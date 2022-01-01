Гороскоп на 2022 год: у Овнов пик удачи придется на май, а у Козерогов летом будет хаос в жизни

Рассказываем, что приготовили звезды каждому знаку на 2022 год. Фото: Pexels

Для всех знаков зодиака год Тигра принесет значительные перемены. Особенно это касается огненных и воздушных знаков. Год будет посвящен интеллектуальным исканиями эмоциональным изменениям.

Овен

Год важных, даже глобальных событий. Идите к цели, вас ждет успех! Пик удачи придется на май, планируйте на этот месяц самые важные дела. Женщинам стоит опасаться соблазнов, искушений и алкоголя, а мужчинам необходима свобода действий и самостоятельное принятие решений.

Телец

Вам придется учиться принимать подарки судьбы. Большую роль в вашей жизни сыграют новые знакомые, особенно представительницы женского пола. Мужчины Овны преуспеют в духовной и творческой сфере, а женщин будет интересовать исключительно семья.

Близнецы

Год свершений. Некоторые откроют новое и неизвестное ранее в себе и своих близких. Мужчинам придется непросто наличном фронте (будет казаться, что вокруг одни мегеры, а женщины будут озабочены своей карьерой (в результате прилично заработают).

Рак

Год множества событий, которые определят дальнейшую жизнь. Вы сможете свернуть горы и добиться серьезных успехов. Мужчинам нужно быть аккуратнее с инвестициями и вложениями, а семейным женщинам стоит взять на себя функции министра финансов и позаботиться о запасе на черный день.

Лев

Вы почувствуете волну творческого вдохновения. Это позволит вам совершать карьерные подвиги и достигнуть личных побед. Женщины откроют в себе новые качества и выйдут из любых самых сложных ситуаций, а мужчинам придется доказывать свою состоятельность и учиться новому.

Дева

Год ожидания и подготовки глобальных перемен. Первая половина года – период расслабления, второй – успешных и активных действий. Мужчинам стоит правильно распределить энергию и верить в себя, а женщинам нужно выбрать конкретную цель и двигаться к ней.

Весы

Если вы умеете адаптироваться к быстрому принятию решений, успех к вам обязательно придет. Придется отказаться от некоторых планов. Женщинам стоит держать данное слово и не соглашаться на авантюры, а мужчинам – проявлять дружелюбие и решать проблемы мирным путем.

Скорпион

Январь и май будут самыми сложными месяцами. А в октябре начнется период, который потребует максимального вложения сил и энергии. Мужчинам Тигр принесет множество встреч и знакомств, а женщины будут стремиться к лучшему результату и потребуют от второй половинки безграничное обожание.

Стрелец

Начало года станет серьезным испытанием на выносливость, а лето принесет возможность хорошо отдохнуть и восстановить силы. Мужчины смогут взлететь по карьерной лестнице, а женщинам необходимо проявить себя и быть максимально внимательными к своему здоровью.

Козерог

Лето принесет в вашу жизнь хаос, лучшая тактика для вас - смирение и ожидание. В личной жизни и карьере произойдут хорошие перемены. Мужчины смогут достаточно легко достичь целей, а женщинам стоит оставить привычку доводить все до идеала.

Водолей

События будут развиваться стремительно и не всегда по вашему сценарию. Однако следует ставить цели и двигаться к ним. Мужчинам не нужно бояться брать на себя ответственность и новые обязательства, а женщины смогут осуществить свою давнюю мечту.

Рыбы

Тигр убережет вас от скоропалительных решений и покажет возможные пути к успеху. Особенно удачным будет год для творческих людей. Мужчинам стоит быть максимально аккуратными в финансовых делах, а женщинам нужно положиться на интуицию, которая поможет избежать неприятностей.