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Общество12 июня 2021 11:50

Не лыком шиты: 5 фактов об Ижевске, которыми можно гордиться

Всемирная слава медведя-мотоциклиста, борьба за историческое имя и слава ижевского металла и оружия
Елена Кардопольцева
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Первый москвич ижевского производства - 12 декабря 1966 года

Первый москвич ижевского производства - 12 декабря 1966 года

Фото: Архив «КП» в Ижевске

К Дню города «Комсомолка» собрала самые интересные факты об Ижевске из разных столетий, которые точно вызовут у вас гордость за родной город. Как горожане боролись за право жить в Ижевске и называться ижевчанами? Сколько оружия выпустил наш город для обороны страны в годы Великой Отечественной войны? И как местный медведь покорил весь мир?

Ижевское железо – для всей страны

Ижевск появился как поселок при железоделательном заводе – тот помогал с переработкой руды, которую добывали на Урале. С тех пор изготовление стали не прекращается здесь с 1763 года, то есть уже 258 лет. Работа останавливалась лишь однажды – во время восстания Емельяна Пугачева, когда повстанцы разграбили и частично сожгли завод.

В годы Великой Отечественной войны ижевская сталь использовалась для производства оборонной продукции. Металл самого высокого качества шел на изготовление элементов снарядов легендарных «Катюш», пружин автоматов и противотанковых ружей, брони пулеметов «Максим», корпуса морских мин, коленчатых валов истребителей и многого другого. Всего ижевские сталевары снабжали металлом 150 заводов по всей стране!

Ижевские сталевары за годы войны дали стране 1 500 000 тонн стали – для сравнения, это вес 150 Эйфелевых башен, 1 100 000 тонн проката, 150 000 тонн штамповок и поковок, 100 000 тонн проволоки, калибровки и ленты

Ижевские сталевары за годы войны дали стране 1 500 000 тонн стали – для сравнения, это вес 150 Эйфелевых башен, 1 100 000 тонн проката, 150 000 тонн штамповок и поковок, 100 000 тонн проволоки, калибровки и ленты

И сегодня ижевский металл ценится очень высоко и используется в автомобильной, авиационной, нефтяной, горнодобывающей промышленности, на предприятиях оборонного комплекса и высокотехнологичного машиностроения. И даже – экспортируется за границу.

Оружие для обороны и спорта

Через полвека после основания Ижевска здесь был построен оружейный завод – назревала война с Наполеоном, и нужно было защищаться. К началу Отечественной войны 1812 года на заводе был налажен серийный выпуск стрелкового и холодного оружия: с французами наши солдаты воевали в том числе с помощью ижевских ружей и тесаков.

Дальше – Великая Отечественная война. И тут уже Ижевск показал всю свою промышленную и оружейную мощь. Он стал единственным городом в СССР, где выпускали все виды стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша страна. Вот только некоторые цифры, иллюстрирующие объем произведенного на наших заводах в годы войны: 11 145 547 винтовок и карабинов, 961 500 пистолетов, 131 866 авиапулеметов, 131 311 противотанковых ружей, 82 250 станковых пулеметов.

Всего Ижевск за годы ВОВ дал фронту 12 467 529 стволов

Всего Ижевск за годы ВОВ дал фронту 12 467 529 стволов

Ну а после войны Ижевск не стал сдавать позиции и продолжил быть одной из двух оружейных столиц России – наряду с Тулой. Здесь началось массовое производство легендарного автомата Калашникова, здесь появилась не менее легендарная СВД – снайперская винтовка Драгунова. Наконец, именно в Ижевске налажено производство спортивных винтовок для биатлона, снискавших себе славу среди российских спортсменов.

Как ижевский мишка покорил весь мир

На эмблеме Ижевского цирка изображен медведь – и не просто медведь, а звезда советского и мирового цирка по имени Гоша, воспитанник нашего земляка, дрессировщика Ивана Кудрявцева. Тот не только спас Гошу от смерти еще медвежонком, но и научил его ездить на велосипеде, выписывая «восьмерки», а затем и на мотоцикле. Рассказывают, что тот спокойно мог ездить на мотоцикле «ИЖ» по улицам Ижевска. Более того – мишка освоил автомобиль, за рулем которого выполнял различные трюки. Иван и Гоша гастролировали в Америке, Канаде, Японии, Бразилии, Уругвае, Франции, Англии, Турции, на Филиппинах. Ижевский медведь снялся в нескольких фильмах, а в октябре 1967 года газета «Нью-Йорк дейли», преклоняясь перед Гошиным талантом завоевывать публику, предложила выдвинуть его кандидатуру в вице-президенты США.

