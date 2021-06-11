«Фарфоровый» дом, сказочный замок и пагода: самые удивительные дома Ижевска

Карнизы фарфорового домика украшает лепнина Фото: Анастасия Михайлова

Наверняка многие из вас видели необыкновенный жилой дом в виде средневекового замка в частном секторе на улице Бабушкина. А вот бывали ли вы во дворе и внутри этого замка? Предлагаем узнать, как выглядит этот и другие необычные дома Ижевска, и отправиться на фотопрогулку по городу вместе с автором ижевской «Комсомолки» Анастасией Михайловой.

Античные статуи и стрельчатые окна

Итак, наша первая локация – знаменитый замок на улице Бабушкина. Его хозяин – ижевчанин Сергей Лекомцев. Когда мы пришли, он как раз работал на участке, в небольшом огороде. Сергей рассказал, что замок пока не достроен, но все деньги, которые остаются от пенсии, он тратит на ремонт и приобретение новых скульптур.

Знаменитый замок на улице Бабушкина – одна из локальных, неофициальных достопримечательностей Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

Знаменитый замок на улице Бабушкина – одна из локальных, неофициальных достопримечательностей Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

Знаменитый замок на улице Бабушкина – одна из локальных, неофициальных достопримечательностей Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

К слову о скульптурах – их на территории участка немало! Кошки, собаки, античные и буддийские статуи – все это придает саду настоящий сказочный вид. Мы с удовольствием полюбовались необычными деревьями, плавными линиями каменной изгороди и арок, изогнутым мостиком, перекинутым через пруд. Хотя, как признается Сергей Лекомцев, работы здесь еще много: как минимум нужно обустроить два искусственных грота и запустить рыбу в водоем.

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Сад вокруг замка и сам по себе выглядит как произведение искусства Фото: Анастасия Михайлова

Внутри замок пока выглядит как в разгар большого переезда, но «средневековые» элементы интерьера, такие как готические окна или винтовая лестница, придают дому невероятное очарование.

А вот так строение выглядит изнутри: будем надеяться, хозяину замка хватит сил и средств закончить здесь ремонт Фото: Анастасия Михайлова

А вот так строение выглядит изнутри: будем надеяться, хозяину замка хватит сил и средств закончить здесь ремонт Фото: Анастасия Михайлова

А вот так строение выглядит изнутри: будем надеяться, хозяину замка хватит сил и средств закончить здесь ремонт Фото: Анастасия Михайлова

Восточный минимализм на Татарбазаре

Следующий пункт нашей фотопрогулки – частный дом в микрорайоне Татарбазар, на улице Степной. Его хозяева, семья Горшковых, тщательно и с любовью стилизовали его под японский или китайский храм – пагоду.

Не заметить этот удивительный дом на Татарбазаре просто невозможно Фото: Анастасия Михайлова

Не заметить этот удивительный дом на Татарбазаре просто невозможно Фото: Анастасия Михайлова

Не заметить этот удивительный дом на Татарбазаре просто невозможно Фото: Анастасия Михайлова

Хозяева закончили ремонт, а сейчас обживают свою уютную усадьбу: покупают мебель, планируют заменить забор. Елена Горшкова, хозяйка дома-пагоды, рассказывает, что ремонт движется медленно, потому что сил и энтузиазма после строительства почти не осталось. Но и сейчас дом выглядит не просто необычно, но и очень стильно.

В восточном стиле выполнен не только сам дом, но и другие строения во дворе Фото: Анастасия Михайлова

В восточном стиле выполнен не только сам дом, но и другие строения во дворе Фото: Анастасия Михайлова

В восточном стиле выполнен не только сам дом, но и другие строения во дворе Фото: Анастасия Михайлова

Внутри дом также выдержан в азиатском стиле: бамбуковое покрытие на стенах, оконные рамы, обои с изображением сакуры и восточных воинов. А лестницей, ведущей на третий этаж, Елена Горшкова особенно гордится, ведь ее дизайн она придумала сама.

Стилистическое единообразие и ничего лишнего – секрет успеха дизайна в восточном стиле Фото: Анастасия Михайлова

Стилистическое единообразие и ничего лишнего – секрет успеха дизайна в восточном стиле Фото: Анастасия Михайлова

Стилистическое единообразие и ничего лишнего – секрет успеха дизайна в восточном стиле Фото: Анастасия Михайлова

Стилистическое единообразие и ничего лишнего – секрет успеха дизайна в восточном стиле Фото: Анастасия Михайлова

Фарфоровый домик с узорами

Последняя точка нашего маршрута – одноэтажный домик на улице Островского, украшенный керамикой. К сожалению, посмотреть, что внутри, нам не удалось, поэтому давайте полюбуемся им с улицы.

Карнизы украшают лепнина, на фасаде – мозаика из керамики, и даже палисадник выполнен не так, как в других домах Фото: Анастасия Михайлова

Карнизы украшают лепнина, на фасаде – мозаика из керамики, и даже палисадник выполнен не так, как в других домах Фото: Анастасия Михайлова