Почему в школах и садиках Ижевска нет специальных меню для детей с пищевыми особенностями и можно ли что-то с этим сделать?

Детей в Ижевске кормят по стандартам, которые не предусматривают рациона для ребят с пищевыми особенностями Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Сейчас, когда питанию детей в садиках и школах уделяется особое внимание, одна проблема остается неразрешенной: ребят кормят по старым стандартам, которые никак не предусматривают рациона для детей с пищевыми особенностями. В результате ребятишки с пищевой аллергией и сахарным диабетом остаются без полноценных обедов.

Для того чтобы обсудить эту проблему и найти пути решения, Общественная палата Ижевска собрала за круглым столом представителей городских и республиканских властей, а также родительского сообщества.

КОМУ НУЖНО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ?

«В ходе реализации проекта «Честные продукты – детям» в Общественную палату Ижевска стали поступать вопросы от родителей, дети которых нуждаются в специализированном меню из-за особенностей здоровья. На сегодняшний день проблема решается исключительно на уровне взаимодействия администрации образовательного учреждения и родителей, но системного подхода к решению вопроса не существует», – говорит председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева перечислила основные группы заболеваний, при которых детям требуется специализированное меню Фото: Амир Закиров

А тем временем количество детей с пищевыми особенностями год от года увеличивается. Замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева перечислила три основные группы заболеваний, при которых детям требуется специализированное меню. В первую очередь это пищевые аллергии – чаще всего на белок куриного яйца, курятину, орехи, а также на некоторые крупы и фрукты.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 17–18 % детей до 18 лет сталкиваются с проявлением пищевой аллергии. Чаще всего это кожные проявления в виде высыпаний. Но достаточно часто это могут быть проявления, которые переходят в хронические заболевания, требующие серьезного медикаментозного лечения, такие как бронхиальная астма. В единичных случаях это такое угрожающее жизни состояние, как анафилаксия (мгновенная аллергическая реакция, которая может привести к отеку гортани и удушью, а также к нарушению работы сердца – Прим. Ред)», – говорит замминистра здравоохранения.

Вторая группа детей с пищевыми особенностями – это дети, имеющие диабет 1-го типа. Третья – малыши с наследственными патологиями, например дефицитом определенных ферментов – таким детям нужна не то что диета – они нуждаются в специализированных заменителях обычного питания.

На сегодняшний день проблема питания детей с пуншевыми особенностями решается на уровне взаимодействия администрации образовательного учреждения и родителей Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Я считаю, что история с индивидуальным подходом в плане питания детей будет развиваться с каждым годом. На сегодняшний день институт культуры питания изменился, начиная с грудничкового возраста, когда родители неграмотно вводят прикорм, закачивая абсолютным попустительством, когда родители позволяют ребенку есть все, что он хочет. Я знаю случаи, когда дети с дошкольного возраста питаются фастфудом – это не может не отразиться на здоровье. Все эти дети придут в обычные детские сады, а затем в школы, и мы должны быть к этому готовы. Проблема пока не такая явная, но ее уже сегодня нужно решать: создавать регламенты и альтернативу питания», – комментирует исполнительный директор УРОО «Союз потребителей» София Гунина.

КАК ДЕЛА ОБСТОЯТ СЕЙЧАС

Некоторые родители пытаются ставить ребенку диагноз самостоятельно, на основании наблюдений делая выводы, что у малыша аллергия на яблоки или гречку, но для того чтобы получить в детском саду или школе отдельное меню для ребенка, этого недостаточно. Ребенка нужно обследовать.

«Чтобы поставить диагноз «аллергия» необходимо медицинское заключение лечащего врача и аллерголога. Для этого проводятся аллергопробы на 12 основных аллергенов. По итогу обследования родителю выдается справка с рекомендациями педиатра или диетолога о том, какие продукты нужно исключить из рациона», – объясняет Мария Галеева.

Наталья Гвоздкова, начальник Управления образования администрации Ижевска, говорит, что как только появляется справка от педиатра, ребенку сразу же организуют индивидуальное меню Фото: Амир Закиров

Если у ребенка не аллергия, а другое заболевание, при котором требуется особая диета, план примерно такой же: обследование у узкого специалиста – рекомендации – справка и перечень запрещенных и разрешенных продуктов. С этим перечнем родитель может обратиться к руководителю образовательного учреждения, чтобы в столовой ребенку составили индивидуальное меню.

Официально сейчас в Ижевске более тысячи детей с теми или иными пищевыми особенностями, которые подтверждены медицинскими заключениями. В основном это воспитанники детских садов – если говорить о пищевой аллергии, то у многих ребят к школьному возрасту она проходит.

«Как только появляется справка, вопрос решается тут же, потому что мы должны обеспечить полноценное питание каждому ребенку. Организаторы питания закупают продукты самостоятельно, собственные столовые образовательных учреждений в оперативном режиме организуют отдельную закупку», – отмечает Наталья Гвоздкова, начальник Управления образования администрации Ижевска.

ВСЯ СУТЬ В НЮАНСАХ

К сожалению, не все так просто. Врач лишь дает рекомендации, а вот составление рациона ложится на плечи работников столовых или организаторов питания, которые попросту не имеют достаточных знаний для того чтобы сделать это правильно, не в ущерб и без того уязвимому детскому здоровью. А ведь в детском питании необходимо учитывать еще и возраст – нельзя кормить дошкольника и пятиклассника одинаково.

