Либо похудеешь, либо умрешь: как житель Ижевска сбросил 70 кило и начал новую жизнь

Марат Усманов из Ижевска похудел на 70 килограммов Фото предоставлено героем публикации

Марат Усманов из Ижевска никогда не был стройным, но, по его словам, все считали, что это нормально: склонность к полноте передалась ему от мамы. Постепенно вес мужчины рос. Не резко, но он прибавлял в среднем по 5 кг в год, и в возрасте 43 лет весил уже 137 кило. Дошло до того, что у Марата часто болела спина, резко поднималось давление. Инсульт был угрожающе близко. Но в один прекрасный момент мужчина взял себя в руки, поднялся с дивана и сбросил 70 килограммов.

Фото предоставлено героем публикации

НЕ МОГ ВСТАВАТЬ ПО УТРАМ

Марат Усманов жил спокойной жизнью. Несмотря на лишний вес, у него были и жена, и ребенок. В 2012 году мужчина работал начальником отдела продаж на заводе. Ижевчанин питался, по его же словам, «как все». Он не завтракал, потому что объедался с вечера. Приходил на работу, где в 9:00 открывался буфет. Марат набирал там пирожков, пончиков, плюшек. Потом – чаепитие с коллегами в 15:00.

«Вечером ты приходишь домой, садишься у телевизора и обкладываешься едой, – вспоминает Марат. – Топишь в ней стресс, все дневные проблемы. Каждый день свои 60–70 г набираешь стабильно».

Марат Усманов всю жизнь был полным

И все бы хорошо, но в весе 130 кг у него появилась хроническая гипертония, проблемы с почками и печенью.

«Два-три раза в год я на больничные падал недели на три, – рассказывает Марат. – Просто не мог ни встать, ни разогнуться – ничего. Могло скрючить так, что без уколов, без электрофореза был не человек. Это случалось постоянно».

Из-за лишнего веса у мужчины появились проблемы со здоровьем

Каждое утро ему приходилось вставать на полчаса раньше – нужно было время, чтобы восстановить давление после сна и пойти на работу.

«Я с утра вставал, выпивал около 20 таблеток от давления, наверно, обезболивающее от головной боли и просто сидел на диване. Ждал, когда давление упадет. Ждал, когда «звездочки» в глазах пройдут. Иначе никак. Тогда я понял, что могу запросто свалиться с инсультом. Или ты худеешь, или тебя закопают».

15 ДИЕТ И +7 КИЛО

Тогда же, в 2012 году, Марат понял, что нужно менять свой образ жизни. Чтобы узнать больше о диетах, он отправился в интернет.

«Диетный период у меня продлился с 2012 по 2016 год, – вспоминает ижевчанин. – Я скакал по этим диетам. Штук 15–20 перепробовал за это время».

Но после советов с веб-сайтов Марат не только не похудел, но и набрал. Весы показывали уже 137 кило.

«Тогда понял, что проблема ожирения – серьезная, и решать ее нужно серьезными методами. Я обложился медицинской литературой. И ничего не понимал. У меня было два образования: техническое и экономическое. К медицине вообще никакого отношения не имели».

Марат Усманов получил два образования: техническое и экономическое

Но Марат не сдался. Он как хороший студент конспектировал учебники профильных вузов и ссузов, изучал термины, сидел на медицинских форумах, много разговаривал с эндокринологами, терапевтами.

«Я понял, что моя проблема была в голове. Поэтому полез в общую психологию, психотерапию. Полез в учения Павлова, Ухтомского. Всех пришлось изучать».

Ижевчанин с точностью до минуты помнит, когда все знания сложились в один пазл.

«16 мая 2017 года, 14 часов 26 минут. Я сидел перед телевизором, у меня в руке была чашка кофе с сахаром и со сливками. В руке у меня был кусок любимой шоколадки. Просто щелкнуло – и я принял четкое решение. Даже кусочек не доел. Он у меня в холодильнике так и лежит. Я забыл про него. Недавно заглядывал в холодильник – он до сих пор там».

