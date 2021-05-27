Топ-5 самых жутких заброшенных мест Ижевска

Журналист «Комсомолки» прошелся по заброшенным зданиям Ижевска Фото: Анастасия Михайлова
С каждым годом заброшенных зданий в Ижевске становится все меньше и меньше. «Комсомолка» нашла топ-5 самых жутких домов и построек и выяснила, как они выглядят изнутри.
ОФИЦЕРСКИЕ БАНИ
Где находятся: рядом с плотиной за набережной Ижевского пруда
Обвалившиеся кирпичные стены, ветки, старые доски... Офицерские бани хоть и открыты для ижевчан, здание опоясано красно-белой лентой.
Само здание хоть и опоясано лентой, туда все равно может зайти любой желающий Фото: Анастасия Михайлова
Внутри «бань» разрушенные лестницы, пол Фото: Анастасия Михайлова
А кое-где пройти очень сложно. Здесь, например, навалены ветки, кирпичи и доски Фото: Анастасия Михайлова
Видно, что сюда часто заходят: на стены разрисованы, а пол завален мусором Фото: Анастасия Михайлова
НЕДОСТРОЙ НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
Где находится: перекрёсток улиц Кирова и Красноармейская
Кто и для чего строил этот красный кирпичный дом – сейчас сказать сложно. Но вот уже несколько лет здание стоит недостроенным. За это время здесь успели разбить стекла и изрисовать кирпичные стены внутри дома. Оконные отверстия заложены кирпичом – видимо, чтобы никто не залез внутрь. Несмотря на это, на втором этаже можно найти тонкие матрасы – возможно, место стало для кого-то приютом.
Издалека этот дом кажется симпатичным, но вблизи можно заметить разбитые стекла Фото: Анастасия Михайлова
Вокруг дома протоптали небольшую дорожку Фото: Анастасия Михайлова
Конечно, мусором завалили и этот недострой Фото: Анастасия Михайлова
Возможно, у кого-то получится пробраться через щели в оконных отверстиях, но выбраться из дома сложнее – у здания низкий пол Фото: Анастасия Михайлова
Сквозь щели можно рассмотреть матрасы и ковер Фото: Анастасия Михайлова
Практически все окна дома наглухо заложены кирпичом Фото: Анастасия Михайлова
БЫВШЕЕ КАФЕ «КОРАБЛИК»
Где находится: старая набережная
Одно из самых культовых заведений Ижевска – кафе «Кораблик» – сгорело в августе 2020 года. Несмотря на это, сгоревшее здание стоит на набережной пруда до сих пор. Внутри – обугленные стены, мусор, металлические плиты. Пол местами проваливается – ходить приходится осторожно.
«Кораблик» сгорел в августе прошлого года Фото: Анастасия Михайлова
Почти целый год здание пустует Фото: Анастасия Михайлова
«Кораблик» по-прежнему находится на старой набережной Ижевского пруда Фото: Анастасия Михайлова
После пожара обуглились пол, стены Фото: Анастасия Михайлова
От огня расплавился поликарбонат Фото: Анастасия Михайлова
Сохранилась разве что плитка Фото: Анастасия Михайлова
«Посетители» или случайные прохожие закидали «Кораблик» мусором Фото: Анастасия Михайлова
ЗАБРОШЕННЫЕ ДОМА НА ПАСТУХОВА
Где находится: между ул. Горького и ул. Кирова
Кирпичная кладка, круглые деревянные стены, перевернутая собачья будка, мусор и обьявления «Помощь бездомным» – это одно из самых атмосферных заброшенных мест в Ижевске. Главная дверь дома закрыта на замок, но попасть внутрь все равно можно – в стене много отверстий.
Эти заброшенные бараки стоят в историческом центре Ижевска Фото: Анастасия Михайлова
На заборе развесили объявления для бездомных Фото: Анастасия Михайлова
Главная дверь дома закрыта на замки, но пройти туда все равно достаточно просто Фото: Анастасия Михайлова
Стены задней части дома обрушились Фото: Анастасия Михайлова
Само здание завалено кирпичами, а кое-где сохранились старые обои Фото: Анастасия Михайлова
По соседству – еще одна «заброшка». Вход здесь открыт – зайти может любой. Правда, идти стоит очень осторожно – внутри много мусора, пустые бутылки, контейнеры. Да и лестница на второй этаж выглядит ненадежно.
Деревянный дом уже покосился Фото: Анастасия Михайлова
На втором этаже много мусора: как старого, так и нового Фото: Анастасия Михайлова
Бутылки, доски и окурки заполнили пол заброшенного дома Фото: Анастасия Михайлова
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