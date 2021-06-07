Трещины или гладкий асфальт: как тротуары Ижевска, которые ремонтировали в 2020 году, пережили зиму

Журналист «Комсомолки» проверил состояние тротуаров в Ижевске

Снег, реагенты, лужи, дожди – за год городские тротуары переживают немало испытаний. Всего за 2020-й в Ижевске отремонтировали 27 пешеходных дорожек. Наш журналист решил проверить, как они пережили зиму, и прошелся по нескольким участкам.

ЦЕЛЫ И ПОЧТИ НЕВРЕДИМЫ

Большинство тротуаров находятся в хорошем состоянии: без больших трещин, ям и колдобин на асфальте, с целыми бордюрами.

Тротуар от ул. Ленина 140а до ул. Ленина 152

Небольшой участок тротуара по ул. Ленина возле храма Иверской иконы Божией матери находится в отличном состоянии. Асфальт ровный, бордюры выглядят прочными.

Отремонтированный пешеходный тротуар сохранил ровный вид Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. Н. Курченко от ул. Маслюкова до ул. Молодежная

Тротуар по ул. Н. Курченко после зимы не ухудшился, асфальтное покрытие находится в хорошем состоянии.

Бордюры целы, дорожка отремонтирована качественно Фото: Диляра Галиева

Тротуары с обеих сторон по ул. Маслюкова от ул. Ленина до по. Калашникова

Тротуары по ул. Маслюкова отлично сохранились, дороги выглядят гладкими, без выбоин и трещин.

Асфальтовое покрытие гладкое, без зазоров Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. 1-ая Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Песочная

Участок по ул. 1-ая Подлесная выглядит уцелевшим. Дорога вдоль детского сада и детской поликлиники восстановлена.

Бордюры целы, в местах соединения пешеходного тротуара и проезжей части есть плавный спуск Фото: Диляра Галиева

ТРОТУАРЫ С ТРЕЩИНАМИ ПОСЛЕ ЗИМЫ

Несмотря на общее хорошее состояние отремонтированных пешеходных дорожек, на некоторых асфальтовых покрытиях есть разрушения.

Тротуар по ул. Нижняя от ул. 4-я Подлесная до ул. Кирова

На пешеходной дорожке по ул. Нижняя возле люка можно заметить яму, засыпанную щебнем. Здесь также образовались небольшие трещины в разных местах.

На тротуаре есть небольшие трещины Фото: Диляра Галиева

Тротуар на восточной стороне по ул. Петрова от ул. Рупасова до ул. Сабурова

Отремонтированные пешеходные дорожки по ул. Петрова выглядят ровными, но на отдельных участках можно увидеть поперечные трещины.

Тротуар с ровной и гладкой поверхностью, но есть поперечная трещина Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. Молодежная от ул. Н. Курченко до ул. Рупасова, восточная сторона

Участок тротуара возле остановки «Метеор» и церкви Серафима Саровского разрушается на глазах жителей, ремонтные работы не ведутся. В сообществе «Благоустройство г. Ижевска» с ноября прошлого года жалуются на состояние дорожки, ижевчане выкладывают фотографии и просят устранить проблемы. Администрация Ижевска в комментариях к записи объяснила, что на этом участке не было ремонта из-за работ по подземным коммуникациям (неподалеку находятся новые дома ЖК «Азбука»). На сегодняшний день они завершены.

«Летом рассмотрим возможность ремонта и восстановления благоустройства», — сообщили жителям в администрации города.

Тротуар отсутствует, уложены дорожные плиты на песке Фото: Диляра Галиева

Тротуар по пр. Калашникова от ул. Молодежная до ул. Союзная

В основном по пр. Калашникова глубоких расщелин не видно, но продольные трещины встречаются.

Тротуар в трещинах в виде паутин Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. Союзная от дома №161 до ул. Сабурова

На пешеходных дорожках вдоль ул. Союзной также есть продольные трещины. Реконструкция была начата не с дома №161, как указали в списке тротуаров на ремонт, а немного дальше – от кафе «Дербент».

Трещины вдоль бордюра Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. Автозаводская от ул. Петрова до пр. Копровый

В начале тротуара по ул. Автозаводской от ул. Петрова не видно ям и трещин, однако в некоторых местах раскрошился бордюр. Но от ул. Сабурова можно заметить глубокие продольные трещины, от которых дорожное покрытие начало подниматься.

Бордюр начал крушиться Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Нижняя, по ходу движения в мкр. Металлург

У тротуара по ул. Кирова много недочетов: продольные, поперечные трещины, пересекающие все покрытие по ширине, сеточные трещины возле бордюров, небольшая колдобина на середине дороги.

Начала образовывать колдобина, поперечная трещина на пешеходной дороге Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. 40 лет Победы от ул. Ленина до ул. Первомайской

На ул. 40 лет Победы бордюры тротуара раскрошились, на асфальте через каждые два метра встречаются трещины по краям и на середине дороги.

Образовались сетчатые трещины вдоль бордюра Фото: Диляра Галиева

Тротуар по ул. Ухтомского от ул. 40 лет Победы до Курортной

На некоторых участках пешеходной дорожки появились продольные трещины.

Асфальт покрылся сеточными трещинами Фото: Диляра Галиева

Тротуар по пер. Северному от ул. Пушкинской до ул. М. Горького

На тротуаре по пер. Северному от ул. Пушкинской до ул. М. Горького в нескольких местах видны трещины.

Хоть и тротуар выглядит ровным, на нем много сколов Фото: Диляра Галиева

Трещины на асфальте не мешают прохожим, но во время дождей туда попадает вода, тротуар трескается сильнее и портится.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В этом году в Ижевске отремонтируют 63 тротуара. На их реконструкцию выделили 100 млн рублей. 16 пешеходных дорожек находятся в Октябрьском районе, 15 — в Индустриальном, 13 — в Первомайском, 12 — в Ленинском и 7 — в Устиновском.

Тем временем, в соцсетях на жалобы ижевчан ответили в администрации Ижевска:

«Тротуары, которые были благоустроены в прошлом году, в июне обследует специальная комиссия. Выявленные дефекты подрядчик устранит за свой счет по гарантии», — оповестила администрация города.

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