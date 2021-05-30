Травяные масла, перепечи и шаманы: 5 мест в Удмуртии с этническим колоритом

ТОП 5 мест, где можно отдохнуть этим летом в Удмуртии Фото: Алена Селезнева

После тяжелых трудовых будней, конечно нужно отдохнуть. «Комсомолка» предлагает не проводить свободное время дома, а отправится в путешествия по Удмуртии – мы как раз собрали 5 этнографических комплексов и усадеб, где можно прокатиться на лошадях, поесть национальной кухни, и даже поучаствовать в полевых работах.

ЭТНОКОМПЛЕКС «БОБРОВАЯ ДОЛИНА»

Фото: vk.com/bobrovaya_dolina

Где: г. Ижевск, ул. Свердлова

Цена: от 4 600 до 6 450 рублей за человека в сутки

Контакты: +7 (3412) 970-810

Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно выезжать далеко за пределы города. Например, в ижевском этнокомплексе «Бобровая долина» есть отдельный удмуртский номер «Турын» («Трава»). Стены комнаты пропитаны маслами трав, там также есть баня. Сотрудники комплекса утверждают, что она омолодит и наполнит энергией посетителей. На территории «Бобровой долины» находятся ресторан удмуртской кухни и три тематических бани.

ЭТНОУСАДЬБА «МУМЫ ДОР»

Фото: visitudmurtia.ru

Где: г. Ижевск, ул. Полевская, 2

Цены: подробную информацию о стоимости и бронировании уточняйте по телефону

Контакты: 8-922-687-15-94, 8-919-908-00-28

Эту усадьбу можно найти недалеко от Ижевска. Она находится на опушке леса. Здесь гостей накормят перепечами и кашей из печи, научат забытым деревенским играм и танцам, покатают на лошадях. Также здесь можно сходить на рыбалку и встретиться с персонажами удмуртских мифов – Нюлэскузе и Тэро.

АГРОУСАДЬБА «САЛЬЯДОР»

Фото: visitudmurtia.ru

Где: Киясовский район, д. Старая Салья (90 км от Ижевска)

Цена: зависит от количества человек и программы

Контакты: +7 904 830 21 24

Этот вариант отлично подойдет для тех, кто любит активный отдых. В усадьбе получится поучаствовать в сенокосе, собрать урожай и поухаживать за домашним скотом. «СальяДор» также предлагает пройти удмуртские обряды и экскурсии по пасеке и ферме. Кормят здесь тоже «по-удмуртски» – табанями и перепечами. На территории усадьбы находятся баня, мангалы, детские и спортивные площадки.

ЭТНОЦЕНТР «ШАМАН ПАРК»

Фото: vk.com/shamanparkburanovo

Где: Малопургинский район. д. Бураново

Цена: 1000 рублей с человека за дом

Контакты: +7 912 016 85 88, +7950 162 66 00

На территории «Шаман парка» (или «Верблюжьего парка») находятся родники, поля и бобровые плотины. А чтобы познакомится с удмуртскими обычаями, для гостей здесь построили куалу – молитвенный дом и хижина шамана. В этноцентре можно научиться играть на бубне, плести травяных кукол и амулеты.

ЭТНОКОМПЛЕКС «ЖИВИЦА»

Фото: vk.com/zhivitca_kez

Где: Кезский район, д. Сосновый Бор, ул. Аленская, 13

Цена: от 700 рублей в сутки с человека. Более подробную информацию уточняйте по телефону

Контакты: +7 950 179 62 22

Накосить сено, поработать в огороде или кузнице, приготовить обед и поспать в удмуртском амбаре – кеносе. Такую программу можно пройти в этнокомплексе «Живица». Главное – не забыть после посетить музей под открытым небом «Быт северных удмуртов», где представлено более 500 экспонатов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жутко, но красиво: ТОП заброшенных мест Ижевска

Погода в Ижевске: облачно и до +20°С