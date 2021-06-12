Не лыком шиты: 5 фактов об Ижевске, которыми можно гордиться

Первый москвич ижевского производства - 12 декабря 1966 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

К Дню города «Комсомолка» собрала самые интересные факты об Ижевске из разных столетий, которые точно вызовут у вас гордость за родной город. Как горожане боролись за право жить в Ижевске и называться ижевчанами? Сколько оружия выпустил наш город для обороны страны в годы Великой Отечественной войны? И как местный медведь покорил весь мир?

Ижевское железо – для всей страны

Ижевск появился как поселок при железоделательном заводе – тот помогал с переработкой руды, которую добывали на Урале. С тех пор изготовление стали не прекращается здесь с 1763 года, то есть уже 258 лет. Работа останавливалась лишь однажды – во время восстания Емельяна Пугачева, когда повстанцы разграбили и частично сожгли завод.

В годы Великой Отечественной войны ижевская сталь использовалась для производства оборонной продукции. Металл самого высокого качества шел на изготовление элементов снарядов легендарных «Катюш», пружин автоматов и противотанковых ружей, брони пулеметов «Максим», корпуса морских мин, коленчатых валов истребителей и многого другого. Всего ижевские сталевары снабжали металлом 150 заводов по всей стране!

Ижевские сталевары за годы войны дали стране 1 500 000 тонн стали – для сравнения, это вес 150 Эйфелевых башен, 1 100 000 тонн проката, 150 000 тонн штамповок и поковок, 100 000 тонн проволоки, калибровки и ленты

И сегодня ижевский металл ценится очень высоко и используется в автомобильной, авиационной, нефтяной, горнодобывающей промышленности, на предприятиях оборонного комплекса и высокотехнологичного машиностроения. И даже – экспортируется за границу.

Оружие для обороны и спорта

Через полвека после основания Ижевска здесь был построен оружейный завод – назревала война с Наполеоном, и нужно было защищаться. К началу Отечественной войны 1812 года на заводе был налажен серийный выпуск стрелкового и холодного оружия: с французами наши солдаты воевали в том числе с помощью ижевских ружей и тесаков.

Дальше – Великая Отечественная война. И тут уже Ижевск показал всю свою промышленную и оружейную мощь. Он стал единственным городом в СССР, где выпускали все виды стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша страна. Вот только некоторые цифры, иллюстрирующие объем произведенного на наших заводах в годы войны: 11 145 547 винтовок и карабинов, 961 500 пистолетов, 131 866 авиапулеметов, 131 311 противотанковых ружей, 82 250 станковых пулеметов.

Всего Ижевск за годы ВОВ дал фронту 12 467 529 стволов

Ну а после войны Ижевск не стал сдавать позиции и продолжил быть одной из двух оружейных столиц России – наряду с Тулой. Здесь началось массовое производство легендарного автомата Калашникова, здесь появилась не менее легендарная СВД – снайперская винтовка Драгунова. Наконец, именно в Ижевске налажено производство спортивных винтовок для биатлона, снискавших себе славу среди российских спортсменов.

Как ижевский мишка покорил весь мир

На эмблеме Ижевского цирка изображен медведь – и не просто медведь, а звезда советского и мирового цирка по имени Гоша, воспитанник нашего земляка, дрессировщика Ивана Кудрявцева. Тот не только спас Гошу от смерти еще медвежонком, но и научил его ездить на велосипеде, выписывая «восьмерки», а затем и на мотоцикле. Рассказывают, что тот спокойно мог ездить на мотоцикле «ИЖ» по улицам Ижевска. Более того – мишка освоил автомобиль, за рулем которого выполнял различные трюки. Иван и Гоша гастролировали в Америке, Канаде, Японии, Бразилии, Уругвае, Франции, Англии, Турции, на Филиппинах. Ижевский медведь снялся в нескольких фильмах, а в октябре 1967 года газета «Нью-Йорк дейли», преклоняясь перед Гошиным талантом завоевывать публику, предложила выдвинуть его кандидатуру в вице-президенты США.

