Рассказываем о главных изменениях, которые коснутся жизни ижевчан
Фото: Амир Закиров
Июнь-2021 приготовил для жителей Ижевска немало изменений - это и новые штрафы, и открытие пляжей и, конечно же, длинные выходные в середине месяца. «Комсомолка» собрала главные нововведения.
Штрафы за парковку возвращаются
За парковку на газонах не штрафовали два месяца
Фото: Диля Ахмадишина
1 апреля городские власти в Ижевске ввели мораторий на штрафы за парковку на газоне. Он действовал два месяца, и с 1 июня любителям оставлять машины не на специальной территории придется заплатить. Штраф за такое нарушение составит 2 000 рублей.
Нужно не только пристегиваться
Если в автомобиле не будет ремня безопасности, или он будет неисправен, с 1 июня водителю придется заплатить 500 рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства России. Кроме этого, штрафы будут действовать за использование покрышек не по сезону. То есть летом автомобилистам нельзя ездить на зимней резине с шипами, а зимой – на летних покрышках. Штраф за такое нарушение составит также 500 рублей.
Откроют пляжи
Пляж на Центральном пруде планируют открыть 1 июня
Фото: Амир Закиров
Традиционно купальный сезон стартует летом. В пресс-службе администрации Ижевска сообщили, что городской пляж планируют открыть с 1 июня. Но Роспотребнадзор по Удмуртии пока не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоема санитарным правилам и условиям безопасного отдыха для населения.
Пособия и пенсии дистанционно
С июня 2021 года Пенсионный фонд должен был вернуться к порядку начисления пенсий, который закрепили еще до пандемии коронавируса. Тогда все манипуляции пришлось бы проводить очно.
Однако дистанционный формат продлили до конца года. Без визита в клиентские службы ПФР по-прежнему можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.
Восстановят тротуары
В Ижевске 570 участков, где ремонтировали теплосети
Фото: Архив КП
Еще в середине мая в Ижевске начали благоустраивать участки, где ремонтировали теплосети. Всего в нашем городе таких 570. Восстановить газоны и тротуары планируют уже к 30 июня.
Цены могут вырасти
С 1 июня прекращается действие постановления правительства России о заморозке оптовой и розничной цены на сахар. Окончание срока действия на постановление может привести к его подорожанию. Сейчас оптовая цена песка ограничена 36 рублями за килограмм, а розничная – 46 рублями.
Выходные в три дня
Жители Ижевска отдохнут три дня
Фото: Диля Ахмадишина
12 июня ижевчане будут отмечать День России и День города. Так, нас ждут длинные выходные с 12 по 14 июня. Отдохнуть три дня подряд получится из-за того, что в этом году праздничный день приходится на субботу, поэтому выходным станет и ближайший к нему понедельник – 14 июня.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Останки солдата из Удмуртии времен Великой Отечественной войны нашли в Тверской области
«Хотел сделать маме сюрприз»: 11-летнему мальчику в Ижевске продали увядшую розу