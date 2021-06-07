Утро в Ижевске: енот-путешественник, погибший в ДТП водитель и выпавший из окна ребенок

Рассказываем, что произошло в Ижевске за выходные
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 7 июня, в городе будет по-настоящему жарко. Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают до +28°С. Одевайтесь полегче, пейте побольше воды и не забудьте прочитать обзор новостей от «Комсомолки» одной строкой.
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Енот-путешественник
Енот-блогер Витя заглянул в Удмуртию, Фото: instagram.com/raccoon.vitya/
Енот-блогер Витя из Челябинска со своей семьей, Олесей и Евгением, отправились в большое путешествие по России. На прошлой неделе они заехали и в Удмуртию. Рассказываем, чем занимался енот Витя в Родниковом крае.
Столкнулись грузовик и легковушка
Водитель легкового авто погиб на месте
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вчера, 6 июня, недалеко от Ижевска произошло крупное ДТП. Столкнулись грузовик с прицепом и легковушка. В результате погиб водитель и пострадал 6-летний ребенок.
Как менялась архитектура в Ижевске
Как изменилась архитектура Ижевска за 100 лет Фото: Из коллекции Дмитрия Тетерина и Сергея Жилина; из книги «Ижевск: краеведческий очерк» Олега Севрюкова
Ижевск основали в 1760 году, а рост жилых кварталов начался в 1920-х. Как менялся стиль города в течении ста лет, изучила «Комсомолка».
Малышка выпала из окна
Детали падения малышки из окна в Удмуртии выясняются Фото: freepik.com
3 июня в Удмуртии произошло несчастье: 3-летняя девочка выпала из окна. Сообщают, что она получила травмы.