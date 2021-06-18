Троица-2021: какие традиции должны соблюдать в этот праздник православные ижевчане

Отмечается Троица на 50-й день после Пасхи, потому еще называется Пятидесятницей. Фото: Архив «КП» в Ижевске

В этом году православные христиане отмечают праздник Троицы в воскресенье, 20 июня. Каковы главные традиции этого праздника? Рассказывает священник ижевской епархии Владимир Шелих.

Что это за праздник?

День святой Троицы символизирует триединство Бога и входит в 12 главных православных праздников. Отмечается он на 50-й день после Пасхи, потому еще называется Пятидесятницей. Троицу христиане встречают с особой торжественностью. По древней традиции, дома и православные храмы в этот день украшают зелеными ветвями березы и цветами, а на богослужение приходят с букетами летних цветов.

«Богослужения будут проходить конечно во всех храмах, так как это один из двенадцати больших праздников церкви – Двунадесятый», – говорит священник Владимир Шелих.

Особого графика служб в этот день нет, служения, как правило, проходят накануне праздника. Это торжественное вечерние богослужение именуемое Всенощным бдением, а в сам праздник утром – Литургия, по окончанию которой совершают крестный ход и молебен. Так, например, в Свято-Троицком соборе Ижевска Божественная литургия по случаю праздника Пятидесятницы пройдет 20 июня в 8:00.

А как в других храмах?

Храм Иверской иконы Божией Матери

19 июня

8:00 – Заупокойная божественная литургия, Панихида

17:00 – всенощное бдение с литией

20 июня

8:00 – праздничный молебен

17:00 – Полиелейная утреня с акафистом святому духу

Александро-невский собор

Собор Александра Невского Фото: Архив «КП» в Ижевске

19 июня

7:30 – часы, литургия, Панихида

16:00 – всенощное бдение

20 июня

6:30 – Часы, литургия, молебен

8:30 – часы, литургия

16:00 – утреня

Михаило-Архангельский кафедральный собор

Свято-Михайловский собор Фото: Архив «КП» в Ижевске

19 июня

8:00 – Божественная литургия, Вселенская панихида, Архиерейское богослужение

16:00 – всенощное бдение

20 июня

8:00 – божественная литургия, вечерня с чтением коленопреклоненных молитв

16:00 – утреня, славословие

Собор святой Троицы

19 июня

08.30 – Часы. Литургия. Панихида.

16.00 – Всенощное бдение.

20 июня

Богослужение возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

08.00 – Часы. Литургия. Великая вечерня.

16.00 – Малое повечерие. Утреня славословная.

Храм вмч. Георгия Победоносца Ижевск

19 июня

09.00 – Вселенская панихида

15.00 – Праздничное Всенощное бдение

20 июня

08.00 – Исповедь

09.00 – Божественная Литургия. Вечерня с чтением коленопреклонных молитв .

16.00 – Молебен с акафистом вмч. Георгию Победоносцу

Традиции на Троицу

Раньше, по традиции, в этот день устраивали торжества по случаю окончания учебного года. Сейчас она осталась лишь при некоторых духовных учебных заведениях. Так же все храмы традиционно украшают всевозможной зеленью, травой и ветками деревьев, которую через неделю после праздника люди забирали и кормили ей скот, чтобы тот не болел.

Особых блюд на Троицу праздника нет.

«Как и на всякий великий Двунадесятый праздник церкви, на трапезе дозволялось абсолютно все, ограничений как таковых не было. Первая зелень и первые ягоды были большой радостью для детей и украшением стола», — отметил священник.

Также в этот день всякий верующий православный стремился посетить храм и помолиться о себе, близких и о богатом урожае.

Родительская суббота на Троицу

Троицкая родительская суббота – один из главных дней поминовения усопших для христиан. Она ежегодно отмечается в разные даты, но неизменно – за день до Троицы. В этом году Троицкая родительская суббота выпадает на субботу, 19 июня. В этот день совершается поминовение усопших, когда можно прийти на кладбище и навести порядок на могилах родных.

«Конечно, накануне праздника традиционно совершается поминание усопших как в храме так и на кладбище, так как в сам праздник усопших не поминают, чтобы не омрачать радости самого праздника. Это разделение радости церкви земной с церковью небесной, или загробной, и стало причиной возникновения Троицкой родительской субботы. Ведь праздник Троицы – это день рождения Церкви, – поясняет Владимир Шелих.

В этот день верующие посещают кладбища и церкви, молятся об упокоении душ своих усопших родственников. Вечером 19 июня в храмах пройдет заупокойное богослужение. В народе есть поверье, что в это время души покойных покидают загробный мир и посещают мир живых, чтобы провести этот день с дорогими людьми.

Как добраться до кладбищ?

Как же можно добраться до кладбища? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Северное кладбище (ост. «Северный микрорайон»)

автобусы: 16, 19, 22, 26, 29, 36, 308, 356, 373, 465.

троллейбусы: 1, 2, 2д, 4, 4д, 7, 14.

маршрутки: 39, 50, 68.

Нагорное кладбище (ост. «Завод Нефтемаш»)

автобусы: 25, 301, 328, 357.

троллейбусы: 2, 2д, 4, 4д, 6, 10.

маршрутки: 49, 68, 344.

Александровское кладбище (ост. «Кузебая Герда»)

автобус №27.

троллейбус№14.

маршрутка №50.

Хохряковское кладбище: с остановки «9 Января» курсируют автобусы №№320,315. С остановки «Кинотеатр Октябрь» автобус №360.

Южное кладбище: автобус №317к отправляется с Южной автостанции, но с него придется идти до кладбища пешком. Чуть меньше времени займет пеший путь с автобуса №314, отправляется он также с Южной автостанции.

Западное кладбище: можно добраться на маршрутке №53 до конечной остановки «Новые парники». До самого кладбища придется идти еще около 2,5 км.