Троица-2021: какие традиции должны соблюдать в этот праздник православные ижевчане

Отмечается Троица на 50-й день после Пасхи, потому еще называется Пятидесятницей.
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В этом году православные христиане отмечают праздник Троицы в воскресенье, 20 июня. Каковы главные традиции этого праздника? Рассказывает священник ижевской епархии Владимир Шелих.
Что это за праздник?
День святой Троицы символизирует триединство Бога и входит в 12 главных православных праздников. Отмечается он на 50-й день после Пасхи, потому еще называется Пятидесятницей. Троицу христиане встречают с особой торжественностью. По древней традиции, дома и православные храмы в этот день украшают зелеными ветвями березы и цветами, а на богослужение приходят с букетами летних цветов.
«Богослужения будут проходить конечно во всех храмах, так как это один из двенадцати больших праздников церкви – Двунадесятый», – говорит священник Владимир Шелих.
Особого графика служб в этот день нет, служения, как правило, проходят накануне праздника. Это торжественное вечерние богослужение именуемое Всенощным бдением, а в сам праздник утром – Литургия, по окончанию которой совершают крестный ход и молебен. Так, например, в Свято-Троицком соборе Ижевска Божественная литургия по случаю праздника Пятидесятницы пройдет 20 июня в 8:00.
А как в других храмах?
Храм Иверской иконы Божией Матери
19 июня
8:00 – Заупокойная божественная литургия, Панихида
17:00 – всенощное бдение с литией
20 июня
8:00 – праздничный молебен
17:00 – Полиелейная утреня с акафистом святому духу
Александро-невский собор
Собор Александра Невского
Фото: Архив «КП» в Ижевске
19 июня
7:30 – часы, литургия, Панихида
16:00 – всенощное бдение
20 июня
6:30 – Часы, литургия, молебен
8:30 – часы, литургия
16:00 – утреня
Михаило-Архангельский кафедральный собор
Свято-Михайловский собор
Фото: Архив «КП» в Ижевске
19 июня
8:00 – Божественная литургия, Вселенская панихида, Архиерейское богослужение
16:00 – всенощное бдение
20 июня
8:00 – божественная литургия, вечерня с чтением коленопреклоненных молитв
16:00 – утреня, славословие
Собор святой Троицы
19 июня
08.30 – Часы. Литургия. Панихида.
16.00 – Всенощное бдение.
20 июня
Богослужение возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
08.00 – Часы. Литургия. Великая вечерня.
16.00 – Малое повечерие. Утреня славословная.
Храм вмч. Георгия Победоносца Ижевск
19 июня
09.00 – Вселенская панихида
15.00 – Праздничное Всенощное бдение
20 июня
08.00 – Исповедь
09.00 – Божественная Литургия. Вечерня с чтением коленопреклонных молитв .
16.00 – Молебен с акафистом вмч. Георгию Победоносцу
Традиции на Троицу
Раньше, по традиции, в этот день устраивали торжества по случаю окончания учебного года. Сейчас она осталась лишь при некоторых духовных учебных заведениях. Так же все храмы традиционно украшают всевозможной зеленью, травой и ветками деревьев, которую через неделю после праздника люди забирали и кормили ей скот, чтобы тот не болел.
Особых блюд на Троицу праздника нет.
«Как и на всякий великий Двунадесятый праздник церкви, на трапезе дозволялось абсолютно все, ограничений как таковых не было. Первая зелень и первые ягоды были большой радостью для детей и украшением стола», — отметил священник.
Также в этот день всякий верующий православный стремился посетить храм и помолиться о себе, близких и о богатом урожае.
Родительская суббота на Троицу
Троицкая родительская суббота – один из главных дней поминовения усопших для христиан. Она ежегодно отмечается в разные даты, но неизменно – за день до Троицы. В этом году Троицкая родительская суббота выпадает на субботу, 19 июня. В этот день совершается поминовение усопших, когда можно прийти на кладбище и навести порядок на могилах родных.
«Конечно, накануне праздника традиционно совершается поминание усопших как в храме так и на кладбище, так как в сам праздник усопших не поминают, чтобы не омрачать радости самого праздника. Это разделение радости церкви земной с церковью небесной, или загробной, и стало причиной возникновения Троицкой родительской субботы. Ведь праздник Троицы – это день рождения Церкви, – поясняет Владимир Шелих.
В этот день верующие посещают кладбища и церкви, молятся об упокоении душ своих усопших родственников. Вечером 19 июня в храмах пройдет заупокойное богослужение. В народе есть поверье, что в это время души покойных покидают загробный мир и посещают мир живых, чтобы провести этот день с дорогими людьми.
Как добраться до кладбищ?
Как же можно добраться до кладбища?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Северное кладбище (ост. «Северный микрорайон»)
автобусы: 16, 19, 22, 26, 29, 36, 308, 356, 373, 465.
троллейбусы: 1, 2, 2д, 4, 4д, 7, 14.
маршрутки: 39, 50, 68.
Нагорное кладбище (ост. «Завод Нефтемаш»)
автобусы: 25, 301, 328, 357.
троллейбусы: 2, 2д, 4, 4д, 6, 10.
маршрутки: 49, 68, 344.
Александровское кладбище (ост. «Кузебая Герда»)
автобус №27.
троллейбус№14.
маршрутка №50.
Хохряковское кладбище: с остановки «9 Января» курсируют автобусы №№320,315. С остановки «Кинотеатр Октябрь» автобус №360.
Южное кладбище: автобус №317к отправляется с Южной автостанции, но с него придется идти до кладбища пешком. Чуть меньше времени займет пеший путь с автобуса №314, отправляется он также с Южной автостанции.
Западное кладбище: можно добраться на маршрутке №53 до конечной остановки «Новые парники». До самого кладбища придется идти еще около 2,5 км.