Дрессировщик Иван Кудрявцев и его воспитанник – будущая звезда мирового цирка Гоша

Дрессировщик Иван Кудрявцев и его воспитанник – будущая звезда мирового цирка Гоша

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Интересный факт: 19 сентября 1975 года Госавтоинспекция Удмуртии выдала Гоше водительские права серии ИЖ 000001. В удостоверении сотрудники ГАИ дали мишке характеристику: «Владелец – единственный в мире. Характер уравновешенный, но не любит панибратства. К сотрудникам Госавтоинспекции настроен дружелюбно. Состоит членом городской транспортной дружины города Ижевска. Особые отметки: при проверке на линии может не предъявлять удостоверение и рыкнуть по-медвежьи».

Как в Ижевске вручную собирали первый «Москвич»

К слову об автомобилях и мотоциклах – наш город славен и этой продукцией. Здесь выпускали легендарные мотоциклы марки «Иж», ижевские «Москвичи», а в последние годы начали производство самых современных моделей «Лада».

Первый опытный образец мотоцикла «Иж»

Первый опытный образец мотоцикла «Иж»

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Первые опытные образцы мотоциклов «Иж» были изготовлены в далеком 1929 году под руководством Петра Можарова. Пять моделей с разными характеристиками участвовали во Втором Всероссийском мотопробеге и успешно прошли в общей сложности 3300 км. Серийное производство мотоциклов в Ижевске началось в 1933 году. Вплоть до закрытия производства в 2008 году в СССР было выпущено больше 11 миллионов мотоциклов марки «Иж».

Первый автомобиль ижевского производства

Первый автомобиль ижевского производства

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Первый автомобиль ижевского производства был готов 12 декабря 1966 года. Тогда завод только строился, конвейер не связывал между собой цеха, и кузова первых автомобилей переносили со сварки на окраску и дальше на руках, а детали рабочие носили в карманах – так было быстрее. 12 декабря был готов первый автомобиль, и тут же пришел приказ: до конца года сделать триста! В последние дни перед Новым годом рабочие и начальство практически не видели родных – многие даже ночевать оставались на работе. В итоге трехсотый «Москвич» был готов точно в новогоднюю ночь.

Как жители Ижевска отстояли свое право быть ижевчанами

27 декабря 1984 года – всего через семь дней после смерти Дмитрия Федоровича Устинова, министра обороны СССР – Ижевску присвоили имя Устинов. Слова «Ижевск» и «ижевский» исчезли из СМИ: Ижевский пруд стали называть «водохранилищем города Устинова», ижевский автомобиль – «уральской малолитражкой», ижевские оружейники превратились в «умельцев из Удмуртии». Даже гостиницу «Ижевск» быстро переименовали в «Центральную».

С одной стороны, решение казалось логичным: Устинов много сделал для нашего города в точки зрения развития промышленности, в первую очередь военной. Однако ижевчане, при всем уважении к покойному маршалу, мириться с тем, что у них забрали имя, не пожелали – и началась волна протестов.

Слово «Ижевск» вымарывали отовсюду – из названий предприятий, газетных статей, радиопередач

Слово «Ижевск» вымарывали отовсюду – из названий предприятий, газетных статей, радиопередач

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Горожане выходили на митинги, которые тут же разгоняла милиция, носили значки с надписью «Ижевск», а во время выборов в Верховный Совет писали в бюллетенях «Голосуем за Ижевск!». Жители писали название города на стенах и на заледеневших стеклах в транспорте. В Москву полетели десятки писем с просьбой вернуть городу его прежнее название. А в 1985 году, во время выступления в городе рок-группы «Альфа» ее солист обратился к залу «Здравствуй, Ижевск!» – и зрители устроили ему настоящую овацию.

В итоге – ижевчане смогли отстоять имя своего города. 900 дней Ижевск был Устиновым, но 19 июня 1987 года Ижевску вернули его историческое название. Ну а имя маршала Устинова теперь носит самый молодой район города.

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