Взрывы в Пугачево спустя 10 лет: сержант из Ижевска остался один в эпицентре взрывов на военном арсенале

Фото: Татьяна Лапинер

10 лет назад, в ночь со 2 на 3 июня 2011 года в селе Пугачево под Ижевском раздались взрывы. На военном арсенале №102 загорелся склад с боеприпасами. Более 28 тысяч человек были эвакуированы. Десятки домов сгорели дотла. О том, что творилось в ту ночь, «Комсомолке» рассказал Иван Зайцев – сержант, который служил в это время на арсенале.

ОБЬЯВИЛИ ОБЩУЮ ТРЕВОГУ

В армию Ваню забрали в декабре 2010 года. Год стал «жарким» по программе утилизации старых боеприпасов - каждый день ребята грузили и выгружали снаряды, некоторые из которых остались аж со времен Великой Отечественной войны. Работали с 6 утра и порой до глубокой ночи, в жару и холод.

2 июня 2011 года начиналось как обычно. Иван заступил в суточный наряд – помощником дежурного по части. Работать нужно было в «дежурке» - отдельном помещении, в котором находились средства связи. В ночь на 3 июня молодой человек услышал грохот.

Село Пугачево находится в Малопургинском районе, в 10 км от Агрыза и в 30 км от Ижевска. Фото: Ольга Михайлова

«Солдаты в казарме просыпаются: «Ну что там, Вань? Опять тревога из-за грозы (тем летом часто грозы были)?» А оповещения-то по грозе никаких не было», - вспоминает мужчина.

Шум становился все сильнее и сильнее. К тому моменту в арсенале никто уже не спал. Над селом полыхало зарево, раздался взрыв!

В части началась паника. Дежурный офицер кинулся к телефону.

«Руки у него трясутся, он не может ни один номер набрать. Я ему по рукам бью, сам начинаю звонить, что-то выяснять. По рации выходит на связь командир части, спрашивает, что происходит. Я ему, так, мол, и так, что делать? Вся казарма на ушах. А у меня никаких указаний выпускать людей нет. Паника: из соседних же рот все бегут, никто же погибать не хочет. В итоге командир, наконец, говорит: «Все, объявляем общую тревогу».

Ежегодно 2 июня на могилу Тимура Миниахметова приезжают спасатели со всей России. В честь юного пожарного назвали главную улицу в селе. Фото: Сергей Грачев

«БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ»

Включили сирену. Началась паника. У кого-то тряслись руки, кто-то кричал, кто-то – в основном юные солдаты-срочники– звал маму.

«Ребята потом рассказывали, не знаю, насколько правда, что у начальника пожарной команды ноги отнялись. Видимо, со страху или с нервов. Так его еще и на руках вытаскивали», - вспоминает Иван.

Сам юноша остался в «дежурке», пытаясь понять - что делать, кому звонить? И тут обрушился потолок...

«Ну, думаю, пора, и тоже побежал», - вспоминает наш герой.

Известно, что пожар разгорелся в одном из ангаров около 21:45. Пламя не успели потушить, огонь добрался до склада с оружием.

3500 жилых домов и 49 объектов социальной сферы повредили взрывы в Пугачево, в том числе школу, дом культуры. На их восстановление ушло более двух лет. Фото: Константин Ившин

Ближе всего к эпицентру оказалась пожарная команда.

«Там хранилище, доверху забитое снарядами в деревянных ящиках. Это все горит, начинает детонировать. Да просто бесполезно что-то делать», - уверяет Иван. Сам юноша хотел было помочь пожарной команде, но встреченный им командир отправил его назад - у тебя семья, мол, давай иди.

СПАЛИ НА БРОНЕЖИЛЕТАХ

Как и тысячи других жителей поселка, Иван оказался на Можгинском тракте. Первые беженцы выбирались из села своим ходом – пешком по ночной трассе. От взрывов было светло.

«Одной из взрывных волн меня отбросило в канаву. Кто-то попал под взрывные волны гораздо ближе, говорили, что – я уж не знаю, миф или нет, – что коровы летали. Одна якобы на второй этаж залетела. По идее это могло быть, но я сам не видел, поэтому врать не буду».

На восстановление поселка и выплаты людям выделили более 1,95 млрд рублей федеральных денег. Фото: Валерия Ш.

