Ящерицы из Ижевска предсказали исход футбольного матча между Россией и Данией на Евро-2021

Мнения двух хвостатых «экспертов» «Комсомолки» оказались противоположными Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня, 21 июня, в 23:00 по ижевскому времени, стартует третий матч сборной России по футболу на Евро-2021. В этот раз наша команда сыграет с датчанами, и чтобы выйти в финала, сборной России достаточно ничьей. «Комсомолка» попыталась заранее узнать, кто станет победителем в матче – для этого мы привлекли хвостатых «экспертов». В их роли выступили две домашние рептилии: пятнистый эублефар по кличке Блик и бородатая агама Смальта.

Первой свой вердикт вынесла Смальта. Поразмыслив, она выбрала миску с флагом Дании и с аппетитом захрустела предложенным ей салатом. А вот Блик с подругой не согласился – из двух домиков он облюбовал тот, на котором красовался флаг России. Возможно, это говорит о том, что нас ждет ничья, а значит – выход российской сборной в финала Евро-2021.

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