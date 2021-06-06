Погода в Ижевске: дожди и грозы до выходных

Солнце будет показываться редко Фото: pixabay.com

На следующей неделе в Ижевске ожидается дождливая погода, об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России. Лишь к выходным небо прояснится.

В понедельник, 7 июня, дневная температура составит около +26..+28°С. Ожидается переменная облачность, временами дождь. Вероятны грозы. Скорость северо-западного ветра будет достигать 7-12 м/с. Ночью дождь может продолжится, температура воздуха снизится до +11°С, а направление ветра изменится на северо-восточное, его скорость будет не выше 4 м/с .

8 июня, во вторник, продолжится дождь, но солнце еще будет выглядывать. На термометре около +22°С. Ветер северо-восточный, 4 м/с. Ночью до +10°С. Направление ветра останется прежним, а скорость составит 3 м/с.

В среду, 9 июня, облака полностью затянут небо, но осадки маловероятны. Температура воздуха останется у отметки +22°С. Направление ветра не изменится, скорость составит 4 м/с. Ночью вновь +10°С и северо-восточный ветер 3 м/с.

10 июня, в четверг, зарядят дожди, на термометре до +23°С. Ветер подует восточный, около 4 м/с. К ночи дождь прекратится, температура ожидается около +11°С. Ветер будет дуть в том же направлении, что и днем, со скоростью 3 м/с.

В пятницу, 11 июня, днем до +24°С и вновь дожди, причем довольно сильные. Скорость восточного ветра достигнет 5 м/с. Ночью дождь не прекратится, но ослабнет. На термометре будет +11°С; ветер восточный, 3 м/с.

В праздничную субботу, 12 июня, наконец-то выглянет солнце и потеплеет до +26°С. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3 м/с. Ночью – до +15°С, ветер южный, около 1 м/с.

В воскресенье, 13 июня, по данным сервиса Яндекс. Погода, будет облачно с прояснениями и до +23°С. Ветер южный, около 2 м/с. Ночью температура ожидается около +15°С, ветер южный, около 1 м/с.

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