Топ-5 самых жутких заброшенных мест Ижевска

Журналист «Комсомолки» прошелся по заброшенным зданиям Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

С каждым годом заброшенных зданий в Ижевске становится все меньше и меньше. «Комсомолка» нашла топ-5 самых жутких домов и построек и выяснила, как они выглядят изнутри.

ОФИЦЕРСКИЕ БАНИ

Где находятся: рядом с плотиной за набережной Ижевского пруда

Обвалившиеся кирпичные стены, ветки, старые доски... Офицерские бани хоть и открыты для ижевчан, здание опоясано красно-белой лентой.

Само здание хоть и опоясано лентой, туда все равно может зайти любой желающий Фото: Анастасия Михайлова

Внутри «бань» разрушенные лестницы, пол Фото: Анастасия Михайлова

А кое-где пройти очень сложно. Здесь, например, навалены ветки, кирпичи и доски Фото: Анастасия Михайлова

Видно, что сюда часто заходят: на стены разрисованы, а пол завален мусором Фото: Анастасия Михайлова

НЕДОСТРОЙ НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

Где находится: перекрёсток улиц Кирова и Красноармейская

Кто и для чего строил этот красный кирпичный дом – сейчас сказать сложно. Но вот уже несколько лет здание стоит недостроенным. За это время здесь успели разбить стекла и изрисовать кирпичные стены внутри дома. Оконные отверстия заложены кирпичом – видимо, чтобы никто не залез внутрь. Несмотря на это, на втором этаже можно найти тонкие матрасы – возможно, место стало для кого-то приютом.

Издалека этот дом кажется симпатичным, но вблизи можно заметить разбитые стекла Фото: Анастасия Михайлова

Вокруг дома протоптали небольшую дорожку Фото: Анастасия Михайлова

Конечно, мусором завалили и этот недострой Фото: Анастасия Михайлова

Возможно, у кого-то получится пробраться через щели в оконных отверстиях, но выбраться из дома сложнее – у здания низкий пол Фото: Анастасия Михайлова

Сквозь щели можно рассмотреть матрасы и ковер Фото: Анастасия Михайлова

Практически все окна дома наглухо заложены кирпичом Фото: Анастасия Михайлова

БЫВШЕЕ КАФЕ «КОРАБЛИК»

Где находится: старая набережная

Одно из самых культовых заведений Ижевска – кафе «Кораблик» – сгорело в августе 2020 года. Несмотря на это, сгоревшее здание стоит на набережной пруда до сих пор. Внутри – обугленные стены, мусор, металлические плиты. Пол местами проваливается – ходить приходится осторожно.

«Кораблик» сгорел в августе прошлого года Фото: Анастасия Михайлова

Почти целый год здание пустует Фото: Анастасия Михайлова

«Кораблик» по-прежнему находится на старой набережной Ижевского пруда Фото: Анастасия Михайлова

После пожара обуглились пол, стены Фото: Анастасия Михайлова

От огня расплавился поликарбонат Фото: Анастасия Михайлова

Сохранилась разве что плитка Фото: Анастасия Михайлова

«Посетители» или случайные прохожие закидали «Кораблик» мусором Фото: Анастасия Михайлова

ЗАБРОШЕННЫЕ ДОМА НА ПАСТУХОВА

Где находится: между ул. Горького и ул. Кирова

Кирпичная кладка, круглые деревянные стены, перевернутая собачья будка, мусор и обьявления «Помощь бездомным» – это одно из самых атмосферных заброшенных мест в Ижевске. Главная дверь дома закрыта на замок, но попасть внутрь все равно можно – в стене много отверстий.

Эти заброшенные бараки стоят в историческом центре Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

На заборе развесили объявления для бездомных Фото: Анастасия Михайлова

Главная дверь дома закрыта на замки, но пройти туда все равно достаточно просто Фото: Анастасия Михайлова

Стены задней части дома обрушились Фото: Анастасия Михайлова

Само здание завалено кирпичами, а кое-где сохранились старые обои Фото: Анастасия Михайлова

По соседству – еще одна «заброшка». Вход здесь открыт – зайти может любой. Правда, идти стоит очень осторожно – внутри много мусора, пустые бутылки, контейнеры. Да и лестница на второй этаж выглядит ненадежно.

Деревянный дом уже покосился Фото: Анастасия Михайлова

На втором этаже много мусора: как старого, так и нового Фото: Анастасия Михайлова

Бутылки, доски и окурки заполнили пол заброшенного дома Фото: Анастасия Михайлова

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