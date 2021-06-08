Три потрясающие идеи для ремонта детской от ижевского дизайнера

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

«Комсомолка» продолжает проект-вдохновение для тех, кто мечтает преобразить квартиру, – «50 оттенков ремонта». Сегодня покажем три интересных дизайн-проекта для отделки детской от ижевского дизайнера Марины Емельяновой. Расскажем, как их реализовать и сколько это будет стоить на примере конкретной ижевской квартиры – трешки в новостройке на улице 40 лет Победы. Площадь детской комнаты всего 15 кв.м, форма – вытянутая, в комнате живут двое детей. Какие есть решения?

ВАРИАНТ №1. СОВРЕМЕННЫЙ

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Детская комната в современном стиле. Акцент в дизайне на геометрической покраске стен: присутствуют диагональные линии и звезды, которые так нравятся детям. В качестве декора использовали графитовую краску. На стене, покрытой такой краской, можно рисовать мелками, а затем без проблем стирать эти рисунки и создавать новые.

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Цены

Пол

Ламинат – 1 375 руб/м² * 15 м² = 20 625 руб.

Плинтус полиуретан 16 погонных м – 220 руб/пог м = 3 520 руб.

Стены (площадь - 38 м2)

Покраска 30,3 м² * 190 руб/м²= 5 757 руб.

Графитовая краска для росписи мелом 4 м² = 1 530 руб.

Дверь = 16 000 руб.

Молдинг 14 шт * 315 руб/шт = 4 410 руб.

Освещение

Точечные светильники 6 шт * 200 р/шт = 1 200 руб.

Бра рабочее 2 шт = 3 780 руб.

Шинопровод = 2 000 руб.

Прожектор 10 шт– 8 900 руб.

Итого: 67 722 руб. за материал. В расчёте на м²: материал – 4 514,80 руб/м², ремонт – 8 000 руб/м².

ВАРИАНТ №2. ПРЕМИУМ

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Второй вариант – детская в стиле контемпорари. Здесь дизайнер использовала на первый взгляд несочетаемые фактуры, но в результате получилось очень нежно и интересно. Обратите внимание: на полу использована пробка, на стенах – обои, штукатурка и также пробка в рабочей зоне. Пол у окна приподнят на 10 см, чтобы получился своего рода подиум. Можно подобрать обои с одинаковым рисунком, но разные по цвету, а также использовать для каждого ребенка свой цвет, например, розовый для девочки, зеленый для мальчика.

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Цены

Пол

Кварцвинил 10,4 м² – 1 400 руб/м² = 14 560 руб.

Пробка напольная 4,6 м² – 3 690 руб/м² = 16 974 руб.

Плинтус МДФ графит 13 пм * 419,50 руб/мп = 5 453,50 руб.

Стены 38 м2

Штукатурка 20,5 м² * 600 руб/м² = 12 300 р.

Обои 13,78 м² * 312 руб/м² = 4 300 р.

Пробка настенная 5,4 м² – 2510 руб/м²= 13 554 р.

Рейка дерево 460 руб/шт * 14 шт = 6 440 р.

Дверь = 17 000 р.

Освещение

Светильник точечный 9 * 320= 2 880 руб.

Шинопровод магнитный 4 шт = 18 000 руб.

Светильники в шинопровод 14 шт * 1200 руб/шт = 16 800 руб.

Подвесной светильник 2 шт * 3 900 руб/шт = 7 800 руб.

Итого: 136 061,50 руб. за материал. В расчёте на м²: материал – 9 070,77 руб/м², ремонт – 10 000 руб/м².

ВАРИАНТ №3. ЛЮКС

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Третий вариант дизайна детской выполнен в стиле арт-деко. Арт-деко в детской – это интересный мир, в который можно вписать любую историю, добавить яркие тона и принты, невзирая на строгость данного стиля. Для стен в этой комнате использовали панели Orac («Орак») и декоративную штукатурку. На стене справа от входа появился творческий уголок. От пола до потолка здесь обои с контурным рисунком – дети могут раскрасить их по своему желанию! Этот шикарный элемент интерьера, понравится и взрослым.

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Над спальными местами отлично смотрятся постеры. Ими можно пользоваться, чтобы подчеркнуть возраст и увлечения каждого ребенка. Так же в такую зону подойдут объемные или светящиеся буквы которыми выкладывается имя ребенка. Цены

Напольное покрытие 15 м²

Паркет «ёлка» 15 м² * 6 000 руб/м² = 90 000 руб.

Плинтус полиуретан 16 п.м * 1 195 руб/м² = 9 560 руб.

Стены 38 м²

Панели накладные Orac («Орак») D507 18 шт * 5 170 руб/м² = 93 060 руб.

Штукатурка 15,7 м² * 800 руб/м² = 12 320 руб.

Обои 4 м² * 2 450 руб/рулон = 2 450 руб.

Дверь = 22 000 руб.

Молдинг h100 по периметру (сверху панелей) 5 шт * 1 194 руб/шт = 5 970 руб.

Карниз потолочный 7 шт * 2 420 руб/шт = 16 940 руб.

Освещение

Точечные светильники 7 шт * 300 руб/шт = 2 100 руб.

Бра 2 шт = 16 000 руб.

Люстра = 32 000 руб.

Итого: 302 400 руб. за материал. В расчёте на м²: материал – 20 160 руб/м², ремонт – 12 000 руб/м².

Мы благодарим за помощь в подготовке этой публикации руководителя студии дизайна интерьеров MARINA («МАРИНА») Марину Емельянову, а также магазин отделочных материалов Light Step («ЛайтСтеп») в Ижевске. В интернет-магазине Light Step представлен большой выбор напольных и настенных покрытий, обоев, лепного декора, межкомнатных дверей и других материалов и товаров для качественного ремонта.

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Магазин отделочных материалов LightStep

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