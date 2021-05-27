Борьба за тротуары: жители Ижевска жалуются на электросамокаты и лихих самокатчиков

Самокаты раздражают многих пешеходов. Фото: Антон Обухов

Если вы идете по тротуару, то обязательно кого-нибудь недолюбливаете. Кто-то ворчит на велосипедистов, которые нет-нет, да и выезжают за пределы велодорожек. Кто-то косо смотрит на большие компании, которые «не обойти – не объехать». И абсолютное большинство недолюбливает самокатчиков, которых в Ижевске стало по-настоящему много.

«УПРАВЛЯТЬ НЕ УМЕЮТ, НО ЕЗДЯТ»

«Ладно бы они просто ездили, - жалуются ижевчане. – Так они гоняют и случайно сбивают прохожих».

Например, один такой случай произошел 6 мая, около 20:00.

«Я ждала трамвай. Это был перекрёсток Карла Маркса – Советская. На перекрестке, не сбавляя скорости, девушка сзади въехала в женщину, обе упали посреди проезжей части. Девушка отряхнулась, перекинулась парой слов с парнем и поехала дальше. А женщина доковыляла до обочины и с сумками пошла дальше, - рассказала нам ижевчанка – свидетельница произошедшего. - Эти ребята даже не извинились! Как можно было на широком переходе сбить одного единственного человека? Люди берут в прокат самокаты и даже не умеют управлять ими!»

Сейчас самокаты находятся вне правового поля. Фото: Антон Обухов

Правда, стоит только встать на электросамокат, как ситуация начинает видеться совершенно по-другому. И водители этих транспортных средств говорят – от пешеходов тоже немало хлопот. Своей историей поделился ижевчанин Владислав Гребенкин.

Мужчина признается, что однажды упал с электросамоката по своей вине, из-за высокой скорости, но его жена пострадала из-за невнимательности пешехода, который шел по велопешеходной дорожке.

«Приехали в парк Кирова с семьей. Пока я катал дочку на машинках, жена взяла самокат и поехала по большому кругу в парке Кирова. Там есть две дороги: одна пешеходная, другая велосипедная. Там шел мужчина с коляской, она ему посигналила. Но он уже не знал, куда свернуть, начал под колеса поворачивать и не справился с управлением. Супруга резко свернула, скорость тоже была достаточно высокая, 25 км/ч, не справилась с управлением и упала. В данном случае это произошло из-за того, что пешеходы не разделяют для себя пешеходную дорогу и велосипедную. Совершенно не готовы люди к тому, что по велодорожке нельзя ходить. Я еду и каждый день вижу недовольные лица, которые идут ко мне навстречу: «А чего ты здесь вообще едешь!?», – рассказывает ижевчанин.

На днях в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Новости | Я люблю Ижевск», мы спросили читателей об их отношении к популярному средству передвижения. В комментариях возникла дискуссия: пешеходы винят людей, управляющих самокатами, а последние – пешеходов.

«Раздражают пешеходы на велосипедных дорожках – ходят с колясками, стоят разговаривают, отпускают маленьких детей на велосипедную дорожку на самокатах, они там падают, создавая не очень хорошие условия для других...» – написала одна из читательниц в комментариях к записи.

Многие пользователи самокатов жалуются, что пешеходы ходят по велодорожкам

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Как отмечает ГИБДД, с начала 2021 года в Удмуртской Республике было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, при этом пострадали три человека.

20 мая на радио «Комсомольская правда – Ижевск» представитель ГИБДД, отвечая на вопрос слушателя, отметил, что электросамокаты не включены в терминологию «транспортные средства». Несмотря на их большую и опасную скорость, они (а также водители таких ТС) приравниваются к пешеходам, отсюда возникает много проблем. Представитель ГИБДД также напомнил, что разметки на тротуарах созданы для обозначения велопешеходной дорожки, только по ним велосипедисты, самокатчики и т.д. могут ездить.

«На данный момент предложение по усовершенствованию законодательства Российской Федерации в части использования отдельных видов передвижения сформулированы и вынесены на федеральный уровень. Я думаю, в ближайшее время это придет к логическому завершению» – заверяет представитель ГИБДД.

Отметим, что проблемы с электросамокатами встречаются по всей стране. Не так давно в Санкт-Петербурге для обеспечения безопасности граждан были введены скоростные ограничения до 15 км/ч. Правда, запреты коснулись только арендаторов.

Мы решили узнать, будут ли рассматриваться подобные вопросы в нашем городе и задали вопрос председателю постоянной комиссии Городской думы г. Ижевска по местному самоуправлению, информационной политики и связью с общественностью – Алексея Гарипова.

«Раз этим вопросом занимаются на федеральном уровне, значит обязательно будет предъявлено к исполнению и у нас, на региональном уровне. Я считаю, что ограничения движения электросамокатов в пешеходных зонах должны быть. Должно быть право пешехода на безопасный проход. Некоторые [водители самокатов], с общей массой 80 кг, разгоняются до 23-35 км/ч – такой водитель собьет все, и травмы могут быть очень тяжелыми. Я считаю, что для них должны быть выделены велодорожки. А по пешеходным зонам они кататься не должны» - отмечает председатель Городской думы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ СБИЛИ?

17 мая в эфире радио «Комсомольская Правда» (107.6 FM) юрист Андрей Демьянов, объяснил, что делать, если на вас налетел самокатчик.

«Пострадавшему нужно сообщить в ГИБДД. Если вам ответят, что ситуация не относится к их компетенции, то нужно обратиться в отдел полиции по месту совершения наезда. Будут предоставлены справки – кто виновник и что он совершил, какой вред причинен здоровью, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. И от этого уже будет зависеть наказание для водителя самоката. Если совершеннолетний арендатор подтверждает заключение договора аренды или проката, в этом случае отвечает сам водитель. Если он не совершеннолетний – за него отвечают родители. Если собственники передали самокат без

договоров и оформления документов, то они сами несут ответственность», - поясняет юрист.