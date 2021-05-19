«Всегда будь готов!»: известные жители Ижевска рассказали о своем пионерском прошлом

«Комсомолка» собрала пионерские истории известных жителей Ижевска Фото: личный архив Дениса Логинова

Сегодня, 19 мая, в России отмечают День пионерии. Многие вспоминают этот период с теплотой, поэтому мы расспросили у известных жителей Ижевска, как проходила их пионерская пора.

МЕТАЛЛОЛОМ МОЖНО БЫЛО ВЫВОЗИТЬ КАМАЗАМИ

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова страшно переживала за посвящение в пионеры. Это понятно – прием был торжественный, он проходил в городской администрации.

«Но, как и все пионеры, очень гордились этим, считали, что мы теперь взрослые», – вспоминает министр образования. – «А когда шли по улице, специально распахивали верхнюю одежду, чтобы были видны галстуки. Красный галстук был такой святыней, что даже через много лет, когда я уже была взрослой, и младшая сестра отрезала от моего галстука кусочек ткани на кукольное платье, я очень сильно расстроилась».

Светлана Болотникова, как и подобает будущему министру образованию, в школе училась на одни «пятерки» Фото: личная страница «ВКонтакте»

Как и полагается будущему министру образования, Светлана Болотникова училась на одни «пятерки». Кроме этого, она входила в совет дружины, и старалась быть примером для всех остальных учеников.

Никуда и без традиционной пионерской деятельности!

«Металлолома мы столько собрали, что можно было КАМАЗами вывозить!» – делится Светлана Болотникова. – «А еще мы ходили к ветеранам, помогали им. Помню очень интересную бабушку – мы у нее прибирались в доме и на улице. Она была очень старенькая и интеллигентная женщина какой-то творческой профессии. Я на тот момент никогда с такими людьми не сталкивалась, и, конечно, было очень любопытно просто разглядывать ее дом: старинная мебель, посуда. Помню, как эта бабушка в благодарность поила нас вкусным чаем с вареньем».

ЗАКРЫЛИ ПЕНСИОНЕРКУ В ДОМЕ, ПОКА ЧИСТИЛИ СНЕГ

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев тоже волновался в день, когда их принимали в пионеры. Но без неприятных историй не обошлось.

«Хоть мы очень серьезно готовились, в самом конце торжественной линейки казус получился: нам сказали: «Юный пионер, будь готов!». А мы молчим, друг на друга смотрим, никто ничего не понимает. Нас должны были научить, как отвечать, но почему-то не научили. Только потом классный руководитель нам подсказала, как надо отвечать», – рассказывает министр культуры.

Владимир Соловьев был активным пионером, участвовал во всех мероприятиях. Поэтому его выбрали председателем совета отряда, а затем и дружины.

Владимир Соловьев начал активно участвовать в мероприятиях со школы Фото: личная страница «ВКонтакте»

«Дружина у нас была имени Зои Космодемьянской, а отряд наш носил имя Аркадия Гайдара. Меня как активиста школа часто направляла на слеты. Я считаю, что это был индикатор доверия и признание активности. Значки за активную работу вручали – это тоже было стимулом. Они до сих пор где-то у меня сохранились».

И, конечно, Владимир Михайлович участвовал в тимуровском движении – их команда помогала ветеранам.

«Обычно мы помогали им днем, но еще и в вечернее время ходили – это была инициатива нашей пионервожатой. Как-то раз мы пошли убирать снег во дворе одинокой пенсионерки и решили сделать ей приятный сюрприз – не сказали сразу о том, что помогать пришли. Подумали: вот выйдет она утром из дома и удивится, как чисто! А чтобы она не вышла, пока мы чистим снег, мы закрыли снаружи дверь ее дома. Но она услышала шум во дворе и начала стучаться в дверь. Мы сами испугались в тот момент, открыли побыстрее, извинились».

«МЫ БЫЛИ СЛЕДОПЫТАМИ!»

Ольга Абрамова, зампредседателя правительства Удмуртии - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии тоже вспоминает, что очень волновалась, когда ее принимали в пионеры. Как и все дети, задавалась вопросом: точно ли примут?

С особой теплотой Ольга Викторовна вспоминает движение следопытов и походы.

