Травяные масла, перепечи и шаманы: 5 мест в Удмуртии с этническим колоритом

ТОП 5 мест, где можно отдохнуть этим летом в Удмуртии
Фото: Алена Селезнева
После тяжелых трудовых будней, конечно нужно отдохнуть. «Комсомолка» предлагает не проводить свободное время дома, а отправится в путешествия по Удмуртии – мы как раз собрали 5 этнографических комплексов и усадеб, где можно прокатиться на лошадях, поесть национальной кухни, и даже поучаствовать в полевых работах.
ЭТНОКОМПЛЕКС «БОБРОВАЯ ДОЛИНА»
Фото: vk.com/bobrovaya_dolina
Где: г. Ижевск, ул. Свердлова
Цена: от 4 600 до 6 450 рублей за человека в сутки
Контакты: +7 (3412) 970-810
Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно выезжать далеко за пределы города. Например, в ижевском этнокомплексе «Бобровая долина» есть отдельный удмуртский номер «Турын» («Трава»). Стены комнаты пропитаны маслами трав, там также есть баня. Сотрудники комплекса утверждают, что она омолодит и наполнит энергией посетителей. На территории «Бобровой долины» находятся ресторан удмуртской кухни и три тематических бани.
ЭТНОУСАДЬБА «МУМЫ ДОР»
Фото: visitudmurtia.ru
Где: г. Ижевск, ул. Полевская, 2
Цены: подробную информацию о стоимости и бронировании уточняйте по телефону
Контакты: 8-922-687-15-94, 8-919-908-00-28
Эту усадьбу можно найти недалеко от Ижевска. Она находится на опушке леса. Здесь гостей накормят перепечами и кашей из печи, научат забытым деревенским играм и танцам, покатают на лошадях. Также здесь можно сходить на рыбалку и встретиться с персонажами удмуртских мифов – Нюлэскузе и Тэро.
АГРОУСАДЬБА «САЛЬЯДОР»
Фото: visitudmurtia.ru
Где: Киясовский район, д. Старая Салья (90 км от Ижевска)
Цена: зависит от количества человек и программы
Контакты: +7 904 830 21 24
Этот вариант отлично подойдет для тех, кто любит активный отдых. В усадьбе получится поучаствовать в сенокосе, собрать урожай и поухаживать за домашним скотом. «СальяДор» также предлагает пройти удмуртские обряды и экскурсии по пасеке и ферме. Кормят здесь тоже «по-удмуртски» – табанями и перепечами. На территории усадьбы находятся баня, мангалы, детские и спортивные площадки.
ЭТНОЦЕНТР «ШАМАН ПАРК»
Фото: vk.com/shamanparkburanovo
Где: Малопургинский район. д. Бураново
Цена: 1000 рублей с человека за дом
Контакты: +7 912 016 85 88, +7950 162 66 00
На территории «Шаман парка» (или «Верблюжьего парка») находятся родники, поля и бобровые плотины. А чтобы познакомится с удмуртскими обычаями, для гостей здесь построили куалу – молитвенный дом и хижина шамана. В этноцентре можно научиться играть на бубне, плести травяных кукол и амулеты.
ЭТНОКОМПЛЕКС «ЖИВИЦА»
Фото: vk.com/zhivitca_kez
Где: Кезский район, д. Сосновый Бор, ул. Аленская, 13
Цена: от 700 рублей в сутки с человека. Более подробную информацию уточняйте по телефону
Контакты: +7 950 179 62 22
Накосить сено, поработать в огороде или кузнице, приготовить обед и поспать в удмуртском амбаре – кеносе. Такую программу можно пройти в этнокомплексе «Живица». Главное – не забыть после посетить музей под открытым небом «Быт северных удмуртов», где представлено более 500 экспонатов.
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