Погода в Ижевске: неделя будет жаркой и дождливой

Фото: Елена Бобылева

На следующей неделе в Ижевске возможны небольшие дожди, но будет жарко. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

В понедельник, 21 июня, максимальная дневная температура составит около +28°С. Ожидаются кратковременные дожди. Ветра почти не будет, его скорость составит 1 м/с (дуть будет с юго-запада). Ночью будет слегка облачно, возможен кратковременный дождь, температура воздуха снизится до +16°С, направление ветра изменится на западное, его скорость поднимется до 3 м/с.

22 июня, во вторник, ожидаются заоблачные 32°С (самый жаркий день недели наряду с воскресеньем). Обещают переменную облачность и кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4 м/с. Ночью до +17°С. Ветер ночью северный, его скорость составит примерно 2 м/с.

В среду, 23 июня, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха до +29°С. Направление северное, скорость составит 2 м/с. Ночью температура снизится до +16°С, ветер все так же северный, 1 м/с (то есть, ветра практически не будет ни днем, ни ночью).

24 июня, в четверг, ожидается сильная облачность, временами дожди, при этом на термометре до +29°С. Ветер обещают северный, 1 м/с (да, вы его практически не ощутите). Ночью также дожди, температура ожидается около +16°С. Ветер северо-западный, по-прежнему 1м/с.

В пятницу, 25 июня, днем до +29°С, переменная облачность и кратковременный дождь. Опять же, практически безветрено, некое подобие ветра будет дуть с северо-запада. Ночью переменная облачность, без осадков. На термометре будет +17°С; направление ветра не изменится, но скорость поднимется до 2 м/с

В субботу, 26 июня, облаков на небе будет побольше, но без осадков; потеплеет до +30°С. Ветер также северо-западный, его скорость - 2 м/с. Ночью – до +20°С, ветер сменится на западный, близко к штилю.

В воскресенье, 27 июня, по данным сервиса Яндекс. Погода, ожидается облачность с прояснениями без осадков, температура поднимется до +32°С. Ветер западный, практически штиль. Ночью ожидается температура около +20°С, ветер сохранится сменится на юго-западный, также штиль.

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