«Движение следопытов было очень активным. Особенно у нас, в Сигаевской школе. В 1981 году в школе был организован музей 40-го артдивизиона (40-й отдельный артиллерийский ордена Александра Невского дивизион особой мощности резерва Главного Командования — воинская часть Вооруженных сил СССР во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1944 годы базировался в селе Сигаево – Прим. Ред.). Каждый школьник был следопытом. В том большая заслуга Любови Васильевны Мосуновой, бывшего директора нашей школы, организатора и хранителя музея. А еще были походы, костры, песни под гитару... В общем, много чего интересного. Как будто в то время солнце светило иначе», – рассказывает Ольга Абрамова.

Ольга Абрамова с теплотой вспоминает походы Фото: личная страница «ВКонтакте»

А еще Ольга Викторовна часто вспоминает общение с одним из ветеранов - лейтенантом 40 артдивизиона Василием Маркияновичем Грушко, уроженцем Винницкой области Украинской ССР.

«Наша семья – учительская, и мы все вместе – я, братья, родители – держали связь с ветераном. Письма... Поздравления... Встречи… Это было потрясающее время! Время очень тесной связи между поколениями», – говорит она.

Ну и конечно же, не забыть пионерский галстук – он, кстати, у Ольги Абрамовой сохранился до сих пор. Как и воспоминания, как папа каждое утро заботливо помогал его завязывать.

ИЖЕВСКИЙ РОБЕРТО ЛОРЕТИ

Артист государственного театра кукол Удмуртии Александр Мустаев стал пионером в 3 классе, в 1963 году. Говорит, готовился – учил клятву, хорошо учился и делал добрые дела.

«Галстуки мы покупали заранее. Их, как я помню, почему-то продавали только в канцелярских магазинах. А потом их приходилось периодически менять, уж больно быстро края обтрепывались», – вспоминает Александр Гаевич.

В 8 лет Александр Мустаев был еще октябренком Фото: личный архив актера

В пионеры по традиции принимали на торжественной линейке. Галстуки сначала были повязаны на руки. Это было сделано для удобства, чтобы старшие пионеры быстро могли повязать потом на шею.

«Скажу честно, за всю свою пионерскую жизнь вот также завязать, как мне завязал галстук мой, так сказать, наставник, мне так и не удалось, я просто не смог. Я их завязывал по принципу «лишь бы не потерять», – улыбается артист.

Будучи пионером, он подметал двор у старушки, приносил воды. В общем, делал все тоже самое, что показывают по ТВ в старых кадрах про пионеров.

«Да и многое-то нам и не доверяли – мы же еще маленькие были: не под силу нам что-то тяжелое и ответственное было делать».

Александр Мустаев с трепетом вспоминает то время Фото: Архив КП

Александра Мустаева в пионерские годы называли ижевским Роберто Лорети.

«Этот юный певец был очень популярен в то время, когда я был еще маленьким. А у меня с голосом все было в порядке. Поэтому все решили, что я местный Роберто Лорети. Помню, я пел: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо...». Ух, как я эту песню своим пионерским голосочком вызванивал! Говорят, что я и стихи хорошо читал».

По словам Александра Мустаева, он был не только октябренком и пионером, но и комсомольцем.

«Вообще, о том времени у меня самые яркие и теплые воспоминания – теперь я стал относится к своему прошлому с особым трепетом и нежностью».

ПРИНЯЛИ ПЕРВЫМ

Рустам Тугушев, руководитель следственного управления СКР по Удмуртии, очень хорошо учился в школе. Так, ему и еще четырем мальчикам и девочкам посчастливилось стать первыми пионерами в классе.

«Мы были лидерами в классе, но даже из-за такой разницы, мы с остальными ребятами не конфликтовали. Потом в пионеры приняли и их», – вспоминает Рустам Рашидович. – «Тут началось: и «тимуровцами» были, и книголюбами, и защитниками природы. А это все значки. Понятно, что кроме значков был еще красный галстук, но он у меня, к сожалению, не сохранился, а значки берегу до сих пор».

Рустам Рашидович стал одним из первых пионеров в классе Фото: архив героя публикации

Почти каждое лето будущий следователь ездил в пионерские и спортивные лагеря, а там зарницы, линейки и мудрые пионервожатые.

