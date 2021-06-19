Итоги недели в Ижевске: упавшая с 7 этажа девочка, продажа автовокзалов и свадьба Ульяны Кайшевой

Свадьба Ульяны Кайшевой и другие новости уходящей недели Фото: instagram.com/ulianakaisheva

Вот и закончилась очередная рабочая неделя! Но понедельник уже близко, поэтому отдыхаем и читаем подборку главных новостей за прошлые будни.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Пропавшего 16-летнего подростка из Ижевска нашли утонувшим

- Поликлинику №8 в Ижевске перевезут на другое место

- Валерий Грахов ушел с поста ректора ИжГТУ по собственному желанию

- На выезде из Ижевска сгорел автобус

- Производственный цех сгорел в Ижевске 15 июня

- 50-летняя жительница Ижевска погибла из-за ссоры с сыном на балконе

- В Удмуртии многодетная семья может остаться без крыши над головой

- Джакузи во дворе: на детской площадке в Ижевске появилась огромная яма

- «Писающий мальчик» по-удмуртски: в Ижевске ребенок справил малую нужду в фонтане

- «Ждем техзадания на поиск площадей»: Константин Сунцов о возможном открытии шоурума «ИКЕА» в Ижевске

- «Какой-никакой, но это мой сын»: как 58-летняя ижевчанка пытается выжить вместе с сыном-инвалидом

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Нашла свое счастье в Стамбуле

Ижевчанка переехала в Турцию навсегда Фото: pixabay.com

Маргарита (имя изменено) решилась на поездку одной в чужую страну. Сейчас она мама замечательной малышки, отец которой Кемаль – владелец кофейни в Стамбуле. Свою историю девушка рассказала «Комсомолке».

Выпала с седьмого этажа

Окно, из которого выпала девочка. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

17 июня из окна седьмого этажа многоквартирного дома в Ижевске выпала 7-летняя девочка. Врачи боролись за ее жизнь, но малышка скончалась. «Клмсомолка» узнала подробности трагедии.

Уж и замуж невтерпеж

Ульяна Кайшева вышла замуж Фото: instagram.com/ulianakaisheva

27-летняя биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вышла замуж. Об этом сообщили в официальной группе сборной России по биатлону.

Продают вокзалы?

На самом деле, все останется по-прежнему Фото: Архив КП

На сайте объявлений «Авито» появились предложения о продаже сразу девяти зданий автовокзалов и автостанций в разных населенных пунктах Удмуртии. Это Воткинск, Сарапул, Глазов, Можга, Грахово, Игра, малая Пурга, Селты и Нылга. Как теперь будут ездить жители Удмуртии?