Ивана и еще нескольких солдат подсадили в грузовик, который поехал в Можгу. Там ребята нашли военкомат, смогли немного поспать. А после - обратно в Пугачево, работать. На несколько дней городок оказался закрытым. Войти внутрь можно было только по паролю.

Неподалеку от части разбили палаточный лагерь. Первые ночи спали на бронежилетах.

«До тупого тоже там было. Армия же, все должно быть с иголочки. Вымыт, побрит, одет в чистое. А в первое время было как: бриться нечем, и умыться негде, воды же нет. И личные вещи все в казарме остались. И вот идет офицер: «Что ты не побрился?». Я говорю: «У нас часть взорвалась. Стоит ли сейчас говорить о моей щетине?»

Позже разрешили заходить на административную территорию, спустя какое-то время и на техническую – туда, где были сами хранилища.

Всего в ночь пожара из села Пугачево эвакуировали более 28 тысяч человек. Фото: Константин Ившин

Взрывы повредили 3500 жилых домов и 49 объектов социальной сферы. Разруха была и на территории части.

«Вместо складов огромные воронки. Сверху смотришь, так, наверное, с трехэтажный дом под землю. Ж/д составы просто в землю вмяло. Пожарная машина осталась. Все вывернуто, все внутренности наружу, стекол нет. Можно хронику Сталинграда на этих кадрах было показывать. Разрушенные дома, обломки, везде какие-то куски снарядов валяются. В дереве – в огромной березе застрял неразорвавшийся снаряд».

Взрывы продолжались еще несколько дней, потом стало затихать. Палаточный лагерь свернули, уцелевшие кровати перенесли в дом культуры. И снова - за работу. Нужно было искать оставшиеся снаряды, разминировать территорию.

Спустя несколько месяцев работ Ивана и его сослуживцев приписали в другую часть в Пермском крае. Там он по документам и дослужил свой срок в армии. О том, что юношу участвовал в ликвидации последствий не было сделано даже записи в военном билете.

На помощь отправили более 1230 спасателей и более 200 единиц техники. Фото: Сергей Грачев

«Нас вообще никак не отметили. Что мол, участник, ликвидатор последствий чрезвычайной ситуации. Понятно, что это не Чернобыль, но мы же непосредственно были в зоне, ходили потом, разгребали все. В последний день службы командир части вообще нам ничего не сказал. Ни благодарности, ни сочувствия, ни сожаления. Было и осталось отношение: вы – рабочая сила. И не более того. Вот это обидно. Прошло 10 лет. Надеюсь, сослуживцы приедут. Может быть, как-то отметим даже...»

ПОГИБ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЖАРНЫМ

Единственной жертвой той ночи стал 24-летний пожарный Тимур Минниахметов. Когда начался пожар, его и другихпожарных отправили его тушить. Едва они приступили к работе, как прогремел первый взрыв. Ребят отбросило в ров, накрыло вторым взрывом. В парней полетели осколки и снаряды...

Тело Тимура нашли только через две недели.

«Он мог вообще не служить – у него что-то по здоровью не так было, - вспоминает Иван. - Но он хотел работать пожарным, а там обязательно нужна справка о службе в армии... Ну, вот он один такой оказался. Не повезло ему. Понятно, что он мог выжить…»

Тимуру посмертно вручили Орден Мужества, а после повесили мемориальную доску и назвали улицу в Пугачево в его честь.

«Я видел фотографию его тела. Ужас, конечно. Провожали в последний путь из части. Приехали все. Высокопарные слова: «Он там боролся…». Боролся? Уже ничего сделать нельзя было. Не люблю это все. Его старшая сестра – активная такая, в первые годы нас даже собирала, сидели, вспоминали, разговаривали… Вот такая ирония судьбы – специально пошел служить в пожарную команду и погиб ради того, чтобы быть пожарным».

В мае 2012 года четверых жителей Пугачево (в т. ч. двух женщин) наградили орденами «За заслуги перед Отечеством». В ночь пожара они отогнали от места взрывов состав с боеприпасами. Фото: архив героя материала

Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя. Фото: Валерия Ш.

Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя. Фото: Валерия Ш.

Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя. Фото: Валерия Ш.

Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя. Фото: Валерия Ш.

Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя. Фото: Валерия Ш.