Как похудеть на 7 кг, открыть своё свое дело и вернуть время на хобби: три вдохновляющие истории от известных ижевских блогеров

Фото: instagram.com/nadezhda___owl_, instagram.com/uligromova, instagram.com/lyubov_dance_drift

Понедельники никто не любит, хотя они занимают 1/7 часть нашей жизни. С понедельника мы обещаем себе начать что-то новое и часто терпим фиаско.

Tele2 для своих абонентов решила завести новую традицию и сделать первый день недели приятнее, легче и добрее.

Мы собрали для читателей «КП» жизнеутверждающие примеры достижения целей от популярных ижевских блогеров, а Tele2 подготовила подарки: бесплатный кофе и мороженое, бонусы на поездку в такси и скидки в популярных интернет-магазинах. Как их получить? Скорее читайте, вдохновляйтесь на новые дела и принимайте сюрпризы!

Надежда Кулакова, блогер @nadezhda___owl_: «Начала тренироваться дома и постройнела на 7 кг»

Фото: instagram.com/nadezhda___owl_

Проблема лишнего веса со мной всю жизнь, отсутствие контроля над питанием и занятий спортом заметно сразу. Всего месяц дома во время самоизоляции и «привет, лишние 6 кг!» Для меня это была катастрофа! Ведь если мне не нравится отражение в зеркале, то и настроение плохое. Если настроение плохое, то и здоровье пропадает.

Опускать руки не стала и с понедельника взялась за создание идеальной меня. Оказалось, что можно заниматься спортом, не выходя из дома, и при этом тренировки будут столь же эффективны, как и в зале. В интернете есть множество готовых бесплатных тренировок на все группы мышц, для людей любой физической подготовки и возраста. Я скачала приложение на телефон и начала заниматься 3–-4 раза в неделю по 20–-30 минут. Конечно, одними тренировками на пути к отличной фигуре не обойтись. В питании тоже произошли перемены: овощи, зелень, фрукты, курица и даже нелюбимая рыба стали все чаще присутствовать в моей тарелке.

Уже через месяц вес пошел вниз, а настроение вверх. Положительный результат мотивировал двигаться дальше. Ко всему я добавила ежедневные прогулки на 6–-7 км, в любую погоду (и в дождь, и в снег). Нет, гулять не скучно: в наушниках любимая музыка или аудиокнига– и вперед!

Фото: instagram.com/nadezhda___owl_

За 5 месяцев я постройнела на 7 кг, сейчас вес стабилен.

С того понедельника прошел год. Привычка гулять, заниматься спортом дома и вкусно/полезно питаться осталась. Фигура подтянулась, лишнего веса нет, болезни обходят стороной, настроение замечательное!

Ульяна Громова, блогер, радиоведущая, диктор, ведущая мероприятий, StandUp-комик @uligromova: «Вернула свое время на чтение книг»

Фото: instagram.com/uligromova

У всех кипит личная жизнь, суета, интриги, а у меня только чайник. Все читают умные книги, делятся прочитанным, спрашивают:«Какую книгу вы прочитали последней?» Я внезапно поняла, что из последнего, прочитанного мной, – состав гималайской соли. Вот тут мне и стало страшно. Затяжной декрет, трое детей, двое из которых маленькие и шкодные погодки, полностью засосал меня в рутину и быт. Не осталось времени на книги. Когда-то, казалось уже в прошлой жизни, так любила читать. А что теперь? Теперь я забыла, как это –выбирать себя, а не подгузники, сопли и борщ.

Осознав это преступление перед самой собой, в понедельник я решила отправиться в книжный и купить любую книгу, лишь бы вернуться к любимому занятию.

Тот самый понедельник не наступил ни через неделю, ни через месяц. Все просто: времени не хватило.

Я пожаловалась на несправедливость в жизни своей подруге, на что она мне ответила:

– Вот ты в туалет когда хочешь, ты что делаешь?

– Иду! – ответила я, думая, что подруга сошла с ума.

– А если нет рядом туалета или не получается по каким-то независящим от тебя причинам?– не успокаивалась она.

