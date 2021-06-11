Школьники, инженеры, учителя, массажисты: кто прошел в финал конкурса «Голос Ижевска»

Более ста человек участвовали в полуфинале конкурса, в финал вышел 21 участник Фото: Амир Закиров

22 мая, 3 и 6 июня в Ижевске прошли полуфиналы песенного конкурса «Голос Ижевска» (6+), организованного медиагруппой «Центр» в рамках празднования 15-летия компании. Всего на конкурс подали более 400 заявок. В финал прошел 21 участник – все они выступят в грандиозном финале проекта 12 июня.

Расскажем подробнее о тех, кто в День города будет петь на Центральной площади Ижевска, на одной сцене с известнейшим поп-исполнителем Сергеем Лазаревым.

Екатерина Кабанова, 18 лет

На полуфинал «Голоса Ижевска» Екатерина отправилась сразу же после того, как отметила Последний звонок. Для конкурса она исполнила авторскую песню «На крыше городских домов». Девушка училась в детской студии по вокалу, а после ее окончания создала свой музыкальный коллектив и планирует продолжать заниматься музыкой.

Екатерина Кабанова, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Елена Шутова, 35 лет

Елена поет с 4 класса и с детства много выступала на мероприятиях, участвовала в конкурсах. Однако в студенчестве она пела только для себя. Смелость петь для публики девушка вновь открыла в себе после рождения второго ребенка. Тогда ее старшая дочка ходила в детскую школу искусств, где организовали ансамбль родителей. Елена была одной из первых, кто выразил желание принять в нем участие.

Елена Шутова, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

После этого без сцены она уже не могла и стала частью еще одного коллектива – фолк-шоу группы «Ягода». Сейчас Елена преподает химию в школе и занимается сольно. Народные песни, как считает ижевчанка, у нее получаются лучше всего. 12 июня в финале конкурса «Голос Ижевска» она исполнит песню «Крапива-лебеда».

Алексей Осипов, 30 лет

Алексей учился петь с 12 лет, причем учился самостоятельно – слушал песни группы «Ария» и пытался повторить звучание ее солиста, легендарного исполнителя Валерия Кипелова. Именно его он называет своим «наставником по вокалу». Сейчас у Алексея своя рок-группа «Второй фронт», а работает он журналистом на радио. Хоть, как утверждает мужчина, он рокер до мозга костей, но любит слушать разную музыку. Для жителей города он споет «В самое сердце» Сергея Лазарева. Мужчина говорит, что это сильная песня – как по вокалу, так и по смыслу.

Алексей Осипов, финалист проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Валерия Вышнякова, 6 лет

Учиться вокалу Валерия начала уже в 3,5 года. А в 4 девочка стала выступать на песенных конкурсах причем как на российских, так и на международных. Юная жительница Ижевска даже занимала первые места. Но на этом Валерия не останавливается. Она посещает уроки актерского мастерства, а сейчас собирается учиться вокалу и игре на фортепиано в музыкальной школе. Русские народные песни у девочки получаются особенно хорошо, поэтому на Центральной площади 12 июня она споет задорную «Русскую красавицу».

Валерия Вышнякова, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Данил Бусыгин, 14 лет

Данил, как и Валерия, развивается в разных направлениях. Юноша учится в музыкальной и художественной школах, ходит заниматься английским языком к репетитору. После 11 класса Данил планирует учится на архитектора. Он также успел поучаствовать во многих российских и международных конкурсах, был их лауреатом. Несколько лет назад Данил услышал песню «Беспечный ангел» группы «Ария». Композиция очень понравилась юноше, и для ижевчан 12 июня он исполнит именно ее. Причем, на двух языках! Русском и удмуртском.

Данил Бусыгин, финалист проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Евгения Богданова, 30 лет

В возрасте 8 лет Евгения ходила по улице в родном Завьялово и громко распевала песни. Повезло, что ее услышала учительница из музыкальной школы! Так Евгения начала заниматься вокалом, а сейчас сама преподает в детской школе искусств. Чтобы поздравить жителей и гостей Ижевска с Днем города, она споет песню «Россия».

