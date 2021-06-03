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Общество3 июня 2021 10:47

«Озаборенный Ижевск»: как будет выглядеть город, если ограждений станет больше

«Комсомолка» подготовила 9 фото с «новыми» заборами
Анастасия Михайлова
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Как будет выглядеть Ижевск, если поставить еще больше заборов

Как будет выглядеть Ижевск, если поставить еще больше заборов

Фото: Анастасия Михайлова

В 2019 году Ижевск посетил известный блогер и урбанист Илья Варламов. Он прогулялся по городу и обратил внимание на большое количество заборов. За два года заборов меньше не стало, а потому «Комсомолка» решила представить, что было бы, если бы их стало еще больше.

Вот так выглядела бы набережная, если бы забор появился перед лестницей, ведущей к Монументу «Дружбы народов».

Теперь никто не пройдет и не испортит набережную пруда

Теперь никто не пройдет и не испортит набережную пруда

Фото: Анастасия Михайлова

А так выглядела бы велодорожка на Пушкинской, если бы тротуар разделили забором.

Забор между тротуаром и велодорожкой решил бы множество конфликтов

Забор между тротуаром и велодорожкой решил бы множество конфликтов

Фото: Анастасия Михайлова

Если бы ограждение появилось перед городской администрации, чиновникам пришлось бы искать пути обхода. Или больше работать «в полях» – в городе.

Мы оградили и здание городской администрации

Мы оградили и здание городской администрации

Фото: Анастасия Михайлова

«Озаборили» мы и Михайловскую колонну – если перекрыть к нему проход, памятнику точно ничего не будет угрожать.

Михайловская колонна в Ижевске с забором сможет выделиться среди других подобных сооружений

Михайловская колонна в Ижевске с забором сможет выделиться среди других подобных сооружений

Фото: Анастасия Михайлова

Еще один обьект, который мы спрятали за забором, – всем известный памятник «Ижевскому крокодилу».

Иногда, кажется, «Ижевский крокодил» сам хочет оградить себя от назойливых туристов

Иногда, кажется, «Ижевский крокодил» сам хочет оградить себя от назойливых туристов

Фото: Анастасия Михайлова

Забор на перекрестке Кирова-Пушкинская, мешающий как пешеходам, так и велосипедистам, не помешал бы во время режима самоизоляции. Тогда бы все оставались дома.

Такой забор испортит настроение всем: мамам с колясками, велосипедистам и обычным пешеходам

Такой забор испортит настроение всем: мамам с колясками, велосипедистам и обычным пешеходам

Фото: Анастасия Михайлова

Ижевские оружейники решили оградить себя от вандалов. Жалко, что обычным забором нельзя закрыть памятник от голубей.

«Забор» сверху точно бы не помещал этому памятнику

«Забор» сверху точно бы не помещал этому памятнику

Фото: Анастасия Михайлова

Что будет, если скейт-парк рядом с УдГУ перекроют заборами?

На первый взгляд, такой забор сделает парк безопаснее... Но вряд ли

На первый взгляд, такой забор сделает парк безопаснее... Но вряд ли

Фото: Анастасия Михайлова

Зимой около Свято-Михайловского собора появляются красивые ледяные скульптуры. Мы решили представить, как бы он смотрелся, если бы перед ним появился забор.

Мы уже начали немного готовиться к следующему фестивалю ангелов и архангелов. Вот, забор поставили, чтобы ступеньки не подпортились

Мы уже начали немного готовиться к следующему фестивалю ангелов и архангелов. Вот, забор поставили, чтобы ступеньки не подпортились

Фото: Анастасия Михайлова

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