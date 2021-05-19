19 фактов о фигуристке из Удмуртии Алины Загитовой к ее 19-летию

Куда бы Алина ни приехала, везде ее встречают с восторгом. Фото: :Сергей Грачёв

18 мая Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и уроженка Ижевска Алина Загитова отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 19 лет! В честь этого события «Комсомолка» собрала самые интересные факты из жизни фигуристки. Рассказываем, кто из родителей отправил дочь в спорт и почему девушка сейчас находится в Японии.

ДЕТСТВО

Факт 1. На лед Алину привела мама.

«Она (мама - Прим. Ред.) очень хотела заниматься фигурным катанием, несколько раз начинала, но не получилось. Мама очень хотела воплотить свою несбывшуюся мечту во мне и все для этого делала», — поделилась фигуристка в одном из интервью.

Все когда-то были маленькими! Фото: instagram.com/zagitov_i

Факт 2. Свое имя девушка получила в честь знаменитой гимнастки.

«Родители меня назвали в честь Алины Кабаевой. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать», – говорит Алина Загитова.

Алину с детства тянуло к спорту — разному. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 3. Алина Загитова начала заниматься фигурным катанием профессионально с семи лет. До этого просто каталась.

Первые успехи не заставили себя ждать. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 4. Сестра Загитовой тоже занимается фигурным катанием

Алина с сестрой. Фото: instagram.com/szagitova07

ИНТЕРЕСЫ

Факт 5. Алина любит животных. Дома у нее живут кошка, две собаки и шиншилла.

Алина с котенком. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 6. Любимое занятие Алины — рисовать картины по номерам. Также помогают расслабиться после тренировок картины со стразами.

Рисовать можно и на шпагате. Фото: instagram.com/azagitova

ЗАСЛУГИ

Факт 7. Алина Загитова — обладательница пяти мировых рекордов в юниорских соревнованиях.

Алина Загитова поставила пять мировых рекордов. Фото: sport-express.ru

Факт 8. 47% стартов с участием Алины Загитовой завершились ее победой, начиная с сезона 2012/2013.

Каждый успешный старт — результат тщательной подготовки. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 9. После победы спортсменки в Пхенчхане было введено «правило Загитовой», по которому надбавки даются только за один последний прыжок в короткой программе и три последних в произвольной.

Для каждого номера у Алины свой наряд. Фото: ryabenko_olga21

Факт 10. Алина Загитова получила звание самой популярной спортсменкой по итогам голосования на МАТЧ ТВ.

Самая популярная спортсменка по версии МАТЧ ТВ. Фото: ryabenko_olga21

Факт 11. Фигуристка вошла в ТОП-50 женщин года в России в 2019 г.

А это - уникальное «лебединое» платье, которое меняет цвет при прикосновении. Фото: ryabenko_olga21

ЖИЗНЬ ВНЕ СПОРТА

Факт 12. В этом году Алина планирует получать второе высшее образование в РГУФКСМиТ. По какому направлению, пока не уточняется. Первое образование девушка получила в РАНХиГС, она окончила факультет журналистики.

На ступенях родного университета. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 13. У Алины Загитовой есть водительские права, училась девушка на автомобиле с механической коробкой передач. Девушка уже купила свою первую собственную машину.

Алина Загитова получила водительские права. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 14. По итогам опроса девушка получила звание самого популярного спортсмена ВЦИОМ - Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Алина Загитова на льду. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 15. Алина Загитова стала лицом компании Puma.

«Я рада быть глобальным амбассадором компании и представлять её по всему миру», — сказала фигуристка.

Алина Загитова представляет коллекцию одежды для уверенных и смелых девушек. Фото: instagram.com/azagitova

ЖИЗНЬ В ЯПОНИИ

Факт 16. Алина часто появляется на японском ТВ. Недавно в эфире она готовила торт за 10 минут.

Алина Загитова готовит торт. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 17. Свое 19-летие девушка встретила в Японии. Причина — предпоказ фильма «Пальма», в котором она играет.

Алина Загитова очень любит бывать в Японии. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 18. Алина – хозяйка собаки породы акита-ану, которую ей подарил премьер-министр Японии. Питомца зовут Масару, что в переводе с японского означает «Победа».

Алина и Масару. Фото: instagram.com/azagitova

Факт 19. Один из подарков, который преподнесли Алине в Японии, стало сделанное в ее честь пожертвование обществу Akitainu Hozonkai (Акитаину Гозонкай) по защите и сохранению собак породы акита.