Финики и «домашка» с тренером: невероятная история ижевчанки, похудевшей на 37 кило за год

Марина Николаева из Ижевска поделилась своей историей похудения Фото: архив героини публикации

94 кг – такую отметку показали весы Марине Николаевой из Ижевска, когда она родила третьего ребенка. Сбросить лишний вес девушка не могла три года – ждала, пока младший сын не начнет ходить в детский сад. А затем за год скинула 37 кг. Как ей это удалось, ижевчанка рассказала «Комсомолке».

«ЛИЦО НРАВИЛОСЬ, А ФИГУРА – НЕТ»

Марина всегда думала, что она толстая. Девушка ходила в сельскую школу, где учились около 150 ребят, и была самой пухленькой, хотя весила всего 66 кг. Килограммы не ушли и когда Марина переехала в Ижевск – в столице Удмуртии она получила высшее образование и в 23 года вышла замуж.

«Моему мужу всегда нравились худышки. Я его спрашивала: «Зачем ты на мне женился?». А он отвечал, что сделает из меня стройную. Ему нравилось мое лицо, но фигура – не очень».

Марина часто пыталась сбросить вес, но килограммы не хотели уходить насовсем. Первые роды – набрала, сбросила; вторые – набрала, сбросила. Во время третьей беременности Марина вставала на учет, и весы показывали отметку в 65 кг. Дальше – больше.

После родов Марина Николаева весила 94 кг

Постепенно вес девушки рос, пока не достиг отметки почти в 100 кило! В наборе злополучных килограммов девушка винит не гормоны, а только свой страшный аппетит. Тогда же старые комплексы напомнили о себе.

«Еще до роддома, когда вес перевалил за 93 кг, я вставала на весы, когда врач отвернется», – вспоминает Марина. – «Говорила ему, что я не прибавила. Просто называла цифры с последних взвешиваний. А перед родами было уже 97. Сказала, то вешу 95 кг».

Роды были не самыми простыми: девушке сделали кесарево сечение. Когда их с ребенком отпустили из больницы, Марина взвесилась. 94 кило.

«Я продолжала есть все, что под руку попадется. У меня началась послеродовая депрессия, появились проблемы в отношениях с мужем. Тогда мне казалось, что он меня критикует, не любит. «Я нарожала троих детей, и теперь никому не нужна», – говорила себе я. Думала, что он плохой, а я бедная и несчастная. Я сидела с тремя детьми, когда должна была заниматься собой».

Знакомые мамочки-подружки говорили Марине: все хорошо, мама троих детей должна быть полной. Но девушка захотела раз и навсегда разрушить этот стереотип.

«Я все время восхищалась многодетными мамами из журналов. Они не только успевают растить своих ребят, но и за собой следить. Я хотела идти по улице с тремя детьми гордо, и чтобы все восхищались».

ПОХУДЕЛА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Когда младшему сыну исполнилось три года, Марина начала водить его в детский сад. Так у нее появилось время днем, и девушка сразу же отправилась в спортзал, но потренировалась она недолго – в России объявили пандемию коронавируса.

«Я по-настоящему испугалась!» – делится Марина. – «Везде же тогда говорили, что от ковида умирают люди с лишним весом. Я боялась оставить своих детей и мужа одних».

Хоть и спортивные залы закрыли, ижевчанка не бросила тренировки. Она уговорила тренера заниматься с ней вне зала: дома, на улице. С начала режима самоизоляции вес девушки начал уходить.

Когда залы были закрыты, Марина тренировалась из дома. Затем перебралась в спортзал

«Со мной никогда такого не было! Да и ела я строго: куриная грудка, овощи. Сладкое вычеркнула из рациона, но я оставила сухофрукты. Я тогда здорово подсела на финики. Муж мне говорит: «На финиках ты никогда не похудеешь». Я с ним поспорила. А потом похудела и говорила: «Вот видишь, и на финиках можно похудеть».

Марина взвешивала продукты, считала калории. Но раз в месяц позволяла себе съесть лишнего. Теперь весы показывают девушке отметку в 57 кило.

ПОСАДИЛА СЕМЬЮ НА ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Марина – домохозяйка. Но это не значит, что она целыми днями сидит дома и ничего не делает. Управлять и оберегать семейный очаг – тяжелый труд.

«Я встаю вместе с детьми, собираю их в школу, садик, отвожу туда. Тогда у меня появляется свободное время, и я трачу его на спортзал. Потом снова дом: уборка, стирка, готовка. А там и детей снова нужно забирать».

На своих спортивных свершениях и успехе в правильном питании девушка не остановилась. Она решила, что ее дети тоже должны придерживаться здорового образа жизни.

Младшие дети уже приучаются к спорту. Сын занимается акробатикой, а дочь Марина водит на танцы. Со старшей, 14-летним подростком, – сложнее.

«Дочь сопротивляется. Ее очень сложно заставить ходить в спортзал. Я ей сказала: «Без спорта ты не будешь». Так, мы три раза в неделю проходим 10–15 тысяч шагов».

Марина хотела, чтобы дети гордились ею и брали с нее пример

Без правильного питания никуда! Сладкое у Николаевых – строго по пятницам. А белый хлеб в семье уже никто не любит. Марина готовит сама и пиццу, и блины – только на цельнозерновой муке. Однако, пищевые привычки приходится корректировать после гостей.

«Когда мы едем в гости, дети едят сладкое. Мне потом очень сложно переводить их на правильное питание. Они просят, а я даю, но постепенно уменьшаю количество. Это очень тяжело. Месяц трудов – одним праздником коту под хвост».

Семья Марины даже не ходят в магазины каждый день, чтобы лишний раз не покупать шоколад, пирожные, чипсы. Поход в супермаркет – строго раз в неделю со списком самых нужных продуктов. Один из плюсов таких ограничений – отличная экономия.

«ТЫ И ТАК ХУДАЯ»

Когда Марина похудела, ей стало не с кем общаться. Разговоры знакомых мамочек о пеленках и подгузниках показались ей неинтересными.

«У таких же мам, как я, нет желания изменить себя. Родили и успокоились. Поэтому спортзал меня выручает. Тренеры – практически психологи».

У ижевчанки появился рельеф на теле, выросла выносливость. Хоть и день у нее распланирован по часам, девушка никогда не устает.

«Я могу спокойно поменять колеса на машине своей и мужа. Чувствовать себя сильной – очень нравится».

Комплексы у ижевчанки прошли. Теперь она нравится и самой себе, и окружающим

Отношения с мужем наладились. Больше в их отношениях нет крупных обид и придирок. Супруг зовет Марину на корпоративы, гордится и восхищается ей.

«Мы прожили с ним в браке с 2004 года. И все 15 лет он пытался меня переделать. Но пока я сама не захотела, не похудела. И если раньше он постоянно говорил, что я толстая, то пару месяцев назад он мне сказал: «Ты и так худая». Я чуть в обморок не упала».

Старшая дочь как-то сказала ижевчанке, что стыдилась ее, когда девушка весила под 100 кило. Но Марина не обиделась. Она вспомнила, что сама стеснялась своей пухленькой мамы, но сейчас подает пример своим детям.

«Когда похудеешь, вся жизнь меняется. Раньше я все время нервничала, переживала. А теперь я готова пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы муж и дети гордились мной».

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