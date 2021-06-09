Первый фестиваль гостеприимства «ХЛЕБСОЛЬ» пройдет в Удмуртии

Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ
Отличные новости для любителей отдыха на свежем воздухе. 3 июля в музее Лудорвай состоится первый фестиваль гостеприимства «ХЛЕБСОЛЬ» (0+). Будет хлебосольно и очень щедро!
Участников ждут семь концертов в один день, национальная еда (удмуртские перепечи, татарский балиш, узбекский плов и многое другое), детские площадки, выступления удмуртских гармонистов, свежий воздух, множество развлечений для всей семьи и самое настоящее народное гуляние.
Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ
Каждый гость фестиваля «ХЛЕБСОЛЬ» уедет не только с новыми эмоциями и необыкновенным гастрономическим опытом, но также получит возможность выиграть готовую русскую печь от мастерской «Емелины Печи» *. Такая печь станет сердцем вашего частного дома, удивит вкусными блюдами на огне и экологичным теплом.
Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ
Что вас ждет на гостеприимном фестивале «ХЛЕБСОЛЬ»:
11:00 – фестиваль еды, начало работы торговых рядов, игровых площадок;
12:30 – официальное открытие фестиваля, встреча гостей;
13:00 – основная сцена: фестиваль гармонистов «Едрен гармонь»;
14:30 – основная сцена: ансамбль «Сережки» (г. Можга);
15:00 – основная сцена: ансамбль «Ерпечкаос» (с. Киясово);
15:30 – основная сцена : ансамбль «Танок» (г. Ижевск);
16:30 – основная сцена: ансамбль «Италмас» (г. Ижевск);
17:30 – основная сцена: проведение конкурса-розыгрыша «Русской печи»;
18:00 – основная сцена: Лена Василек и группа «Белый день»;
19:30 – основная сцена: группа «САДко»;
20:30 – окончание концертной программы на основной сцене;
21:00 – окончание работы всех торговых рядов, игровых площадок.
Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ
Организаторы фестиваля «ХЛЕБСОЛЬ» позаботились не только о насыщенной программе, но и о комфортном передвижении людей. Так, для гостей фестиваля будет организован автобус с Центрального автовокзала. Подробности по тел. +7 (922) 528-61-23.
Напомним дату, время и место:
3 июля в музее-заповеднике под открытым небом Лудорвай.
Начало фестиваля в 12:30.
Подробная программа фестиваля на сайте http://xlebsol.ru и «ВКонтакте» https://vk.com/xlebsol.fest
Билеты на сайте и в кассах «Борис Билет».
Телефон для справок: 77-02-18.
Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ
«ХЛЕБСОЛЬ» — жаркое и щедрое событие этого лета!
* ИП Дементьева, «Емелины Печи». Информацию о правилах проведения конкурса, количестве выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://xlebsol.ru/
Реклама. 0+
ИП Рубиновский Борис Александрович, ОГРН 304183136300052, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 409-89.