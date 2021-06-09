Первый фестиваль гостеприимства «ХЛЕБСОЛЬ» пройдет в Удмуртии

Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ

Отличные новости для любителей отдыха на свежем воздухе. 3 июля в музее Лудорвай состоится первый фестиваль гостеприимства «ХЛЕБСОЛЬ» (0+). Будет хлебосольно и очень щедро!

Участников ждут семь концертов в один день, национальная еда (удмуртские перепечи, татарский балиш, узбекский плов и многое другое), детские площадки, выступления удмуртских гармонистов, свежий воздух, множество развлечений для всей семьи и самое настоящее народное гуляние.

Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ

Каждый гость фестиваля «ХЛЕБСОЛЬ» уедет не только с новыми эмоциями и необыкновенным гастрономическим опытом, но также получит возможность выиграть готовую русскую печь от мастерской «Емелины Печи» *. Такая печь станет сердцем вашего частного дома, удивит вкусными блюдами на огне и экологичным теплом.

Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ

Что вас ждет на гостеприимном фестивале «ХЛЕБСОЛЬ»:

11:00 – фестиваль еды, начало работы торговых рядов, игровых площадок;

12:30 – официальное открытие фестиваля, встреча гостей;

13:00 – основная сцена: фестиваль гармонистов «Едрен гармонь»;

14:30 – основная сцена: ансамбль «Сережки» (г. Можга);

15:00 – основная сцена: ансамбль «Ерпечкаос» (с. Киясово);

15:30 – основная сцена : ансамбль «Танок» (г. Ижевск);

16:30 – основная сцена: ансамбль «Италмас» (г. Ижевск);

17:30 – основная сцена: проведение конкурса-розыгрыша «Русской печи»;

18:00 – основная сцена: Лена Василек и группа «Белый день»;

19:30 – основная сцена: группа «САДко»;

20:30 – окончание концертной программы на основной сцене;

21:00 – окончание работы всех торговых рядов, игровых площадок.

Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ

Организаторы фестиваля «ХЛЕБСОЛЬ» позаботились не только о насыщенной программе, но и о комфортном передвижении людей. Так, для гостей фестиваля будет организован автобус с Центрального автовокзала. Подробности по тел. +7 (922) 528-61-23.

Напомним дату, время и место:

3 июля в музее-заповеднике под открытым небом Лудорвай.

Начало фестиваля в 12:30.

Подробная программа фестиваля на сайте http://xlebsol.ru и «ВКонтакте» https://vk.com/xlebsol.fest

Билеты на сайте и в кассах «Борис Билет».

Телефон для справок: 77-02-18.

Гостеприимный фестиваль ХЛЕБСОЛЬ

«ХЛЕБСОЛЬ» — жаркое и щедрое событие этого лета!

* ИП Дементьева, «Емелины Печи». Информацию о правилах проведения конкурса, количестве выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://xlebsol.ru/

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ИП Рубиновский Борис Александрович, ОГРН 304183136300052, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 409-89.