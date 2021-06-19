Итоги недели в Ижевске: упавшая с 7 этажа девочка, продажа автовокзалов и свадьба Ульяны Кайшевой

Свадьба Ульяны Кайшевой и другие новости уходящей недели Фото: instagram.com/ulianakaisheva
Вот и закончилась очередная рабочая неделя! Но понедельник уже близко, поэтому отдыхаем и читаем подборку главных новостей за прошлые будни.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- Пропавшего 16-летнего подростка из Ижевска нашли утонувшим
- Поликлинику №8 в Ижевске перевезут на другое место
- Валерий Грахов ушел с поста ректора ИжГТУ по собственному желанию
- На выезде из Ижевска сгорел автобус
- Производственный цех сгорел в Ижевске 15 июня
- 50-летняя жительница Ижевска погибла из-за ссоры с сыном на балконе
- В Удмуртии многодетная семья может остаться без крыши над головой
- Джакузи во дворе: на детской площадке в Ижевске появилась огромная яма
- «Писающий мальчик» по-удмуртски: в Ижевске ребенок справил малую нужду в фонтане
- «Ждем техзадания на поиск площадей»: Константин Сунцов о возможном открытии шоурума «ИКЕА» в Ижевске
- «Какой-никакой, но это мой сын»: как 58-летняя ижевчанка пытается выжить вместе с сыном-инвалидом
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Нашла свое счастье в Стамбуле
Ижевчанка переехала в Турцию навсегда
Фото: pixabay.com
Маргарита (имя изменено) решилась на поездку одной в чужую страну. Сейчас она мама замечательной малышки, отец которой Кемаль – владелец кофейни в Стамбуле. Свою историю девушка рассказала «Комсомолке».
Выпала с седьмого этажа
Окно, из которого выпала девочка. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии
17 июня из окна седьмого этажа многоквартирного дома в Ижевске выпала 7-летняя девочка. Врачи боролись за ее жизнь, но малышка скончалась. «Клмсомолка» узнала подробности трагедии.
Уж и замуж невтерпеж
Ульяна Кайшева вышла замуж Фото: instagram.com/ulianakaisheva
27-летняя биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вышла замуж. Об этом сообщили в официальной группе сборной России по биатлону.
Продают вокзалы?
На самом деле, все останется по-прежнему
Фото: Архив КП
На сайте объявлений «Авито» появились предложения о продаже сразу девяти зданий автовокзалов и автостанций в разных населенных пунктах Удмуртии. Это Воткинск, Сарапул, Глазов, Можга, Грахово, Игра, малая Пурга, Селты и Нылга. Как теперь будут ездить жители Удмуртии?