Кафе-веранда «Бездельники», «Бар на крыше» и «Хайп»: 3 новых кафе в Ижевске

Где отдохнуть и вкусно поесть в Ижевске Фото: pixabay.com

БАР НА КРЫШЕ

Удобные кресла, большое количество зелени, атмосферные лампочки и, конечно же, разнообразное меню – «Бар на крыше» хоть и работает только летом, но неизменно пользуется любовью горожан. В этом году в заведении обновили интерьер. А вот меню по-прежнему осталось небанальным. В нем – шашлык из креветок с манговым соусом на мангале, салат с лососем и соусом из сельдерея, апероль-спритц на кране, говядина с песто из арахиса и петрушки и многое другое.

По будням крыша открывается только в 17:00 Фото: Наташа Агафонова, vk.com/bar173

Крыша работает по будням с 17:00 до 23:00, по выходным — с 12:00 до 23:00.

Адрес: Ижевск, ул. Свободы, 173.

HYPE218 (Хайп)

Первая точка этого бара работает на Свободы, 82а. Где именно будет работать вторая – пока не сообщается (официального открытия еще не было). Однако в соцсетях бара уже во всю рассказывают о новом меню и публикуют подсказки – в какой именно части города будет находиться заведение. Как и в первом баре, в меню будут завтраки, комбо-обеды, салаты и сэндвичи.

Сотрудники заведения пока держат в секрете дату открытия бара Фото: instagram.com/hype_218/

Адрес: остается в секрете, но первая точка находится на ул. Свободы, 82а

«БЕЗДЕЛЬНИКИ»

В мае во внутренним дворике на Максима Горького открылось новое кафе. Ярко-желтые стены, легкие кресла и столики – посетители могут расположиться под зонтиком или спрятаться внутрь кафе. В меню - фрукты, винные закуски и шаурма. То, что нужно для летнего перекуса.

В заведении проходят вечеринки с приглашенными диджеями Фото: instagram.com/bezdelniki_veranda/

Адрес: Ижевск, ул. Максима Горького, 8

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