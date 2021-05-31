Рассказываем о главных изменениях, которые коснутся жизни ижевчан Фото: Амир Закиров

Июнь-2021 приготовил для жителей Ижевска немало изменений - это и новые штрафы, и открытие пляжей и, конечно же, длинные выходные в середине месяца. «Комсомолка» собрала главные нововведения.

Штрафы за парковку возвращаются

За парковку на газонах не штрафовали два месяца Фото: Диля Ахмадишина

1 апреля городские власти в Ижевске ввели мораторий на штрафы за парковку на газоне. Он действовал два месяца, и с 1 июня любителям оставлять машины не на специальной территории придется заплатить. Штраф за такое нарушение составит 2 000 рублей.

Нужно не только пристегиваться

Если в автомобиле не будет ремня безопасности, или он будет неисправен, с 1 июня водителю придется заплатить 500 рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства России. Кроме этого, штрафы будут действовать за использование покрышек не по сезону. То есть летом автомобилистам нельзя ездить на зимней резине с шипами, а зимой – на летних покрышках. Штраф за такое нарушение составит также 500 рублей.

Откроют пляжи

Пляж на Центральном пруде планируют открыть 1 июня Фото: Амир Закиров

Традиционно купальный сезон стартует летом. В пресс-службе администрации Ижевска сообщили, что городской пляж планируют открыть с 1 июня. Но Роспотребнадзор по Удмуртии пока не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоема санитарным правилам и условиям безопасного отдыха для населения.

Пособия и пенсии дистанционно

С июня 2021 года Пенсионный фонд должен был вернуться к порядку начисления пенсий, который закрепили еще до пандемии коронавируса. Тогда все манипуляции пришлось бы проводить очно.

Однако дистанционный формат продлили до конца года. Без визита в клиентские службы ПФР по-прежнему можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.

Восстановят тротуары

В Ижевске 570 участков, где ремонтировали теплосети Фото: Архив КП

Еще в середине мая в Ижевске начали благоустраивать участки, где ремонтировали теплосети. Всего в нашем городе таких 570. Восстановить газоны и тротуары планируют уже к 30 июня.

Цены могут вырасти

С 1 июня прекращается действие постановления правительства России о заморозке оптовой и розничной цены на сахар. Окончание срока действия на постановление может привести к его подорожанию. Сейчас оптовая цена песка ограничена 36 рублями за килограмм, а розничная – 46 рублями.

Выходные в три дня

Жители Ижевска отдохнут три дня Фото: Диля Ахмадишина

12 июня ижевчане будут отмечать День России и День города. Так, нас ждут длинные выходные с 12 по 14 июня. Отдохнуть три дня подряд получится из-за того, что в этом году праздничный день приходится на субботу, поэтому выходным станет и ближайший к нему понедельник – 14 июня.

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