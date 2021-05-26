Не только средства защиты для растений: «Сингента» рассказала о том, как повысить урожай и улучшить его качество в Удмуртии

Фото: ООО «Институт молока», vk.com/imol.club

В магазинах мы часто не задумываемся, откуда берутся те или иные продукты: хлеб, йогурты, сыр, колбаса. Но они преодолевают большой путь, который начинается именно в нашей республике на фермах и хозяйствах. Специально для их владельцев 21 мая в «Экоферме «Дубровское» в Киясовском районе прошел День сенажа. В Удмуртии его проводит «Институт молока Бочаров и партнеры» в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства Удмуртии уже в четвертый раз. На мероприятие приехали делегации не только представителей хозяйств со всей республики, но из еще семи регионов страны.

Фото: ООО «Институт молока», vk.com/imol.club

Участники Дня сенажа послушали лекции от 8 ведущих российских экспертов, посмотрели на новинки техники для сельского хозяйства, поучаствовали в мастер-классах, а также прошли экскурсию по экоферме и попробовали молочные продукты. Гостей поприветствовала министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова:

«Для Удмуртии сельское хозяйство – это стратегически важная отрасль. В этом году мы обеспечиваем посевные площади на уровне 940 000 га. Плюс 15 000 га зерновых – для нас это очень хороший показатель. Я уверена, что нам еще есть, куда расти. Мы же со стороны правительства постараемся сделать так, чтобы деятельность сельхозпроизводителей была максимально комфортной. В том числе, и с точки зрения развития инфраструктуры. Я думаю, что наше партнерство, наша качественная совместная работа обязательно приведет к отличному результату».

Фото: ООО «Институт молока», vk.com/imol.club

Как отметили многие участники, интересную и полезную лекцию и мастер-класс провела международная компания «Сингента». Ее представительства открыты в 90 странах мира. Сегодня «Сингента» предлагает сельхозпроизводителям широкий выбор семян ключевых полевых и овощных культур, а также богатый ассортимент средств защиты растений и ИТ решений.

Представитель мирового лидера в области производства средств защиты растений и семеноводства компании «Сингента» рассказала на мероприятии о том, как добиться качественного опыления, и как оздоровить почву для хорошего урожая.

Дикие вместо медоносных

Компания «Сингента» не только производит средства для защиты растений, но и обеспечивает устойчивое развитие бизнеса своих партнеров. Для них предлагаются практики для получения хорошего урожая, которые уже используются во всем мире. Менеджер по развитию устойчивого бизнеса компании и руководитель Школы здоровья почв Елена Соколова рассказала сельхозпроизводителям Удмуртии, как нужно правильно выращивать семена люцерны – культуры, содержащий множество белков и витаминов, без которой невозможно получение молока.

«Агрономам, которые занимаются семеноводством люцерны, важно понимать, что важнейший вклад в опылении люцерны – это не медоносная пчела, а дикие пчелы, которые определяют урожай. Стратегически нужно создать условия, чтобы дикие пчелы прилетели и оказали свою помощь в получении семян».

Фото: ООО «Институт молока», vk.com/imol.club

Как утверждает кандидат биологических наук Елена Соколова, привлечение диких пчел позволяет повысить урожайность семян от 2 до 8 центнеров.

«Дикие пчелы, в отличие от медоносных, стратегически настроены собирать не нектар, а сухую пыльцу для того, чтобы носить в норки своим личинкам, которые потом будут использовать пыльцу в качестве белка. Кроме того, они имеют длинные носики, с помощью которых происходит опыление. Для того, чтобы произошло опыление, насекомое должно всем своим тельцем пройти через все тело цветка и таким образом произойдет опыление. Медоносная пчела своим коротким хоботком ломает цветок люцерны и наносит ему больший вред».

Фото: ООО «Институт молока», vk.com/imol.club

Елена Соколова утверждает, что привлечь диких пчел можно высаживать привлекающие нектароносы полосами, между которыми будет 50 метров.

«Очень важно подбирать траву, которая будет привлекать насекомых, и чтобы она зацвела чуть раньше, чем люцерна. Тогда насекомые пролетают по этой полосе. Затем вы скосите ту траву, и насекомые полетят собирать пыльцу с люцерны».

Как добиться здоровой почвы?

Также компания «Сингента» активно развивает проект «Здоровая почва». Ее специалисты приехали в Удмуртию до начала мероприятия. Они проанализировали почву в республике и подготовили конкретный мастер-класс для сельхозпроизводителей нашего региона.

Так, Елена Соколова представила несколько примеров почв в полях и рядом с ними. Они установили на столе несколько образцов твердой и рыхлой земли.

« Рассмотрим почву с поля, много лет подвергающуюся антропогенному воздействию - корни натыкаются на твердую почву и не могут дальше расти. Твердая обесструктуренная почва не способна сохранять влагу, в такой почве минимально биоразнообразие полезной микрофлоры.», – указала Елена Соколова. – «А теперь рассмотрим образец, взятый в 20 метрах от поля - в лесополосе. Она не подвергалась влиянию сельскохозяйственных орудий - почва здорова, способна удерживать влагу. Вывод - если с почвой работать правильно –она будет здорова - в ней будет достаточное количество влаги и полезных микроорганизмов».

Фото: ООО «Институт молока», vk.com/imol.club

Также она развеяла миф, что твердой почва становится из-за техники, которая там проезжает.

«Вклад техники составляет лишь 20%. Почва слеживается из-за недостатка кальция. В земле происходит нарушение электролитического баланса. Для того, чтобы понять, почему так произошло, не нужно ограничиваться привычными анализами. Важно посмотреть содержание кальция, лабильного органического вещества».

Фото: ООО «Институт молока», vk.com/imol.club

Гумус, вопреки мнению многих сельхозпроизводителей, – не лучший источник питательных веществ.

«Хорошим и доступным питательным элементом является лабильное органическое вещество, которое получается из перегнивших корней и погибшей биоты. Задача состоит в том, чтобы поле как можно меньше находилось без культуры. Можно использовать яровые покровные культуры: горчица, бобовые, имеющие разные корневые системы. За одну осень можно таким приемом значительно улучшить почву», – объяснила кандидат биологических наук.

В рамках мастер-класса сельхозпроизводители могли подойти к столу, посмотреть на почву и получить персональный совет от Елены Соколовой.

Информация от партнера.