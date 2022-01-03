Баба-Яга, Лопшо Педунь и Золотая Сарапуль: сказочные персонажи Удмуртии, которых можно посетить в январские праздники

Семь волшебников в Удмуртии, которых можно посетить в эти праздники
До начала рабочих будней осталось еще около шести дней. И если вы выполнили всю намеченную новогоднюю программу, а хочется чего-нибудь необычного для себя и детей, то смело отправляйтесь путешествовать по Удмуртии. В нашей республике немало сказочных персонажей, которые подарят вам незабываемые впечатления.
ТОЛ БАБАЙ
Тол Бабай носит фиолетовую шубу — по цвету Шарканского района
Самый очевидный и самый новогодний вариант – усадьба Тол Бабая в Шаркане.
Легенды гласят, что Тол Бабай – потомок удмуртских великанов – алангасаров. Давным-давно им пришлось укрыться в Кар-горе, однако один не успел уйти с великанами. Так и остался Тол Бабай среди людей. Каждый год он дарил детям подарки, так и заработал себе славу новогоднего волшебника.
В усадьбе можно познакомиться с самим Тол Бабаем и его помощниками: Лымы Ныл (удмуртской Снегурочкой), Сандыр-агаем, Нюлэсмуртом (Лешим) и Обыдой (удмуртской Бабой-Ягой). На территории комплекса проводят и групповые и индивидуальные программы, здесь также можно переночевать.
Телефон: +79501704659
Адрес: село Шаркан, ул. Свободы, 9.
Цена: зависит от вида программы, возраста ребенка и наличия льгот. Информацию можно уточнить на сайте. https://tolbabay.net/
БАБА-ЯГА
В программу на Новый год включены театрализованное представление, путешествие в сказочный лес, игры и хоровод у елки, а также подарок. Фото: vk.com/club56620587
Бабу-Ягу можно найти в деревне Котловка Граховского района. Недалеко от нее обитают и другие сказочные персонажи: например, Леший и Иван-царевич. До 15 января в резиденции проходят развлекательные программы для детей.
Говорят, что волшебница поселилась в этих местах много лет назад. Неподалеку протекает речка Яга — так она и приобрела свое имя. Боятся бабушку не нужно, она совсем не злая.
Телефон: 89918432266
Адрес: деревня Котловка (Граховский район), ул. Пионерская, 11.
Цена: программа «Новый год в кругу друзей» для детей 3-14 лет обойдется в 300 рублей, а взрослый билет стоит 400.
ЗОЛОТАЯ САРАПУЛЬ
Золотая Сарапуль живет на даче Мощевитина в Сарапуле Фото: vk.com/id585096589
По легендам, Золотая Сарапуль – дочь богатыря Камы, благодаря которому появилась самая большая река в Удмуртии. На одном из берегов богатырь поселил свою дочь. Вскоре на этом месте вырос город.
В резиденции Золотой Сарапули можно поучаствовать в театрализованных экскурсиях, других развлекательных программах и даже квестах.
Телефон: 8 (34147) 2-14-04.
Адрес: Сарапул, дача Мощевитина (ул. Некрасова, 21б).
Цена: зависит от программы, уточняйте по телефону.
ЛОПШО ПЕДУНЬ
Лопшо Педунь — герой удмуртского фольклора
«Лопшо Педунь» в переводе с удмуртского – «Весельчак Федор». Действительно, это самый забавный персонаж в удмуртском фольклоре. В своем коробе он носит игры, поэтому в доме Лопшо Педуня в деревне Сундур сложно заскучать.
Телефон: заказать экскурсию получится центр Удмуртской культуры в деревне Сундур 8 (34134) 4-36-63.
Адрес: Игринский район, деревня Сундур, ул. Сельская, 4.
Цена: стоимость новогодней программы «Лопшо Педунь онлайн» зависит от ее насыщенности. Полный тур обойдется в 300 рублей. Подробнее можно узнать по телефону.
НЮЛЭСМУРТ
В Удмуртии есть свой леший — Нюлэсмурт. Фото: visitudmurtia.ru
Нюлэсмурт (удмуртский леший) может маскироваться под траву и деревья, а еще повелевать зверями.
Познакомиться с удмуртским Лешим получится в деревне Сосновый Бор Кезского района в усадьбе «Живица». Ночь в комплексе обойдется в 500 рублей.
Телефон: этнокомплекс «Живица», 89501796222.
Адрес: Кезский район, деревня Сосновый Бор, Аленская улица, 13.
Цена: зависит от мастер-классов, проживания и т.д. Уточняйте по телефонам.
ТЭЛЬКУЗЁ
Тэлькузё - добрый и энергичный аналог лешего. Фото: vk.com/club194844622
Тэлькузё – тоже хозяин леса, только он добрее Нюлэсмурта. Он и его помощница лесная фея Чашканыл всегда рады гостям: и играми развлекут, и дарами леса угостят. Живет Тэлькузё в селе Зон Сюмсинского района.
Телефон: центр туризма Сюмсинского района 8(34152) 2-13-78.
Адрес: Сюмсинский район, село Зон, ул. Центральная, 24.
Цена: полная развлекательная программа — 120 рублей.
АЧАРВАК
Ачарвак живет недалеко от места, где бьет множество родников. Фото: vk.com/taynirodnikov
Ачарвак – уже в бесермянском фольклоре – отвечает за урожай. Это наполовину птица – наполовину человек. Существо охраняет деревню Тылыс в Юкаменском районе. Здесь и находится его резиденция.
Телефон: 8 (34141) 74504.
Адрес: Юкаменский район, деревня Тылыс.
Цена: вход – 50 рублей.
Желаем вам отличных выходных!
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