не пропустил.

Школа №8 (ул. Воткинское шоссе, 48)

Четвертая школа и я вновь не могу пройти дальше порога. Вахтер определила, что я тут точно не учусь, поэтому меня не пропустит. А чтобы попасть к директору, вначале надо записаться в журнал посещений.

Школа №62 (ул. Кирова, 56)

Первая школа, где мне удалось погулять внутри. Вахтер подумала, что я учусь в 11 классе. Измерила температуру, сказала обработать руки антисептиком и пропустила. Прошла по второму, третьему этажу. Затем одна из учителей проводила меня на первый этаж. Чувствовалось напряжение. Вахтер начала переживать, что им попадет, раз пропустили незнакомого человека в школу. Однако держали себя под контролем, чтобы младшие классы, которые возвращались с урока физкультуры на улице не поняли, что произошло.

Школа №51 (городок Машиностроителей, 61)

Здесь я спокойно прошла мимо вахтера. Она только посмотрела мне вслед. Начала гулять по этажам, и лишь уборщица заподозрила что-то неладное. Поинтересовалась, кто я и что мне нужно. Затем подошла завуч.

Кстати, школа находится у дороги и территория ее не закрыта. Школа словно сама говорит: милости просим, так сказать, заходи кто хочет.

Как объяснили, охранник работает здесь только в ночную смену. А днем во время занятий – только вахтер. Она, кстати, объяснил, что не заметила меня: «Да я даже не заметила, как вы прошли, видимо что-то записывала».

Школа №20 (ул. Леваневского, 2А)

И здесь я снова прошла с легкостью внутрь. Вахтер лишь посмотрела мне вслед. Прошлась по этажам, заглянула в пустой кабинет и туалет. Затем удалось познакомиться с секретарем – приятной молодой девушкой.

А еще у меня поинтересовались, как же так - вахтер не удосужилась остановить?

Подойдя к пропускному пункту, меня представили женщине и сказали: «Вот, диверсанта с оружием пропустили, считайте». После все немного посмеялись над сложившейся ситуацией.

— Вас, наверное, записать надо? Вы же еще тут будете?

— Нет, я пойду дальше.

Школа №65 (ул. Щедрина, 1)

Последняя школа в моем списке и я вновь остановилась у турникета. Вахтер спросила, кто я и зачем пришла. Предложила показать документы и записаться. От нее, кстати, узнала, что сидит она здесь только днем. Иногда приходят еще помощники. А смена охранника начинается с 9 вечера.

Итоги

Сейчас я поняла, у меня были другие ожидания – везде контроль и видеонаблюдение. Но оказалось, днем не везде есть охранник. А вахтер не всегда может обеспечить абсолютную безопасность. В результате мне удалось пройти в три школы из восьми.

Тем не менее, во всех школах со мной общались вежливо, иногда даже принимали за «свою». А где не удалось пройти внутрь, спокойно объясняли: школа – закрытая для посторонних территория.