Бохо, сканди, райские гущи: ТОП красивых балконов жителей Ижевска

Фото: instagram.com/andreyanikinn

Рабочий кабинет, мастерская для творчества, комната отдыха или оранжерея – главное, чтобы балкон не был местом скопления старых вещей. Так считают ижевчане, которые придали этому небольшому пространству современный и очень уютный вид. Рассказываем, как без особых усилий и затрат превратить балкон в место, где приятно собираться с друзьями, устраивать чаепития или просто наслаждаться одиночеством.

Сканди-балкон

Хозяйка этого балкона хозяйка интерьерного магазинчика Эля. Ее балкон – это почти идеальный образец скандинавского стиля: пол под дерево, складной столик, растения, картины, пледы и подушки на деревянной скамье. Атмосферу создают фонарики и гирлянды.

«Здесь отлично пить кофе по утрам, и проводить девчачьи посиделки», - уверяет Эля.

Фото: instagram.com/elya_shanti

Теплая лоджия с видом на город

Алена Селезнева вместе с мужем Андреем превратили 6-метровый балкон со старыми покосившимися деревянными рамами в уютную лоджию с панорамным остеклением. Теперь здесь можно пить кофе, любуясь отличным видом на город.

Для того, чтобы лоджия функционировала и зимой, они положили теплый электрический пол пленочного типа, плюс к этому есть небольшой электрический конвектор-обогреватель.

Из мебели – стеллаж с рабочим местом, два кресла, диван и столик из ротанга.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Зеленые гущи

Декоратор Андрей Аникин превратил балкон в самые настоящие райские гущи. Уверяет, в его квартире – это самая яркая комната с восточными мотивами.

«Сюда прекрасно вписался турецкий антикварный ковер, который больше года стоял и пылился в углу. Часть цветов перенес с подоконников из комнат, а подвесные качели купил в «Леруа», - рассказывает Андрей.

Фото: instagram.com/andreyanikinn

Фото: instagram.com/andreyanikinn

Фото: instagram.com/andreyanikinn

Бохо-балкон в 12 квадратов

У Алены Шамшуриной балкон площадью в почти 12 квадратов. Оформлен он в стиле бохо. По ее словам, чтобы превратить балкон в уютное место, нужно убрать лишние вещи, не загромождать его, а также покрасить стены в белый цвет, чтобы создавалось ощущение воздуха и пространства.

«У меня только часть балкона выкрашена в зеленый, а все остальное – потолок и стена, примыкающая к квартире, – белое. Отлично себя показывает сундук, в котором можно хранить сезонные вещи или инструменты. Сверху на него можно положить матрас, превратив его в диванчик».

Фото: instagram.com/shamshurina_alena

Фото: instagram.com/shamshurina_alena

Фото: instagram.com/shamshurina_alena

Балкон «на скорую руку»

Музыкант, композитор и пиар-консультант Роза Файзельова рассказывает, что привести балкон в порядок заставила… самоизоляция 2020 года.

«Как и у многих наш балкон служил, как сказал наш сын, «логовом хлама». И жизнь просто вынудила нас привести его в порядок и превратить его с минимальными расходами в место, где будет приятно проводить время».

Кирпичи на стенах они с мужем покрасили белой краской. Папа Розы сделал деревянный пол, который кладется доской и так же легко убирается. Плетеное подвесное кресло и коврик купили в «Леруа». А мобильную барную стойку сделали на заказ.

«Конечно, атмосферу создают растения! И как только за окном теплеет, наш балкон превращается в ботанический сад», - уверяет Роза.

Фото: instagram.com/miss_udacha

Фото: instagram.com/miss_udacha