«Пионервожатые – это же вообще легенда! Сколько мы о жизни от них узнавали. Хотя они на несколько лет были нас старше. Вожатые у нас были вместо интернета», – смеется Рустам Тугушев.

Рустам Тугушев до сих пор бережно хранит все старые значки Фото: архив героя публикации

Руководитель следственного управления, когда еще был пионером, прикрепился к детскому саду. Там он перед уроками убирал мусор, а зимой еще чистил снег. Нарушать пионерские принципы он себе не позволял, и от работы никогда не отлынивал.

«Я сам к себе сурово относился, потому что я был пионером – это звание мы носили гордо. Я всегда учился хорошо, всех слушался. У нас были слабо учащиеся ребята, которых мы «ставили на вид». Мы раз в неделю писали стенгазету. А там была «Молния», где мы высмеивали тех, кто плохо учится. Но класс у нас был дружный. На «продленках» мы старались помогать нашим отстающим одноклассникам».

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПИОНЕРОТРЯДОВ

Пионерский отряд Ольги Авдеевой, уполномоченной по правам ребенка в Удмуртии, в Ижевске признавали одним из самых лучших.

«Я помню очень хорошо 19 мая, День пионерии, когда самым лучшим отрядам была оказана честь пройти по улицам и выйти на площадь Ижевска. Мы несколько раз выходили с нашим классом на такой парад, и это было очень приятно», – вспоминает Ольга Леонидовна.

Сама Ольга Авдеева всегда была в знаменной бригаде, и на мероприятия выносила вместе с двумя другими ребятами знамя школы.

Пионерский отряд, в который входила Ольга Авдеева, был одним из самых лучших в Ижевске Фото: личная страница «ВКонтакте»

«Еще очень большой честью было то, что нас, пионеров, приглашал машиностроительный завод на свои мероприятия. Пионеры выступали со своими стихами, а у меня папа как раз был начальником одного из цехов этого завода. И я краем глаза видела, как папа стоит, и как он гордится своей дочерью».

Но не все воспоминания были добрыми. Например, не самая приятная часть в пионерских организациях – это обсуждение.

«Этого слова у нас боялись все», – делится Ольга Авдеева. – «За какой-то проступок пионер мог быть «обсужден» в нашем классе. То есть мы собирались нашим отрядом и пропесочивали его так, что человек исправлялся прямо на глазах. Это было очень эффективно».

ПРИБРАЛИСЬ В ДОМЕ ОДНОКЛАССНИКА

А вот Дениса Логинова, заместителя главы администрации Ижевска, приняли только во «второй бригаде».

«Я не скажу, что был не дисциплинированным школьником. Но по каким-то причинам не попал в первую пятерку пионеров параллели. Для ребят организовали большое торжественное мероприятие в актовом зале Дома офицеров. Галстуки повязывали им комсомольцы. Все было почетно, красиво. Но мы, остальные, не обижались. Понимали, что это те, кто достоин. Меня принимали в пионеры в классе. И все равно это было очень волнительно. Я помню, как наглаживал галстук перед церемонией, сам пытался его завязать».

Денис Логинов попал во вторую «бригаду» посвящения пионеров, но чувствовал себя не менее волнительно Фото: архив героя публикации

Денис Александрович всегда был дисциплинированным «хорошистом». Но не все его одноклассники придерживались принципов пионеров.

«В нашем классе был школьник, который воспитывался в не совсем благополучной семье. Он был малообщительный и не проявлял активности в классе», – рассказывает Денис Логинов. – «Но однажды он не пришел на уроки. Мы нашим пионерским активом забеспокоились и решили сходить к нему после занятий, проведать».

Пионеры узнали адрес дома мальчика и отправились к нему. Дом был открыт, а вместо одноклассника школьники нашли двух его младших братьев и сестру. Дети были неухоженные и голодные.

«Мы решили им помочь. Часть ребят пошла в магазин, другая – принялась наводить порядок в доме. Протерли пыль, помыли полы, девчонки даже постирали какие-то вещи у детей. Принесли продукты, приготовили еду, покормили ребятишек. Потом пришел наш одноклассник. Прогуливал. Было понятно, что ему неловко из-за всей этой ситуации, но я думаю, что в конце концов он был нам благодарен».

После этого случая, рассказывает Денис Александрович, его одноклассник влился в пионерскую организацию и активнее стал участвовать в жизни класса.

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