– Ну терплю!– промямлила я, удивляясь повороту беседы.

– А если ты очень сильно хочешь и сил терпеть нет? – подкинула новую вводную любопытная подружка.

– Тогда найду место и способ, как это сделать! - вырвалось у меня.

– Вот! Ты идешь! И не говоришь, что у тебя трое детей и им мамка нужна, и спать надо уложить, и борщ сварить, и сопли вытереть, поэтому в туалет схожу завтра или через месяц!

Шах и мат! Простая истина? А меня как током прошибло. Так я стала читать электронные книги по вечерам, когда дети уснули и мирно сопят под боком. Потому что свет включить нельзя и бумажные книги в темноте не читаются.

Фото: instagram.com/uligromova

Не может быть оправданий на пути к своему любимому делу, надо искать другие способы. А их бывает бесконечное множество, просто нужно почувствовать и найти свой. Книги, которые я уже прочитала и рекомендую: «Ящик пандоры»(16+), «Империя ангелов» (16+) Бернара Вебера и «Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого»(16+) Аллана Пиза.

Любовь Дресвянникова, участница шоу «Танцы»на ТНТ, руководитель студии танцев, пилот команды дрифт-автомобилей, блогер @lyubov_dance_drift: «Открыла свою танцевальную студию»

Моя главная мечта, осуществление которой я откладывала на «тот самый понедельник»– открытие своей танцевальной студии.

Я преподавала танцы в разных школах. В каждой видела моменты, которые мечтала улучшить: от дизайна до общения с посетителями.

Фото: instagram.com/lyubov_dance_drift

Все чаще думала о собственной идеальной танцевальной студии. Реализация казалась невозможной, находились тысячи причин и отговорок о переносе на очередной понедельник: нужны деньги, оформление документов, поиск помещения –и вообще, это очень сложно для меня.

Но как только я поверила в себя, набралась достаточного опыта, мудрости, – все получилось. Этой весной я открыла свою танцевальную студию!

Экономила и считала деньги, придумывала новые возможности и варианты, как можно заработать деньги.

Во время ремонта помещения пришлось решать проблему шумоизоляции. Жильцы дома, где располагается студия, опасались, что им придется слушать нашу музыку постоянно. Через многое пришлось пройти, но мы пришли к компромиссу. Это была основная проблема в плане открытия студии в жилом доме.Было сложно решать нетипичные для девушки задачи, например анализ цен на строительные материалы и искать подходящие. Три месяца выдались тяжелыми для меня, но все получилось:стильная танцевальная студия, как с моей идеальной картинки. Я счастлива и рада.

Не нужно бояться преград, слушать мнение посторонних и ждать подходящего дня. Берите и делайте –- все обязательно получится даже круче, чем вы ожидали!.

КСТАТИ

Tele2 превращает начало рабочей недели в праздник

Tele2 в Удмуртии запускает новую волну акции «Понедельники Tele2».

На опыте героев статьи становится понятно –- понедельник самый подходящий день для изменения и нового опыта. Можно начать с чего-то простого. Например, начать копить на мечту, ведь кофе дарит Tele2 или посмотреть фильм, о котором все говорят.

Вместе с федеральными партнерами Tele2 дарит подарки своим абонентам: каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила подарки в самых востребованных категориях – кофе, такси, кино, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение и т. д.

Клиент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник – при этом доступно до трех предложений из списка.

Например, клиенты Tele2 в Удмуртии по понедельникам могут бесплатно получить капучино и мороженое в «Макдоналдсе» в Ижевске. Кроме того, абонентов ждут и другие предложения от партнеров – скидка на комфортную и безопасную поездку вместе с сервисом по заказу такси Gett, второй билет в кино в подарок в сети «Киномакс».

Есть и цифровые подарки, доступные всем жителям Удмуртии: обучение, фильм в онлайн-кинотеатре, скидки в онлайн-магазинах.

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. Подробности акции читайте на сайте – izhevsk.tele2.ru/bolshe/ponedelniki-app