Прочный и удобный: компания из Ижевска производит гибкий камень

Фото: «Кадастр ПРОФИ»

ООО «Кадастр ПРОФИ» – единственная компания в Ижевске, которая самостоятельно производит гибкий камень для внутренней и внешней отделки стен, потолков и пола. Ее директор Вячеслав Шеин рассказал «Комсомолке», почему этот материал отлично подходит для строительства дома.

Удобство в использовании

Внешне гибкий камень может не отличаться от обычной кладки. Однако его листы состоят из трех слоев: натуральный камень (фракционный мрамор, кварц или гранит), связующая и эластичная основы.

«Мы наносим каменную крошку на клеевую основу, – рассказывает директор «Кадастр ПРОФИ». – Поэтому можно сделать любой рисунок: под мрамор, гранит, песчаник. Также используем разные цвета: красный, желтый, черный».

Компания «Кадастр ПРОФИ» изготавливает материал как на нетканой основе (холсте), так и на утеплителе, поэтому гибкий камень отлично подойдет и для внешней, и для внутренней отделки стен.

Материал довольно удобный в укладке, потому что не такой тяжелый: в среднем один квадратный метр гибкого камня весит около 3–4 кг; так, им можно отделывать стены с малой несущей способностью.

Главный плюс гибкого камня скрывается в его названии – это пластичность. Им можно покрыть любые поверхности, он спокойно обклеит углы и округлые стены. При этом материал не повредится.

«Кадастр ПРОФИ»

Прочность и долговечность

Хоть камень и гибкий, многие отмечают его прочность и долговечность. При правильном использовании материал может прослужить более 25 лет. К тому же эксперты отмечают его пожаростойкость.

«Температурный режим гибкого камня – от -60 до +80 °C. Материал практически не загорается. Конечно, горит все, но гибкий камень не воспламеняется моментально, а долго держится под огнем», – объясняет Вячеслав Шеин.

Против другой стихии – воды – гибкий камень также хорошо защищен. Он практически не промокает, поэтому им можно спокойно обклеивать как фасад дома, так и ванную комнату.

«К тому же гибкий камень для внешней отделки стен мы покрываем защитой от ультрафиолета, чтобы материал был более долговечным», – отмечает директор компании.

Относительная дешевизна материала

Позволить себе дорогую каменную кладку бывает очень сложно, поэтому гибкий материал способен выручить.

«По стойкости гибкий камень не уступает каменной кладке, но та в три раза дороже, – объясняет Вячеслав Шеин. – По прочности не уступает и плитке, производство которой занимает больше средств. К тому же его намного проще и дешевле отремонтировать».

Почему гибкий камень лучше покупать в ООО «Кадастр ПРОФИ»

«На данный момент «Кадастр ПРОФИ» – единственная компания в Ижевске, которая изготавливает гибкий камень. Другие – закупают и продают. У нас можно купить из первых рук, а это обычно дешевле. Мы можем манипулировать ценником, а при закупках появляется добавочная стоимость. Например, при условии большого заказа мы сможем сделать нашим клиентам хорошую скидку», – поясняет Вячеслав Шеин.

В компании индивидуально подходят к каждому клиенту. Покупатели могут связаться напрямую с директором, объяснить ему, какую поверхность нужно обклеить гибким камнем, рассказать о своих пожеланиях по цвету материала.

«Кадастр ПРОФИ»

«У нашего клиента получится подобрать любой рисунок и цвет вплоть до фотографии на обои, – рассказывает Вячеслав Шеин. – В Ижевске еще нет таких технологий, но они уже применяются в Москве. Фотографии можно наносить типографским способом. Сначала фотографию отпечатывают на камне, а затем, когда материал просыхает, покрывают средством защиты от ультрафиолета».

К тому же в компании есть и новинки.

«Ее можно сравнить с двухсторонним скотчем. Просто берется лист, отклеивается пленка и клеится на поверхность. Мы недавно заказали первую партию. Долговечность гарантирована, потому что там применяются высококачественные смолы. Этот материал также отлично приклеится и ляжет на поверхность. Работает примерно в таком же диапазоне температур – от -40 до +80 °C».

«Кадастр ПРОФИ» гарантирует покупателям безопасность гибкого камня. Он производится из натуральных материалов, а также вся продукция компании прошла проверки и получила пожарный и медицинские сертификаты соответствия.

Шеин Вячеслав Анатольевич

+7 912 856 22 66

г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2, офис 508

bossrti@gmail.com, piloyann@mail.ru

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