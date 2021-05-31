Утро в Ижевске: вопросы питания детей в садике и школе, компенсация за убийство продавщицы и участие ижевского продюсера в программе Максима Галкина

Что интересного произошло в выходные?
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 31 мая. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедшего дня:
130 тысяч погонных метров пластиковой разметки нанесут в Ижевске
Ижевчанка не получила звание «Миссис 20/21»
Движение на улице Ленина в Ижевске перекроют
Женщина с трехлетним ребенком погибли в ДТП с легковушкой и двумя грузовиками в Удмуртии
«Не приезжайте к нам на Воложку»: жители пригородного района Ижевска возмущены оставленным мусором
Далее с подробностями:
Почему в школах и садиках Ижевска нет специальных меню для детей с пищевыми особенностями и можно ли что-то с этим сделать?
Почему в школах и садиках Ижевска нет специальных меню для детей с пищевыми особенностями и можно ли что-то с этим сделать?
Для того чтобы обсудить проблему питания детей и найти пути решения, Общественная палата Ижевска собрала за круглым столом представителей городских и республиканских властей, а также родительского сообщества. Подробности
Продюсер из Ижевска Борис Рубиновский принял участие в шоу Максима Галкина
29 мая, на телеканале «Первый» показали шоу с Максимом Галкиным «Сегодня вечером» (16+)
Вчера, 29 мая, на телеканале «Первый» показали шоу с Максимом Галкиным «Сегодня вечером» (16+). Его посвятили 50-летию эстрадной певицы Кристины Орбакайте. Артистку поздравил и организатор гастролей родом из Ижевска Борис Рубиновский. Подробности
За убийство продавщицы в Ижевске родственникам заплатят компенсацию
. Комиссия признала этот случай, как несчастный на производстве.
Государственная инспекция труда в Удмуртии завершила расследование смертельного случая с продавцом-консультантом у индивидуального предпринимателя в Ижевске. Комиссия признала этот случай, как несчастный на производстве. Подробности