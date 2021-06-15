ТОП-5 популярных игр советского детства: воспоминания ижевчан

Двор жилого комплекса ZNAK от застройщика «Железно Ижевск» Фото: Ильяс Бекмансуров

«Домой не заходили, потому что мама потом не отпустит гулять», «Современные мамы эти игры бы не пережили», – такие воспоминания родом из детства у ижевчан – героев нашей публикации. И близки они многим из нас.

«Комсомолка» собрала истории современных родителей о дворовых играх советского детства и узнала, какие критерии для них важных при выборе дома с площадкой для своих детей.

1. Снайпер и футбол между дворами

– Мы играли в футбол и соревновались двор на двор, боролись район на район,– рассказывает ижевчанин Алексей Фролов. – Я был вратарем. Также из любимых игр – «бемби», «снайпер», «вышибалы», в «картошку» и «слона». Был естественный отбор – возьмут ли мелких в команду.

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

2. Тарзанки во дворе

– Мы с девчонками скакали в «резиночки», – рассказывает ижевчанка Анастасия Моромова. – Очень любили делать «штабики» из картонных коробок и летать на тарзанках во дворе.

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

3. «Казаки-разбойники»

– С друзьями любили играть в «казаки-разбойники»: до сих пор помню все места, где прятались, когда были на стороне «разбойников» – вспоминает своё детство ижевчанин Виталий Моромов. – Большой компанией гоняли на велосипедах, пытались сделать «солнышко» на качелях, ходили рыбачить, делали луки, играли в футбол и «выше ноги от земли».

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

4. «Бортики» с мячом

– Собирались большой компанией – человек 20, с разных дворов. Все активные, неугомонные. Висели на турниках, с мячом играли в бортики: ударяет мяч об один борт – получаешь 100 баллов, а если об два – 200 баллов. Но главное, гулять надо было так, чтобы мама видела из окна, – делится воспоминаниями ижевчанка Ксения Фролова. – Гулять с друзьями ходили как на работу. Что приходилось, то и ели. Например, яблоки с соседних участков или делали бутеры с маслом и сахаром.

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

5. Войнушки

– Мы с мальчишками играли в войнушки с пулечниками.Современные мамы такие игры бы не пережили. Пулечники делали сами, ютьюба не было, – говорит ижевчанин Максим Люкин. – Строгали деревянные пистолеты и ружья, делали спусковые механизмы из жесткой негнущейся проволоки. Затем искали жгут или резинку – толстую, крепкую, что было дефицитом (я доставал из папиной аптечки в машине). Потом из толстой алюминиевой проволоки гнули пули – так, чтобы одним концом цеплялись за пусковой механизм, а другим за резинку. Взводишь, жмешь на спусковой крючок – пулька летит. Вот с такими самодельными травматами шли на стройку и воевали. Каким-то чудом все бойцы сохранили глаза, зато гвозди из ноги доставать приходилось.

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

Детство с играми на свежем воздухе – мечта современных родителей. Поэтому среди критериев по поиску квартиры один из ключевых – двор, современный, интересный и безопасный для детей. «Комсомолка» узнала у жителей жилого комплекса ZNAK о том, что стало важным для них в выборе дома с детской площадкой для своих детей.

Безопасность

– Один из больших плюсов – это двор без машин, – рассказывают родители 7-летнего Арсения, Виталий и Анастасия Моромовы. – Дети в полной безопасности, могут гулять, общаться. Застройщик учел потребности всех жителей: и пешеходов, и автовладельцев. Риски встретиться с машиной на игровой дворовой территории полностью исключены. Дворы в жилом комплексе ZNAK сделаны для людей, для отдыха, игр и спорта. Можно отдыхать в спокойствии, дышать свежим воздухом и не бояться отпускать детей гулять.

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

Разнообразие площадок и контроль родителей

В ЖК ZNAK игровые комплексы рассчитаны как на самых маленьких, так и на подростков. Здесь есть качели, горки, много места для прогулок на самокате и велосипеде, самые динамичные жители ZNAKа могут весело проводить время на роллердроме и в настоящем скейт-парке. Что может быть лучше, чем расширять границы привычных возможностей, преодолевать препятствия и быть на волне активности вместе со своими друзьями!

Поэтому на улице ребята проводят много времени и родители могут быть спокойны.

– Во дворе работает система видеонаблюдения и наблюдать за ребенком на улице можно через мобильное приложение «Мажордом», доступное каждому жителю ЖК ZNAK! Через приложение в любой момент я могу посмотреть, что делает ребенок во дворе, – говорит Ксения Фролова, мама двоих детей.

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

Стиль и экологичность

Двор и игровая площадка ЖК ZNAK оформлены в едином экостиле. Есть приятная подсветка, скамейки, на которых можно расположиться родителям.

– Все сделано из дерева, нет острых углов, – говорят папа и мама 4-летнего Димы, Александр и Катерина Долгановы. – Волейбольно-баскетбольная площадка огорожена, в ней безопасное резиновое покрытие. Оно может смягчить любое падение и способствует защите от травм.

– Здесь ухоженный газон, детям можно поваляться на траве и, что важно, – не будут выгуливать собак, – считает Анна Люкина, мама двоих дочек. – Очень нравится брусчатка, приятная текстура гальки, а белый песок – это фантастика, что-то новое. Много места, есть где разбежаться детям. Хорошо, что все разделено по зонам: отдельно качели, горки, волейбольная площадка. Это значит, что травм будет меньше.

Двор ЖК ZNAK богат развлечениями для детей и взрослых Фото: Ильяс Бекмансуров

Узнать подробнее о жилом комплексе ZNAK: 8(982)380-21-55

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Сайт: izh.zhcom.ru

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*ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск». Место нахождения объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район. Проектные декларации на наш.дом.рф. Количество ограничено. Подробности в офисах продаж.

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