Евгения Богданова, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Есения Злобина, 20 лет

Музыкальный дар передался Есении от отца-композитора, но серьезно вокалом девушка не занималась. Она окончила театральный колледж, писала стихи для песен. Недавно состоялся первый релиз ее музыкальной композиции «Еще раз». Именно эту песню и исполнит Есения на Центральной площади.

Евгения Злобина, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Александра Ласкина, 40 лет

Хоть и Александра любила петь с детства, тогда она не смогла получить музыкальное образование. Ижевчанка проработала на радио 15 лет, а после 30-ти начала писать музыку и стихи для своих песен. Свою авторскую композицию «Город» она исполнит 12 июня. По мнению Александры, эта песня не была привязана специально к Ижевску, но подойдет абсолютно всем городам – тем, в которых мы выросли, и где живут наши близкие.

Александра Ласкина, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Мария Толстухина и Алексей Стерхов, 59 лет и 54 года

Мария и Алексей увлекаются вокалом и часто поют на музыкальных фестивалях или просто в караоке. Кроме того, Мария Толстухина – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, режиссер массовых праздников, актриса, певица, ветеран труда. На Дне города дуэт исполнит «Самолетик», добрую и веселую песню.

Мария Толстухина и Алексей Стерхов, финалисты проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Валерий Блинов, 74 года

Валерий не учился вокалу профессионально, но всегда с удовольствием участвовал в выступлениях на заводе, где работал. Когда он вышел на пенсию, то играл вместе с другими пенсионерами в футбол, а чтобы разнообразить свою жизнь, стал участником народного хора. Теперь его приглашают на городские мероприятия в качестве солиста. А для ижевчан на Дне города он исполнит песню «Незабудка», отлично знакомую старшему поколению горожан.

Валерий Блинов, финалист проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Михаил Березин, 18 лет

Еще один выпускник школы этого года и финалист конкурса «Голос Ижевска». Михаил начал заниматься музыкой в детстве – его, как и сестру, отправили в музыкальную школу. На главной сцене города юноша споет песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Михаил Березин, финалист проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Дарья Богатырева, 27 лет

С музыкой Дарья дружила с самого детства, но осознанно подошла к ней в 4 классе, когда начала заниматься в детской эстрадной студии. Тогда ей понравилось получать яркие эмоции от выступлений на сцене. Сейчас Дарья работает как фрилансер и успевает петь в заведениях, на вечеринках друзей. Девушка считает, что это отличная разгрузка после работы. А для ижевчан она исполнит кавер на песню Глории Гейнор «Я буду жить». Эта песня отлично заряжает позитивом, считает Дарья.

Дарья Богатырева, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Ольга Стерхова и Василий Шерстобитов, 31 год и 29 лет

Ольга и Василий занимались вокалом с самого детства, но их дуэт образовался не так давно. Ольга работает массажистом, а Василий – заместитель начальника теплоэнергетического участка в управляющей компании. Они познакомились в караоке, на репетиционной точке. Их связала одна любовь – к музыке. Для всего города они споют песню группы «Би-2» «Скользкие улицы».

Ольга Стерхова и Василий Шерстобитов, финалисты проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Илья Сидоров, 8 лет

Юный Илья и танцует, и поет, и английский язык изучает. Кроме этого, мальчик ходит в лыжную секцию и учится на одни пятерки в школе. А 12 июня с главной сцены города он исполнит зажигательную композицию «Симона».

Илья Сидоров, финалист проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Юлия Киршина и Алексей Чирков, обоим по 28 лет

Юлия и Алексей подружились на работе – на Мотозаводе, где оба занимаются самодеятельностью. Не так давно на сцене актового зала завода они исполнили песню Мота и Zivert (Зиверт) «Паруса». Она так понравилась их коллегам, что было решено выбрать именно ее для участия в конкурсе «Голос Ижевска». К тому же, в композиции есть изюминка – рэп-вставка. По словам Юлии и Алексея, такую песню слушать интереснее.

