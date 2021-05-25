«Голос Ижевска»: как прошел первый полуфинал нового масштабного проекта

Фото: Амир Закиров

В Ижевске продолжается сбор заявок на участие в песенном конкурсе «Голос Ижевска» (6+). 22 мая в зале Удмуртской государственной филармонии состоялся первый полуфинал проекта. В нем приняли участие 40 исполнителей. Подробности расскажет «Комсомолка».

ПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА

Напомним, что конкурс был запущен в рамках празднования 15-летия Медиагруппы «Центр» и Дня России. Он является перевоплощением другого городского проекта – «Песни нашей победы», который Медиагруппа проводила ежегодно.

«В проекте «Песни нашей победы» мы были очень ограничены песенным репертуаром. Поэтому мы решили от него перейти к другому проекту. Мы готовы будем сделать «Песни нашей Победы» на 80-летие со Дня Победы, но уже не каждый год. Мы понимали, что песенные народные конкурсы нужны городу, поэтому начали думать, что можем сделать. И так родился проект «Голос Ижевска». Администрация Главы и Правительства нас практически тут же поддержала, так что этот проект мы снова делаем вместе. И делаем его для всего города», – прокомментировала директор Медиагруппы «Центр» Анастасия Власова.

Несмотря на то, что конкурс для города новый, люди откликнулись очень быстро – заявки были собраны буквально за неделю, после чего художественный совет радиостанции определил полуфиналистов.

«Люди очень быстро откликнулись. За неделю мы собрали порядка 100 заявок. 40 человек по итогу слепых прослушиваний были отобраны для первого полуфинала. Знаете, есть такая фраза: «Если человек поет – значит, он счастлив». Этот проект создан для счастливых людей нашего города. Они могут реализовать себя. Через песню человек, я уверен, лучше всего самовыражается», – рассказал программный директор «Адама» Денис Погодин.

Первый сезон «Голоса Ижевска» (6+) еще не закончился, но в планах уже есть идеи о продолжении проекта.

«Будет второй, будет третий сезон, я уверен. Потому что этого проекта действительно не хватало городу. И мы рады, что с подачи медиагруппы «Центр» и радио «Адам» он появился в нашем эфире и за его пределами», – добавил Денис Погодин.

Денис Погодин Фото: Амир Закиров

«У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ 13 КУБКОВ»

Ощущение праздника витало в воздухе уже при входе в филармонию. С 14:00, за час до начала, на первом этаже шли репетиции, участники готовились к своим выступлениям – распевались, танцевали, собирались с мыслями и входили в образ.

Все ответственно и творчески подошли к конкурсу, заранее продумали свои номера. По костюмам можно было догадаться, какая песня будет спета.

Открываем первый полуфинал проекта «Голос Ижевска» Фото: Амир Закиров

Например, Елена Шутова в красивом национальном платье с узорами выступала с русской народной песней «Крапива-лебеда». Ижевчанка работает учителем в школе №80. О проекте она узнала от мужа и сразу же приняла решение участвовать в нем вместе с дочерью, Ксенией, которая также исполняла народную песню «Небушко-небо».

Ксения Шутова, «Небушко-небо» Фото: Амир Закиров

Самым юным участником стала Валерия Вышнякова. Девочке всего 6 лет, она очаровала жюри и зрителей своей смелостью, артистичностью, звонким голосом и ярким костюмом с кокошником. Перед началом выступления конкурсанты не скрывали своего волнения, но юная Валерия не переживала, была уверена в своих силах.

«Я совсем не волнуюсь. У меня уже есть 13 кубков. Я всегда принимаю участие в конкурсах», – говорит Валерия.

У маленькой певицы настоящий гастрольный график – с утра Валерия выступала на концерте, а днем уже принимала участие в отборе на «Голос Ижевска»!

Валерия Вышнякова, «Русская красавица» Фото: Амир Закиров

МОЖНО ПЕТЬ И НА УДМУРТСКОМ

Всего будет три полуфинала, и в каждом из них нужно выбрать пять самых достойных участников. В жюри: Евгения Сундукова, Руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртии, Анастасия Власова, директор Медиагруппы «Центр», Денис Погодин, программный директор радио «Адам» (104,5FM, 12+), Надежда Мельникова, заместитель начальника Управления по культуре и туризму администрации Ижевска, Ирина Рослякова, певица театра оперы и балета Удмуртии, Дарья Антонова, блогер.

