Сгоревший автобус и погибшая пассажирка такси: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

АВТОБУС СГОРЕЛ ДОТЛА ПОД ИЖЕВСКОМ

15 июня на Якшур-Бодьинском тракте на выезде из Ижевска загорелся автобус МАЗ, который шел по маршруту № 322. К счастью, никто не пострадал – все 20 пассажиров и водитель успели покинуть салон.

Автобус прошел техобслуживание 19 мая Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Водитель пытался потушить автобус своими силами, но у него не вышло. Интересно, что автобус прошел техобслуживание меньше месяца назад.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА НА ТАКСИ

18 июня на улице Азина машина такси въехала в дерево. 23-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель получил такие травмы, что его не удалось на месте проверить на алкоголь в крови.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Проводится расследование, у водителя взяли биологический материал, чтобы выяснить, был ли он пьян на момент аварии.

НЕОЖИДАННЫЙ УДАР В СПИНУ

17 июня на дороге Ижевск-Воткинск сбили пешехода, который шел в попутном автомобилю направлении. Его госпитализировали.

В темное время суток вне населенного пункта пешеход должен иметь на одежде световозвращающие элементы Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Пешеход был без световозвращающих элементов на одежде, которые должен иметь каждый человек, который идет вне населенного пункта в темное время суток.

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