Юлия Киршина и Алексей Чирков, финалисты проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Никита Завацкий и Полад Ходжаев, 22 года и 25 лет

Никита и Полад познакомились полтора года назад и сразу почувствовали, что их связывает любовь к музыке. Никита – парикмахер, а Полад – менеджер по продажам, и вместе они пишут песни. Для ижевчан они споют песню Lova («Лова») – по-настоящему летнюю и романтичную.

Никита Завацкий и Полад Ходжаев, финалисты проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Ирина Дмитриева и Мария Гроздова, обеим по 33 года

Ирина и Мария работают в культурном центре «Свет» в Можге. Хоть у них сейчас много работы, – нужно проводить праздники, летние мероприятия, закрывать сезон, – девушки приехали на конкурс, чтобы покорить столицу Удмуртии. На Центральной площади Ирина и Мария споют песню «Трава у дома». Ее они посвятили 60-й годовщине полета человека в космос.

Ирина Дмитриева и Мария Гроздова, финалисты проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото предоставлено участниками конкурса

Лилия Адлер, 24 года

Родители не поддерживали желание Лилии серьезно заниматься музыкой, поэтому после школы девушка поступила в медицинский колледж. Там она участвовала в мероприятиях, пела на сцене. Теперь Лилия работает ассистентом стоматолога. Как рассказывает девушка, она ждет, когда пациенты и врачи уйдут, закрывается в кабинете и начинает петь. На «Голосе Ижевска» у нее открылось второе дыхание, и для ижевчан Лилия исполнит песню «Ах, мамочка». Уж очень ей понравилась эта композиция в исполнении певицы Марины Девятовой.

Лилия Адлер, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Владислава Бичурина, 17 лет

Владислава не может жить без творчества! Она ходит в театральную студию, осваивает музыкальные инструменты, танцует. Девушка говорит, что пошла по стопам матери. В музыкальную школу ее отдали аж в три года! И сейчас музыка для Владиславы – не просто хобби, а настоящая работа. Гости Дня города смогут услышать песню Манижы Russian woman («Рашн вуман») с Евровидения в исполнении Владиславы Бичуриной. Девушке откликнулся смысл этой композиции – борьба за равноправие женщин.

Владислава Бичурина, финалист проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Лев Смирнов, 9 лет

Лев захотел петь, когда ему исполнилось 3 года. Тогда он услышал песню «Аллилуйя», участницы шоу «Голос. Дети» Ксении Пономаренко. Но заниматься вокалом мальчик начал уже в 5 лет. А дальше началось участие в международных конкурсах, где он неоднократно становился лауреатом. Во всем Льву помогает мама, поэтому он выбрал одноименную песню «Мама» для конкурса «Голос Ижевска».

Лев Смирнов, финалист проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото: Амир Закиров

Любовь Хлебникова, 31 год

Любовь пела всю жизнь, сколько себя помнит. Сейчас девушка работает менеджером по аренде, но без вокала не может себя представить. Выступает на мероприятиях, по вечерам поет в кафе. Чтобы показать возможности своего голоса, для конкурса она выбрала душевную и довольно сложную песню группы «Город 312» «Останусь».

Любовь Хлебникова, финалистка проекта «Голос Ижевска – 2021» Фото предоставлено участником конкурса

Друзья, если вы хотите послушать выступления финалистов проекта «Голос Ижевска» и поддержать участников конкурса, приходите 12 июня на Центральную площадь города. Гала-концерт стартует в 18:30 на главной сцене, а сразу после подведения итогов шоу здесь же выступит приглашенный гость – дважды участник «Евровидения» Сергей Лазарев. Закончится вечер праздничным салютом над акваторией пруда.

А перед этим все участники проекта на одной сцене исполнят Гимн России.

Кстати, победителей шоу «Голос Ижевска» будет определять не только профессиональное жюри, но и зрители – причем прямо во время финала, с помощью голосования в официальной группе радио «Адам» (12+) «ВКонтакте». Лауреаты проекта получат подарки от организаторов и партнеров, а победитель – еще и профессиональную запись песни и ее включение в эфирную линейку радио «Адам», а также сертификат на 10 000 рублей на покупки в сети магазинов корпорации «Центр».

Все подробности о проекте – на сайте golosizhevska.ru.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр». По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии.