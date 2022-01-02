Удмуртия их помнит: главные утраты республики 2021 года

Вспоминаем известных жителей республики, которые ушли из жизни в 2021 году

2021 год выдался нелегким. К сожалению, из жизни ушли многие знаменитые люди: политики, общественные деятели и ученые. Давайте вместе вспомним их и их заслуги.

ЯНВАРЬ

Алексей Рылов (1 марта 1926 г. – 11 января 2021 г.), почетный ветеран МЧС России. Он был призван в армию 17-летним парнем в 1943 г. День Победы встретил в госпитале.

Фото: Сергей Суворов

Сергей Писарев (7 марта 1945 г. – 18 января 2021 г.), доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Стрелковое оружие» ИжГТУ, также работал в администрации президента и правительства Удмуртии. Автор около 200 печатных работ.

Фото: пресс-служба ИжГТУ

Виталий Корицкий (4 марта 1952 г. – 30 января 2021 г.), заслуженный работник торговли. За годы его работы в сельских районах республики было построено 36 магазинов, а также жилые дома и кафе. Первый внедрил компьютерные технологии в сельской сфере обслуживания.

Фото: vk.com/ai_plotnikov

ФЕВРАЛЬ

Юрий Александров (22 ноября 1934 г. – 22 февраля 2021 г.), ижевский оружейник. Он трудился в том числе над созданием самозарядной снайперской винтовки Драгунова, различных модификаций автомата Калашникова, охотничьих карабинов «Тигр» и «Сайга».

Фото: Михаил Драгунов, Facebook

МАРТ

Лиана Димитрошкина (21 апреля 1960 г. – 11 марта 2021 г.). В разные годы являлась вице-президентом Корпорации «Центр», занимала пост председателя Общественной палаты Ижевска 1 и 2 созывов, избиралась в Гордуму Ижевска. Стояла у истоков газеты «Центр» и являлась его главным редактором до 2007 года.

Фото: Лиана Димитрошкина, Facebook.com

Владимир Конышев (17 августа 1951 г. – 15 марта 2021 г.), экс-директор завода «Элеконд», прошел путь от инженера-технолога до руководителя предприятия. Также был депутатом Госсовета Удмуртии 5 созыва.

Фото: пресс-служба Госсовета УР

Олег Иванович Шаврин (4 января 1936 г. — 17 марта 2021 г.), профессор ИжГТУ, доктор технических наук. Более 70 его учеников защитили кандидатские и 15 – докторские диссертации. Автор 9 научных монографий, а также более 100 авторских свидетельств и патентов.

Фото: пресс-служба ИжГТУ

Сергей Копотев, скончался 21 марта 2021 г. на 66 году жизни. Основатель психоло-педагогического университета УдГУ. Под его научным руководством было защищено 17 диссертационных исследований.

Фото: пресс-служба УдГУ

Юрий Михайлов (13 октября 1950 г. – 22 марта 2021 г.), профессор ИжГТУ, Действительный член Российской академии военных наук и Член Союза машиностроителей; лауреат Госпремии Удмуртской Республики, автор более 70 научных работ, 14 учебно-методических работ и 3 монографий.

Фото: пресс-служба ИжГТУ

АПРЕЛЬ

Людмила Ведерникова (16 декабря 1933 г. – 3 апреля 2021 г.), с 1991 по 2015 год возглавляла «Совет женщин Ижевска». Она объединяла 70 тысяч жительниц столицы Удмуртии в пяти районных женсоветах, 10 женсоветах предприятий и многих ижевских клубах.

Фото: пресс-служба Ижевска

Любовь Шамшурина (11 декабря 1959 г. – 19 апреля 2021 г.), глава удмуртского регионального отделения «Союза пенсионеров России». Продвигала идеи здорового образа жизни и скандинавскую ходьбу для пенсионеров.

Фото: архив КП

ИЮНЬ

Александр Зеленин (16 сентября 1953 г. – 6 июня 2021 г.), заместитель гендиректора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть», депутат Государственного совета Удмуртии 5 созыва.

Фото: пресс-служба Госсовета УР

Константин Антропов (11 октября 1950 г. – 10 июня 2020 г.), ижевский гонщик. В период спортивной карьеры завоевал более 32 наград на Международных, Российских и региональных спортивных соревнованиях по автоспорту. Воспитал десятки талантливых авто- и мотогонщиков в качестве тренера.

Фото: vk.com/fasur

Шияб Садыков (1 ноября 1923 г. – 29.06.2021 г.), ветеран Великой Отечественной войты. Был призван в армию в 1942-ом. Сражался на Северном Кавказе, в Крыму, Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии. Вернулся домой в 1945-ом, был трижды ранен и дважды контужен.

Фото: пресс-служба Ижевска

ИЮЛЬ

Валентина Ушакова (25 октября 1941 г. – 8 июля 2021 г.), бывший гендиректор Удмуртской птицефабрики. Внесла заметный вклад в развитие сельского хозяйства и всей экономики республики

Фото: glazov-gov.ru

Нина Капачинская (3 мая 1957 г. – 12 июля 2021 г.), экс-главврач ГКБ № 2. Под ее началом в началось внедрение бережливых технологий.

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Ольга Поваренкина (20 июля 1955 г. – 9 июля 2021 г.), экс-начальник отдела культуры администрации Индустриального района Ижевска. Являлась идейным вдохновителем и организатором «Рыжего фестиваля» и многих других фестивалей.

Фото: предоставлено близкими

Игорь Казанцев (27 октября 1945 г. – 18 июля 2021 г.), экс-депутат Госсовета Удмуртии. Много лет работал на Воткинском заводе, работал заместителем главы администрации города Воткинска по социально-культурной сфере.

Фото: Госсовет Удмуртской Республики

Лия Соловьева, скончалась 18 июля 2021 г. на 72-м году жизни. экс-депутаты Госсовета Удмуртии. Заслуженный работник здравоохранения Российской. Более 16 лет возглавляла санаторий «Варзи-Ятчи», под ее руководством он стал уникальной многопрофильной здравницей.

Фото: Госсовет Удмуртской Республики

Рустам Идрисов (10 ноября 1962 г. – 29 июля 2021 г.), бывший главный федеральный инспектор по Удмуртии.

Фото: архив КП

АВГУСТ

Виктор Походин (12 сентября 1935 г. – 17 августа 2021 г.), бывший прокурор Удмуртии, государственный советник юстиции 2 класса. Около 40 лет отдал служению закону.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Удмуртии

СЕНТЯБРЬ

Геннадий Чукавин (19 июля 1934 г. – 5 сентября 2021 г.), депутат Верховного совета Удмуртии, экс-руководитель ИПОПАТа.

Фото: пресс-служба Госсовета УР

Геннадий Овчинников скончался 19 сентября 2021 г. на 82-м году жизни. Экс-директор филиала Уральской академии госслужбы в Ижевске (ныне – Ижевский филиал РАНХиГС).

Фото: пресс-служба Госсовета УР

Вячеслав Хлопотов скончался 21 сент 2021 г. На 68-м году жизни. Заслуженный работник здравоохранения Удмуртии, отличник здравоохранения России. Бывший замруководителя Роспотребнадзора по Удмуртии.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по УР

Анатолий Касихин, скончался 29 сентября 2021 г. на 85-м году жизни. Экс-глава Госкомспорта, Заслуженный работник физической культуры УАССР и РФ, бывший председатель Государственного комитета по физкультуре и спорту Удмуртии. Организатор физкультурно-спортивного движения, главный судья соревнований по лыжным гонкам. Больше 25 лет он возглавлял кафедру физвоспитания УдГУ.

Фото: Минспорта Удмуртии

Марина Стерхова, скончалась 24 сентября 2021 г. Заведующая детским садом № 221. 35 лет проработала в дошкольном образовании. Почетный работник образования Российской Федерации.

Фото: пресс-служба администрации города

ОКТЯБРЬ

Владимир Гринберг (1924 г. – 18 октября 2021 г.) известный преподаватель ИжГТУ, бывший заместитель главного конструктора завода «Ижмаш». Автор около 80 изобретений.

Фото: istu.ru

Петр Грищенко (29 ноября 1931 г. – 24 октября 2021 г.), бывший Первый секретарь Удмуртского областного комитета КПСС, почетный гражданин Удмуртии.

Фото: udmurt.ru

Вероника Садаева (28 января 1939 г. – 23 октября 2021 г.), народная артистка России и Удмуртии.

Фото:Владимир Соловьев

НОЯБРЬ

Вадим Петров (9 марта 1963 г. – 01 ноября 2021 г.), известный в Удмуртии ученый в области экологически безопасных технологий. Являлся ведущим научным сотрудником, доктором химических наук, заслуженным деятелем науки Удмуртии. Участвовал в исследованиях радиационного загрязнения в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. Написал более 140 работ, в том числе 3 монографии.

Фото: УдмФИЦ УРО РАН

Александр Орлов (28 августа 1954 г. – 5 ноября 2021 г.), легендарный хоккеист, с именем которого связаны наиболее яркие вехи в истории хоккейного клуба «Ижсталь». Мастер спорта СССР, нападающий.

Фото: ХК «Ижсталь»

Геннадий Абросимов (15 марта 1939 г. – 12 ноября 2021 г.), депутат 11 и 12 созывов Верховного Совета Удмуртии, 1, 2 и 3 созывов Государственного Совета республики.