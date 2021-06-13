Погода в Ижевске: неделя будет теплой и дождливой

Без зонтика лучше не выходить pixabay.com

На следующей неделе в Ижевске вероятна весьма дождливая погода, об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

В понедельник, 14 июня, дневная температура составит около +25..+27°С. Ожидаются кратковременные дожди. Вероятны грозы. Скорость юго-западного ветра будет достигать 8-13 м/с. Ночью будет облачно, без осадков, температура воздуха снизится до +15°С, направление ветра не изменится, его скорость будет не выше 2 м/с.

15 июня, во вторник, ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди. На термометре около +28°С. Ветер юго-западный, 2 м/с. Ночью до +16°С. Направление ветра останется прежним, а скорость составит примерно 1 м/с.

В среду, 16 июня, облака полностью затянут небо, временами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха останется у отметки +29°С. Направление ветра не изменится, скорость составит 3 м/с. Ночью температура снизится до +17°С, ветер северо-западный 2 м/с.

17 июня, в четверг, ожидается переменная облачность, временами дожди, на термометре до +23°С. Ветер подует северо-западный, около 5 м/с. К ночи дожди прекратятся, температура ожидается около +10°С. Ветер северный со скоростью 5 м/с.

В пятницу, 18 июня, днем до +20°С, переменная облачность и наконец-то обойдется без дождя. Скорость северного ветра около 6 м/с. Ночью небольшая облачность, без осадков. На термометре будет +9°С; ветер западный, 2 м/с.

В субботу, 19 июня, как и в предыдущий день, ожидается переменная облачность, без осадков; потеплеет до +24°С. Подует западный ветер со скоростью до 6 м/с. Ночью – до +18°С, ветер северо-западный, около 2 м/с.

В воскресенье, 20 июня, по данным сервиса Яндекс. Погода, ожидается преимущественно ясный день без осадков, температура до +26°С. Ветер северный, около 3 м/с. Ночью ожидается температура около +14°С, ветер сохранится северный, около 1 м/с.

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