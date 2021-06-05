Функционализм, конструктивизм и сталинский ампир: как менялась архитектура Ижевска?

Как изменилась архитектура Ижевска за 100 лет, Фото: Фото: Из коллекции Дмитрия Тетерина и Сергея Жилина; из книги «Ижевск: краеведческий очерк» Олега Севрюкова

Рост жилых домов и кварталов Ижевска начинается в 1920-х годах. За сто лет архитектура столицы Удмуртии прошла через все стили. Рассказываем, чем отличалась жилая застройка в разные десятилетия.

ПЕРВЫЕ КИРПИЧНЫЕ «ТРЕХЭТАЖКИ»

В 1934 к домам пристроили ещё 2 этажа, Фото: Из коллекции Дмитрия Тетерина и Сергея Жилина

В 1920-е годы появляются двухэтажные деревянные дома-бараки для приезжих и инженерной интеллигенции. Во дворе таких домов располагался сад и отдельный дом-сарай с навесом. Позже в центре города вырастают трехэтажные кирпичные дома. В народе их назовут «дома на кирхе». Они выполнены в стиле функционализм: упрощение и удаление архитектурных деталей, а стены - голый кирпич.

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА И ОХРАНА МВД

Генеральный план застройки района Соцгород, Фото: из книги М. Курочкина «Ижевский Соцгород»

Новое десятилетие начинается со строительства самого роскошного жилого дома в Ижевске. В народе это «дом специалистов», где жили начальники полиции, врачи, деятели искусства. Несмотря на то, что здание выполнено в стиле зрелого авангарда, балконы выполнены в традициях конструктивизма. В 1932-33 годах начинается застройка Соцгорода. Дома были настолько значимы, что их охраняли сотрудники МВД, а территорию обнесли колючей проволокой.

ЖИЛЬЕ ЭВАКУИРОВАННЫМ И ДОМА С ОТОПЛЕНИЕМ

Начало застройки улицы Удмуртской в 1940-е, Фото: Сергей Селивановский

Застройка Соцгорода продолжается. В новых домах работает центральное отопление, проведены канализация и водопровод. Два дома 40-х сохранились до нашего времени. Это Орджоникидзе, 27 и 29.

В годы войны перед властями встает новая задача - обеспечить жильем эвакуированных. Делать это нужно было быстро. Поэтому разворачивается широкая застройка бараками. Деревянные дома по типу жилья напоминают современное общежитие коридорного типа. Такие дома вырастают на ул. Софьи Ковалевской и ул. Восточной.

ПУШКИНСКАЯ СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕЙ

Дома на Пушкинской построены в новом стиле в 1950-е, Фото: ГКУ ЦДНИ УР

Роскошные дома вдоль Пушкинской начинают появляться в 1950-е годы. По разработанному генплану улица становится центральной. Поэтому и дома на ней продуманы до мелочей. Фасады выполнены в стиле сталинского ампира: лепнина, колонны. Архитекторы до мелочей продумывали даже внутренне убранство квартир: от розеток и до декоративных карнизов.

ПЕРВЫЕ «ХРУЩЕВКИ»

Известная трехэтажка на Советской была построена тоже в 1960-е Фото: Архив КП

Сразу несколько домов нового типа начинают строиться в Ижевске. Первая хрущевка города расположена на ул. Ленина, 9. Дом изначально был неверно спроектирован, поэтому недавно его признали аварийным. Хрущевки сменяют деревянные дома между улицами Удмуртской, Кирова и Карла Либкнехта.

ДЕВЯТИЭТАЖКИ НОВЫХ РАЙОНОВ

14-этажный жилой дом рядом с Центральной площадью, Фото: из книги «Ижевск: краеведческий очерк» Олега Севрюкова

Разделение на микрорайоны города сохраняется при застройке. В районе «Холмы», который начинает преображаться в 70-е, «хрущевок» становится меньше. Здесь растут «девятиэтажки». Застраивается также район Старого аэропорта, в частности территория улицы Союзной и прилегающих к ней улиц и проспектов.

ЗАСТОЙ 1990-Х

Шесть «немецких» домов вырастает на Удмуртской в 1990-е Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В начале 1990-х отрасль строительства охватывает застой. Возрождение начнется со строительством новых микрорайонов «Тишино» и «Восток» на ул. Сабурова и ул. Берша. Очертания жилого квартала «Столичный» появляются на ул. Воткинское шоссе.