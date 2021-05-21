Дикие звуки каждую ночь: жители Ижевска жалуются на дрифтеров

Где чаще всего гоняют автолюбители и предусмотрены ли за это штрафы, разбиралась «Комсомолка». Автор: Диля Ахмадишина

«Каждое лето одно и тоже – после 22-23:00 на парковках гоняют дрифтеры. Заснуть из-за визга шин и мотора просто невозможно – шум стоит невозможный», - жалуются ижевчане. Где чаще всего гоняют автолюбители и предусмотрены ли за это штрафы, разбиралась «Комсомолка».

«Я БЫЛ ПЯТЫМ, КТО ПОЗВОНИЛ»

«Я живу в доме на Кирова, 131, - поделилась с нами ижевчанка Ираида. – Дрифтеры здесь гоняют довольно часто – обычно со стороны строительного торгового центра. Например, 18 мая шумели с 23 часов до двух ночи. Рев автомобилей, громкая музыка, звуки трения колес об асфальт – очень шумно. Словно там проходили какие-то соревнования».

За дрифт предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 руб. Автор: Илья Марченко

По словам горожанки, гонки на этом участке проходят несколько раз в неделю и заканчиваются в час либо в два часа ночи. Несмотря на это, с жалобами она никуда не обращалась.

«Мне кажется, нужно организовать дежурства ГИБДД у торгового центра, тогда проблема решится», - говорит наша героиня.

А вот еще один местный житель, окна которого выходят на саму площадку, позвонил в дежурную часть ГИБДД.

«Мне сказали, что я уже пятый человек, который звонит. Объяснили, что экипаж уже выехал. Но в итоге визг шин продолжался еще 40 минут, никто из сотрудников не приехал на вызов», - рассказывает ижевчанин Антон.

НАРУШАТЬ ПОКОЙ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА

20 мая на радио «КП»-Ижевск» состоялся очередной прямой эфир с ГИБДД МВД по Удмуртии. Гостем студии стал Городилов Дмитрий Николаевич — заместитель начальника Управления.

С жалобами на дрифтеров обращайтесь в дежурную часть (по телефону 02, с мобильного 102). Автор:Эдуард Карипов

На вопрос о дрифтерах ответил: «Да, действительно, с наступлением весенне-летнего периода просыпается активность данных участников дорожного движения. Показывают возможности своих автомобилей, мотоциклов».

«Дрифтеры в ночное время нарушают тишину и покой граждан. В данных случаях необходимо звонить в дежурную часть (по телефону 02 (с мобильного 102). По обращению граждан приезжают и проводят для начала разъяснительную беседу. После люди, которые устроили покатушки, понимают и расходятся» — делится сотрудник ГИБДД.

Отметим, что согласно ст. 8.23 Кодекса об административных нарушения, за дрифт предусмотрено предупреждение или штраф в размере пятисот рублей.