Последствия коронавируса: врачи рассказали ижевчанам, почему после болезни выпадают волосы и что с этим делать

Как сохранить прическу после перенесенной инфекции Фото: pixabay.com

Одним из распространенных последствий коронавируса называют интенсивное выпадение волос. «Комсомолка» пообщалась со специалистами и узнала, действительно ли такой симптом имеет место.

ПОЧЕМУ ЛЕЗУТ ВОЛОСЫ?

«До 25% пациентов, особенно женщины, действительно отмечают выпадение волос после коронавирусной инфекции. Причиной этого состояния являются перенесенная интоксикация организма, стресс от перенесенной инфекции, а также метаболические расстройства. Выпадение волос не связано напрямую с приемом препаратов, а является следствием болезни», – подтверждает главный внештатный инфекционист Минздрава Удмуртии Марина Петренко.

Но сложность в том, что выпадение волос – симптом, характерный не только для коронавируса. Потеря волос – в целом один из индикаторов неблагоприятных для организма условий. Причина может быть в гормональном сбое, например, при нарушении работы щитовидной железы. Гиповитаминозы тоже иногда провоцирует выпадение волос, часто это бывает при неправильно составленной диете.

Частое окрашивание тоже может привести к выпадению волос Фото: pixabay.com

Может потеря волос быть связана и с физиологическим состоянием: беременностью, кормлением грудью, а также наступлением менопаузы. Прогулки без головного убора на солнцепеке или морозе также негативно сказываются на густоте волос, так же как частое окрашивание и химическая завивка. Иногда причиной выпадения волос являются грибковые заболевания, ну и, конечно, же, люди теряют волосы от стресса.

Не стоит гадать и уже тем более горстями глотать витамины и пробовать на себе все фирменные и домашние средства для роста волос. Такой бездумный подход может лишь усугубить имеющуюся проблему. Самое правильное решение: сходить к терапевту и врачу-трихологу. Они помогут разобраться в причинах, назначат правильные укрепляющие или лечебные процедуры, а также при необходимости направят на дополнительные обследования.

ОСЛОЖНЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЮ РОЗНЬ

Если врачи подтвердили, что причиной выпадения волос является именно перенесенная коронавирусная инфекция, следующее, что предстоит сделать – это остановить процесс и начать восстановительные процедуры. Многие считают, что проблема не заслуживает внимания и является временной – организм оправится после болезни, окрепнет, и шевелюра отрастет сам собой. Однако не все так просто.

Женщины чаще жалуются на выпадение волос после ковида, чем мужчины Фото: pixabay.com

«Выпадение волос после коронавирусной инфекции может протекать в разных вариантах. Может быть просто обычное реактивное выпадение волос, и тогда локоны восстановятся после выздоровления, а может быть и обострение хронических трихологическх заболеваний, о которых пациент даже не знал. Самый неблагоприятный вариант – это переход в рубцовую алопецию, когда волосы не восстановить», – говорит Мария Барова, трихолог клиники «Медицея».

В зависимости от результата обследований врач назначит лечение.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Подход к решению проблемы должен быть комплексным. Причем ряд мер можно предпринять самостоятельно, а некоторые – только с одобрения врача.

Диета и витамины

Перейти на сбалансированное питание – в силах каждого из нас. Для хорошего роста волос важно наличие в рационе мясных и молочных продуктов, а также бобовых – это источники белка, железа и кальция. В морепродуктах много цинка и омега-3, которые также важны для роста волос. Темно-зеленые овощи, богаты витаминами A и C. Яйца являются источником фосфолипидов и биотина.

С активными веществами, усиливающими кровоснабжение, надо быть аккуратнее Фото: pixabay.com

Врач может дополнительно назначить витамины А, С и Е, а также витамины группы В, препараты железа и цинка – в зависимости от того, чего в организме не хватает.

Массаж

Часто при выпадении волос советуют делать оздоровительный массаж, но оказывается не все так безобидно.

«Массаж головы в острой стадии делать нельзя. Лучше массировать круговыми движениями шейную и воротниковую зону – это улучшает кровоснабжение волосистой части головы. Также полезно ежедневно по 5-7 минут делать небольшую зарядку – повороты и наклоны головы», – объясняет Мария Барова.

Маски для волос

Существует большое количество рецептов домашних масок, которые считаются «классическими». Чаще всего они содержат активные компоненты, которые усиливают кровоснабжение и обалдеют согревающим эффектом: перец, горчицу, мед и имбирь. Однако несмотря на то, что рецепты можно найти на каждом шагу, далеко не всем такие маски показаны.

Масла и травяные отвары не навредят Фото: pixabay.com

«Все зависит от того, какой интенсивности наблюдается выпадение волос у пациента. Маски на основе перца и спиртовые маски обладают раздражающим действием. При применении на раздраженную кожу они могут вызвать обострение состояния. Мед и имбирь – это продукты, которые очень часто вызывают аллергию», – предостерегает трихолог.

Масла и отвары

А вот использование масел и травяных отваров как правило вреда не нанесет. Назвать то же репейное масло панацеей нельзя, но оно будет являться хорошим дополнением к основному лечению.

«Репейное и кокосовое масла имеют крупные молекулы и глубоко в кожу не проникают, значительного эффекта они не оказывают. Однако они увлажняют кожу и способствуют закрыванию чешуек поврежденных волос», – отмечает специалист.

Лечебные шампуни можно купить только в аптеке Фото: pixabay.com

Также хорошее общеукрепляющее действие оказывает полоскание слабым отваром ромашки, крапивы, календулы или коры дуба. Как правило, на 500 мл кипятка берется 1-3 столовые ложки высушенной травы, цветов или коры. Смесь можно немного проварить, а затем настаивать около 30 минут.

Шампуни

Есть два вида средств по уходу за волосами – обычные, предназначенные для очищения, и лечебные. Первые продаются в магазинах и интернете, их свойства могут быть как угодно разрекламированы, но при серьезной угрозе облысения они не помогут. Вторая категория – это уже настоящие лекарственные препараты, которые продаются в аптеках и назначаются врачом, в зависимости от того, какой эффект нужен: укрепление фолликулов, стимуляция роста волос или заживление кожи головы.

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