Дрессировщик Иван Кудрявцев и его воспитанник – будущая звезда мирового цирка Гоша Фото: Архив «КП» в Ижевске

Интересный факт: 19 сентября 1975 года Госавтоинспекция Удмуртии выдала Гоше водительские права серии ИЖ 000001. В удостоверении сотрудники ГАИ дали мишке характеристику: «Владелец – единственный в мире. Характер уравновешенный, но не любит панибратства. К сотрудникам Госавтоинспекции настроен дружелюбно. Состоит членом городской транспортной дружины города Ижевска. Особые отметки: при проверке на линии может не предъявлять удостоверение и рыкнуть по-медвежьи».

Как в Ижевске вручную собирали первый «Москвич»

К слову об автомобилях и мотоциклах – наш город славен и этой продукцией. Здесь выпускали легендарные мотоциклы марки «Иж», ижевские «Москвичи», а в последние годы начали производство самых современных моделей «Лада».

Первый опытный образец мотоцикла «Иж» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Первые опытные образцы мотоциклов «Иж» были изготовлены в далеком 1929 году под руководством Петра Можарова. Пять моделей с разными характеристиками участвовали во Втором Всероссийском мотопробеге и успешно прошли в общей сложности 3300 км. Серийное производство мотоциклов в Ижевске началось в 1933 году. Вплоть до закрытия производства в 2008 году в СССР было выпущено больше 11 миллионов мотоциклов марки «Иж».

Первый автомобиль ижевского производства Фото: Архив «КП» в Ижевске

Первый автомобиль ижевского производства был готов 12 декабря 1966 года. Тогда завод только строился, конвейер не связывал между собой цеха, и кузова первых автомобилей переносили со сварки на окраску и дальше на руках, а детали рабочие носили в карманах – так было быстрее. 12 декабря был готов первый автомобиль, и тут же пришел приказ: до конца года сделать триста! В последние дни перед Новым годом рабочие и начальство практически не видели родных – многие даже ночевать оставались на работе. В итоге трехсотый «Москвич» был готов точно в новогоднюю ночь.

Как жители Ижевска отстояли свое право быть ижевчанами

27 декабря 1984 года – всего через семь дней после смерти Дмитрия Федоровича Устинова, министра обороны СССР – Ижевску присвоили имя Устинов. Слова «Ижевск» и «ижевский» исчезли из СМИ: Ижевский пруд стали называть «водохранилищем города Устинова», ижевский автомобиль – «уральской малолитражкой», ижевские оружейники превратились в «умельцев из Удмуртии». Даже гостиницу «Ижевск» быстро переименовали в «Центральную».

С одной стороны, решение казалось логичным: Устинов много сделал для нашего города в точки зрения развития промышленности, в первую очередь военной. Однако ижевчане, при всем уважении к покойному маршалу, мириться с тем, что у них забрали имя, не пожелали – и началась волна протестов.

Слово «Ижевск» вымарывали отовсюду – из названий предприятий, газетных статей, радиопередач Фото: Архив «КП» в Ижевске

Горожане выходили на митинги, которые тут же разгоняла милиция, носили значки с надписью «Ижевск», а во время выборов в Верховный Совет писали в бюллетенях «Голосуем за Ижевск!». Жители писали название города на стенах и на заледеневших стеклах в транспорте. В Москву полетели десятки писем с просьбой вернуть городу его прежнее название. А в 1985 году, во время выступления в городе рок-группы «Альфа» ее солист обратился к залу «Здравствуй, Ижевск!» – и зрители устроили ему настоящую овацию.

В итоге – ижевчане смогли отстоять имя своего города. 900 дней Ижевск был Устиновым, но 19 июня 1987 года Ижевску вернули его историческое название. Ну а имя маршала Устинова теперь носит самый молодой район города.