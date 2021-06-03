«Озаборенный Ижевск»: как будет выглядеть город, если ограждений станет больше

Как будет выглядеть Ижевск, если поставить еще больше заборов
Фото: Анастасия Михайлова
В 2019 году Ижевск посетил известный блогер и урбанист Илья Варламов. Он прогулялся по городу и обратил внимание на большое количество заборов. За два года заборов меньше не стало, а потому «Комсомолка» решила представить, что было бы, если бы их стало еще больше.
Вот так выглядела бы набережная, если бы забор появился перед лестницей, ведущей к Монументу «Дружбы народов».
Теперь никто не пройдет и не испортит набережную пруда
Фото: Анастасия Михайлова
А так выглядела бы велодорожка на Пушкинской, если бы тротуар разделили забором.
Забор между тротуаром и велодорожкой решил бы множество конфликтов
Фото: Анастасия Михайлова
Если бы ограждение появилось перед городской администрации, чиновникам пришлось бы искать пути обхода. Или больше работать «в полях» – в городе.
Мы оградили и здание городской администрации
Фото: Анастасия Михайлова
«Озаборили» мы и Михайловскую колонну – если перекрыть к нему проход, памятнику точно ничего не будет угрожать.
Михайловская колонна в Ижевске с забором сможет выделиться среди других подобных сооружений
Фото: Анастасия Михайлова
Еще один обьект, который мы спрятали за забором, – всем известный памятник «Ижевскому крокодилу».
Иногда, кажется, «Ижевский крокодил» сам хочет оградить себя от назойливых туристов
Фото: Анастасия Михайлова
Забор на перекрестке Кирова-Пушкинская, мешающий как пешеходам, так и велосипедистам, не помешал бы во время режима самоизоляции. Тогда бы все оставались дома.
Такой забор испортит настроение всем: мамам с колясками, велосипедистам и обычным пешеходам
Фото: Анастасия Михайлова
Ижевские оружейники решили оградить себя от вандалов. Жалко, что обычным забором нельзя закрыть памятник от голубей.
«Забор» сверху точно бы не помещал этому памятнику
Фото: Анастасия Михайлова
Что будет, если скейт-парк рядом с УдГУ перекроют заборами?
На первый взгляд, такой забор сделает парк безопаснее... Но вряд ли
Фото: Анастасия Михайлова
Зимой около Свято-Михайловского собора появляются красивые ледяные скульптуры. Мы решили представить, как бы он смотрелся, если бы перед ним появился забор.
Мы уже начали немного готовиться к следующему фестивалю ангелов и архангелов. Вот, забор поставили, чтобы ступеньки не подпортились
Фото: Анастасия Михайлова
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Лес у ТРК «Столица» не будут благоустраивать в этом году
Долгострой на ул. Петрова в Ижевске сдали спустя 8 лет