Ирина Рослякова Фото: Амир Закиров

Условием участия в конкурсе было исполнение любой песни на русском языке. После выступления Данила Бусыгина в правила внеслись коррективы. 12-летний юноша безупречно спел «Беспечного Ангела» группы Ария на русском языке. Но жюри попросило спеть на удмуртском – так, как Данил делал на отборочном этапе. Все были в восторге, на удмуртском языке в его исполнении песня звучала еще сильнее. Евгения Сундукова выступила с предложением изменить правила конкурса и добавить, что композиция может быть исполнена на русском языке и «на языках удмуртской республики». Организаторы проекта и остальные члены жюри согласились.

Данил Бусыгин, «Беспечный Ангел» Фото: Амир Закиров

Жанры, выбранные участниками, совершенно разные: песни военные, народные и авторские, рэп, рок, поп и шансон. Некоторые во время своего выступления аккомпанировали себе на гитаре. Тематики тоже разнообразные: песни про любовь, войну, родину, Россию и даже про скоростной поезд «Стриж». Одна из конкурсанток выступала с композицией про лагерь «Артек» в форме выпускницы, что было очень символично, так как в этот день одиннадцатиклассники праздновали Последний звонок.

Судьи по-настоящему удивлялись голосам участников. Во время исполнения песни «В самое сердце» Сергея Лазарева, можно было подумать, что на сцене находится сам артист – настолько профессионально спел Алексей Осипов.

Алексей Осипов, «В самое сердце» Фото: Амир Закиров

Кстати, финалисты конкурса 12 июня, в День города, выступят на гала-концерте перед тем, как на сцену выйдет известный российский певец, актер театра и кино, телеведущий Сергей Лазарев.

С теми, кто не прошел в финал, члены жюри обещали связаться и предложить выступить на площадках в День города.

«Не удивляйтесь, если я кому-то из вас позвоню. Площадок на День города планируется очень много. И если вы не попадете в этот проект, то я обязательно взяла бы вас на какие-то другие площадки. Я думаю, что ваши голоса могли бы услышать жители нашего города и на других сценах. Если вы не возражаете, конечно», – сказала участникам Надежда Мельникова.

Надежда Мельникова Фото: Амир Закиров

Евгения Сундукова особенно выделила участников старше 50 лет номинации «Серебряный голос» и лично пригласила одного из мужчин принять участие в проекте 1 июня на Центральной площади.

«Огромное вам спасибо за участие. Благодаря вам, мы с вами делаем жизнь в Ижевске, в Удмуртии интереснее, ярче, краше. Отдельные слова благодарности двум мужчинам, которые старше 50 лет. Я действительно всегда бережно, с трепетом и любовью отношусь к этой категории людей», – отметила помощник зампредседателя правительства.

Евгения Сундукова Фото: Амир Закиров

«ГОЛОС ИЖЕВСКА» ОБЪЕДИНЯЕТ

Конкурс собрал в одном месте представителей разных возрастов и профессий: школьников, журналистов, учителей, музыкальных руководителей, типографов, сотрудников шиномонтажа, бизнесменов, блогеров и др. Всех их объединяет любовь к музыке. Слушатели и судьи получили колоссальное удовольствие от конкурса.

Алексей Стерхов, «Самолетик» Фото: Амир Закиров

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Напомним, что 5 и 6 июня пройдут следующие два полуфинала. Всего жюри выберет 15 финалистов, которые сразятся в финале, 12 июня, в День города, за главный приз – ротация записанной песни на радио «Адам» и сертификат от Корпорации «Центр» на 10 000 рублей.

Анастасия Власова Фото: Амир Закиров

Заявки можно присылать до 3 июня. Позвоните по номеру 945-021 и спойте отрывок выбранной вами конкурсной песни. Присылайте свои аудио- и видеозаписи через мессенджеры (Viber (Вайбер), WhatsApp (ВатсАпп), Telegram (Телеграм) по номеру 89120070805 или пишите на почту проекта golosizhevska@gmail.com. Не забывайте участвовать во флешмобе #ГолосИжевска2021. Пойте на улицах города и загружайте фото и видео в свои социальные сети с хештегом #ГолосИжевска2021. Победителя определит большее количество лайков.

Генеральный партнер проекта - Корпорация Центр. По-дружески. Только так! Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии