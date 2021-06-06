Лимонад из огурцов и модные смузи: какие необычные безалкогольные напитки можно попробовать в Ижевске

Где можно попробовать необычные напитки в Ижевске Фото: pixabay.com

В летнюю жару часто хочется чего-то вкусного, прохладительного и без градуса. «Комсомолка» узнала, где в Ижевске можно попробовать самые необычные лимонады и коктейли.

«ПЕЛИКАН» И ЛИМОНАД ИЗ ОГУРЦА

Большой выбор безалкогольных освежающих напитков мы обнаружили в ижевском баре «Концепт». Например, коктейль «Пеликан», который готовят на основе персикового сока с бананом, клубникой, сиропом и соком лимона. Или не менее интересный на вкус «Ягодный твист» его делают из сока апельсина или ананаса – на выбор – с соком лимона, мятой и ягодами. Кому больше по душе классика – можно заказать безалкогольные «Мохито» и «Глинтвейн». Также в баре подают свежие лимонады из грейпфрута, кокоса и даже огурца.

Цены на напитки в баре ниже среднего Фото: vk.com/conceptbar_izh

Цены: коктейли – от 98 до 144 рублей, лимонад – от 146 до 188 рублей за литр.

Адрес: ул. Карла Маркса, 206

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА РУЛЕМ

В «Пряном кролике» есть раздел меню с коктейлями для тех, кто за рулем. Там можно обнаружить умеренно кислый ягодный коктейль «Темные аллеи» и напиток «Трезвый Патрик» на основе сиропа из выпаренного темного пива, а также персиково-имбирный пунш. Есть и чайные коктейли на основе черного и зеленого чая с добавлением клюквы или каркаде.

В меню также есть чайные коктейли Фото: vk.com/drunken.rabbit

Цены: 190 рублей за 250-300 мл

Адрес: ул. Свободы, 173

ЛИМОНАД С ДУШИСТЫМИ ТРАВАМИ

В «Бирюзе» можно попробовать гранатовый и грейпфрутовый фреш, а также необычные виды лимонада с лемонграссом и мятой, огурцом или базиликом. Из «классики» – «Самарканд» на основе темного винограда с добавлением ананасового сока, сиропа маракуйи и лимонного фреша.

Объем напитков можно выбрать 300 мл или 1400 мл Фото: vk.com/biruza_chaihana

Цены: 130 рублей за 300 мл или 390 рублей за 1400 мл.

Адрес: ул. Советская, 14

НЕОБЫЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Лимонады из меню «Нового бара» по праву можно назвать уникальными. В основном, они готовятся на основе сиропов, но в очень необычных сочетаниях. Один из примеров: лимонад из сиропа блю кюрасао и сиропа розы с добавлением апельсина и мяты. Или другой лимонад – из грушевого сиропа с розмарином, ломтиками груши и лимонным соком. Можно попробовать коктейль «Хилтон» из апельсинового и ананасового соков с апельсином и сиропом гренадина.

Коктейльное меню не очень разнообразно, но сочетания ингредиентов необычны Фото: vk.com/newbartm

Цены: 300 мл лимонада – 180 рублей, литр – 300 рублей. Коктейль около 200 рублей за 450 мл.

Адрес: ул. Ленина, 62а

ВИТАМИННЫЙ ВЗРЫВ

«Мама Пицца» – кафе семейное, поэтому в меню имеется большое разнообразие безалкогольных напитков. В основном здесь можно найти свежевыжатые соки и лимонады. Однако в летнем меню есть смузи из киви со шпинатом морковный сок со сливками. Как гласит описание – это самый настоящий витаминный взрыв.

В семейном кафе большой выбор соков, смузи и коктейлей Фото: izhevsk.mama-pizza.ru

Цены: За 500 мл напитка – 280 рублей.

Адреса: ул. Автозаводская, 2а; ул. Майская, 9; ул. Молодежная, 34; ул. Пушкинская, 165; ул. Восточная, 32; ул. 9-го Января, 211; ул. Баранова, 87, 3-й этаж; ул. Школьная, 44б; ул. Советская, 15; ул. Кирова, 127а

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