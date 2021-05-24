«Дети были добрые, хорошие»: подробности пожара в Удмуртии, где погибла семья из шести человек

В пожаре в Нылге сгорела семья из шести человек: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина, дети в возрасте 12, 11, 8 и 1 лет Фото: Анастасия Захарова

Страшная трагедия произошла в селе Нылга Увинского района Удмуртии 21 мая. В селе сгорел дом. Внутри в это время были родители — Максим и Светлана Мироновы*, и их четверо детей: два сына и две дочери. Подробности страшных событий расскажет «Комсомолка».

Тушили пожар ведрами

Своей историей поделился сосед Максима и Светланы Николай. Он живет через дом от семьи Мироновых. В ту ночь мужчина смотрел телевизор. В районе полуночи он пошел на кухню попить чай и увидел, что за окном светло. Открыв занавески, мужчина увидел, что у соседей полыхает дом. Огонь уже добрался до крыши.

Пламя уже охватило весь дом и вот-вот собиралось перекинуться на соседние постройки. Николай бросился к соседям, чтобы предупредить их. Но те уже и сами поняли, что случилась беда - люди одевались и выходили на улицу. Мужчина начал помогать тушить пожар и обливать соседние дома водой, чтобы огонь не подобрался к ним.

«Вокруг бегала молодежь, мы с сельчанами обливали дома ведрами. На улице стояла одна пожарная машина. Большой огонь потушили быстро, но я потом всю ночь не спал и сторожил», — вспоминает Николай.

Место пожара сейчас огорожено лентой, на месте в понедельник 24 мая работали следователи и МЧС Фото: Анастасия Захарова

«У меня сын закричал, что пожар. Дом уже горел, и подходить было бесполезно. Стали тушить. Я забрала машину из гаража и документы. Помогала молодежь: вытаскивали все, что есть из дома. Огонь не успел распространиться благодаря им. Очень оперативно работали. Пока пожарные тушили, ребята заливали дом водой из ведер», — поделилась соседка на условиях анонимности.Также эмоциями от той страшной ночи поделилась соседка. Она заметила огонь, когда уже горел весь дом соседей.

Теперь женщине предстоит много дел: от воды вздулся пол на кухне, на чердаке образовались трещины из-за искр. Она даже взяла отгул на работе. Но главное для нее — что есть крыша над головой.

Жили замкнуто

Односельчане плохо были знакомы с погибшими Максимом и Светой. Все соседи говорят, что они практически ни с кем не общались. Имя жены сосед Николай узнал только после трагедии — женщина постоянно сидела дома с детьми. Максим здоровался на улице и иногда просил сигареты. Но если ему стучали в дом, открывал не всегда.

«Нормальный человек, никогда не грубил. От алкоголя не отказывался, но это было незаметно. Бывает, присядет, и только по запаху понимаешь, что поддатый», — говорит Николай.

Когда соседи подняли тревогу, огонь охватил уже весь дом вплоть до крыши Фото: Анастасия Захарова

Соседи при этом отмечают, что супруги нигде не работали. У них даже не было газа и электричества — возможно, отключили за долги.

А вот дети, по словам односельчан, были нормальными и хорошими ребятами. В районе полудня они обычно выходили гулять и играли на улице. У Мироновых были 12-летний и годовалый сыновья, а также 11-летняя и 8-летняя дочери. Они всегда были хорошо одеты, но, по словам соседей, одежду им одалживали жители села.

«Мы с детьми здоровались. Дети хорошие были, добрые. Никогда не попрошайничали. Родители их никогда не обижали», — говорит соседка.

Дело на контроле

По официальной версии, предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Семья находилась в социально опасном положении, но утратила этот статус в феврале 2021. Установлено, что супруги злоупотребляли алкоголем и не работали. Дела находятся на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

*Имена погибших изменены

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

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