СЕМЬЯ ПОПАЛА В «СЕКТУ»

В 2017 году Марат начал худеть. Отныне завтраки, обеды и ужины он готовил себе сам, а не покупал булочки в буфете. На утро овсянка, на обед и ужин – каши, овощи, курица или рыба. Остальные члены семьи тоже постепенно перешли на здоровое питание.

«Дурной пример заразителен, – смеется мужчина. – По утрам перед работой, перед учебой они идут на кухню, а там только моя овсянка. Поели раз, поели два. Как-то в выходной ребенок приходит на кухню и спрашивает: «А где овсянка?» Я понял: все, он тоже в моей «секте» здорового образа жизни».

Марат приобрел четыре мультиварки, которые заняли отдельный стол. В них заранее готовилась еда на все приемы пищи. Это было удобно: не нужно было готовить отдельно себе, отдельно – жене и сыну.

Семья ижевчанина тоже приобщилась к здоровому образу жизни

На правильном питании мужчина сбросил 37 килограммов за несколько месяцев. Давление стало нормальным, а летом 2018 Марат начал заниматься спортом – отправился в тренажерный зал. Начал с самого простого – беговой дорожки. А к концу лета, когда его вес достиг 85 кг, ижевчанин сел на велосипед, а затем встал на скейтборд. В спортзале активно занимался силовыми упражнениями.

«Когда уменьшается вес, повышается активность, – рассказывает Марат. – В мою жизнь вошли коньки, велосипед, скейтборд. Я брал с собой жену и ребенка, стал затягивать в эту «секту» все глубже и глубже. А весной жена начала надевать легкую одежду и поняла, что похудела на 18 килограммов. Она была в шоке. Похудела с 73 до 55 килограммов. А сын увидел первые кубики пресса, бицепсы и трицепсы. Сейчас его за уши не оттащишь от тренажерного зала».

«С УЛЫБКОЙ ПРИХОЖУ НА РАБОТУ»

За год и четыре месяца Марат Усманов похудел на 70 кило. Теперь он весит 67 кг. Знакомые перестали узнавать мужчину на улицах, а потом начали просить советов и спрашивать: «Как же ты похудел?».

«Я еще не поменял свой паспорт из-за коронавируса. У меня проблемы в самолетах и поездах – меня не узнают. Долго высматривают, выспрашивают. Каждый раз – как танцы с бубнами».

Марат активно занимается спортом: лыжи, коньки, велосипед

Ижевчанин не только сбросил вес сам, но и активно помогал другим. Следуя его советам, племянник Марата похудел на 20 кило, а теща – на 15. Вопросы от знакомых так и сыпались. Тогда Марат понял: чтобы помогать людям, ему нужно помещение. Чтобы достичь своей цели, он пришел к руководству спортивной школы «Нефтяник».

«Мне просто нужно было помещение. В руководстве школы поняли мою проблему и чем я занимаюсь, и пошли мне навстречу. Они дали мне место, где я мог работать с другими людьми и помогать им худеть».

Своим активным и здоровым образом жизни Марат «заражал» своих знакомых

Параллельно Марат Усманов получал образование тренера и преподавателя спортивных дисциплин. Тогда он понял, что времени на прежнюю работу не хватает. В 2021 году Марат бросил продажи и ушел работать тренером в «Нефтяник».

«Я занимался и работал, совмещал до последнего времени. Где-то пять месяцев назад я устроился в «Нефтяник» официально. Теперь дополнительно образовываюсь. Осенью как раз планирую учиться психотерапии. Мое хобби переросло в профессию».

Сейчас ижевчанин работает тренером-преподавателем в спортивной школе

Мужчина только рад этому. Через него прошло больше ста человек, но Марат предпочитает считать по сброшенным килограммам своих подопечных. За несколько лет помощи другим людям он насчитал пять тонн «сгоревшего» жира.

«На работу по утрам ноги сами меня несут. Я пою песню, я до слез рад всем успехам моих ребят. Я очень люблю моменты, когда человек меняется на моих глазах. Он начинает верить в себя и получать удовольствие от жизни».

Марат и теперь ест здоровую и полезную пищу, активно занимается спортом вместе с семьей. Нельзя ставить цель просто похудеть, считает ижевчанин. Главное – это хорошее самочувствие и счастливая жизнь.

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