Официально сейчас в Ижевске более тысячи детей с теми или иными пищевыми особенностями Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Особенно актуальна проблема для детских садиков, где ребенок, в отличие от школы, находится полный день. Некоторые родители вынуждены в обеденное время забирать дошкольников домой, чтобы накормить их полноценным обедом, но как быть, если родители работают? Да и сами ребята чаще всего хотят обедать в коллективе.

Как пояснила Наталья Гвоздкова, специализированное меню составляется с использованием сборников технологических нормативов. Но этой базы не хватает, чтобы полностью обеспечить адекватный рацион для ребят с чувствительным пищеварением.

«На сегодняшний день питание таких детей организовано только методом исключения определенных продуктов, что приводит к занижению калорийности, неправильному соотношение белков, жиров и углеводов», – говорит Вероника Сазонова, заместитель начальника отдела санитарного надзора по вопросам гигиены детей и подростков Роспотребнадзора по Удмуртии.

Иногда продукты пробуют заменять, но это не всегда получается – замены либо нет, либо она неравноценная. Получается, что права ребенка на питание ущемляются.

Кстати, за родителями сохраняется право обеспечивать питание ребенка самостоятельно, но как утверждает начальник Управления образования администрации Ижевска, никто таким способом не пользуется.

Чтобы поставить диагноз «пищевая аллергия» необходимо медицинское заключение лечащего врача и аллерголога Фото: Архив КП

«Мне непонятно, почему школа не может организовать столовую по принципу кафе – в плане ассортимента блюд. Даже в детском саду ребенок может иметь выбор. Если поставить такую задачу, я думаю, организаторы питания однозначно с ней справятся. Мы все равно идем к аутсорсу. Директора это поддерживают, и это действительно правильно и грамотно. Операторы говорят, что у них нет никаких трудностей, трудности есть у Управления образования по технологическим картам. Одно дело, что поставщик привезет эти продукты, и другое дело, что из них приготовят в столовой», – говорит София Гунина.

«ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ»

Проблему может решить введение определенных стандартов разработки меню для детей с теми или иными пищевыми особенностями. И такая работа уже началась в 2020 году. На уровне правительства региона создан общественный совет, в который входят представители органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, а также главный внештатный диетолог Минздрава Удмуртии. Одним из основных вопросов, которые рассматривает этот совет, является введение единых стандартов питания в социальных и дошкольных учреждениях, школах и медицинских организациях.

По оценке Марии Галеевой, эти стандарты удастся внедрить в 2022 году.

«В ходе последнего рабочего совещания было решено, что мы коллегиально должны принять единые стандартные подходы, которые позволят разрабатывать технологические карты для приготовления блюд с учетом калорийности и особенностей питания тех или иных категорий граждан», – говорит она.

На сегодняшний день питание детей с пищевыми особенностями организовано только методом исключения определенных продуктов Фото: Екатерина АРДАШЕВА

То есть будет принят необходимый базис, на основе которого организаторы питания смогут конструировать то или иное меню, ничего не придумывая самостоятельно.

«Проблема общая для всей страны. Этот вопрос поднимался на уровне уполномоченного по правам ребенка при президенте России, были озвучены буквально 2-3 региона, которые пошли по пути разработки специального меню. Остальные регионы только начинают эту работу, и Удмуртия, к сожалению, в этом числе. Специалисты готовы включиться в эту работу. Родители пока не всегда активны, но иногда им не хватает информации о том, куда обращаться, если ребенок нуждается в особой диете. Проверяя питание в школах, я всегда задаю вопрос о том, как кормят детей с особенностями питания, и чаще всего ответ один: родители не обращались, но если обратятся, постараются обеспечить. Поэтому очень здорово, что родители, медицинское сообщество и педагоги начали собираться вместе», – рассказывает Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии.

Общественная палата Ижевска рекомендовала Минздраву Удмуртии приступить к составлению технологических карт для детских садов в приоритетном порядке Фото: Амир Закиров

ПЯТЬ ДИЕТОЛОГОВ НА ВСЮ РЕСПУБЛИКУ

Схема взаимодействия уже утверждена: Минздрав занимается разработкой дорожной карты всего проекта, Роспотребнадзор – ее согласованием, а Управление образования – реализацией. Но основной из проблем, мешающих быстрому созданию новых стандартов питания, является нехватка специалистов. Разрабатывать меню для особенных детей должен врач-диетолог, а их лишь пятеро на всю республику. При этом, даже если родители платно сходят с ребенком к диетологу и разработают индивидуальное меню, принять этот документ в образовательной организации не смогут.

Общественники и Управление образования администрации города Ижевска надеются, что работу можно ускорить – например, вводя технологические карты не все разом, а поэтапно, с учетом количества детей, имеющих разные особенности здоровья. Тогда была бы возможность составлять индивидуальные меню уже с сентября 2021 года.

Сейчас составление рациона ложится на плечи работников столовых или организаторов питания Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Но пока Минздрав пошел по иному пути: проект действительно разделили на блоки, но не по заболеваниям, а по организациям, и пилотная версия, подготовкой которой занимались до сих пор, ориентирована только на медицинские учреждения. Она уже на стадии завершения, но, к сожалению, к разработке технологических карт для садиков и школ еще не приступали.

«Общественная палата Ижевска рекомендует Министерству здравоохранения Удмуртии ускорить работу в этом направлении, а также приступить к составлению технологических карт для детских садов в приоритетном порядке, так как малыши в большей степени зависят от нас, взрослых, и сами еще не способны регулировать свой рацион. В идеале, чтобы карты для питания детей с заболеваниями поступили в дошкольные учреждения уже в сентябре 2021 года», – говорит председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

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