Баба-Яга, Лопшо Педунь и Золотая Сарапуль: сказочные персонажи Удмуртии, которых можно посетить в январские праздники

Семь волшебников в Удмуртии, которых можно посетить в эти праздники

До начала рабочих будней осталось еще около шести дней. И если вы выполнили всю намеченную новогоднюю программу, а хочется чего-нибудь необычного для себя и детей, то смело отправляйтесь путешествовать по Удмуртии. В нашей республике немало сказочных персонажей, которые подарят вам незабываемые впечатления.

ТОЛ БАБАЙ

Тол Бабай носит фиолетовую шубу — по цвету Шарканского района

Самый очевидный и самый новогодний вариант – усадьба Тол Бабая в Шаркане.

Легенды гласят, что Тол Бабай – потомок удмуртских великанов – алангасаров. Давным-давно им пришлось укрыться в Кар-горе, однако один не успел уйти с великанами. Так и остался Тол Бабай среди людей. Каждый год он дарил детям подарки, так и заработал себе славу новогоднего волшебника.

В усадьбе можно познакомиться с самим Тол Бабаем и его помощниками: Лымы Ныл (удмуртской Снегурочкой), Сандыр-агаем, Нюлэсмуртом (Лешим) и Обыдой (удмуртской Бабой-Ягой). На территории комплекса проводят и групповые и индивидуальные программы, здесь также можно переночевать.

Телефон: +79501704659

Адрес: село Шаркан, ул. Свободы, 9.

Цена: зависит от вида программы, возраста ребенка и наличия льгот. Информацию можно уточнить на сайте. https://tolbabay.net/

БАБА-ЯГА

В программу на Новый год включены театрализованное представление, путешествие в сказочный лес, игры и хоровод у елки, а также подарок. Фото: vk.com/club56620587

Бабу-Ягу можно найти в деревне Котловка Граховского района. Недалеко от нее обитают и другие сказочные персонажи: например, Леший и Иван-царевич. До 15 января в резиденции проходят развлекательные программы для детей.

Говорят, что волшебница поселилась в этих местах много лет назад. Неподалеку протекает речка Яга — так она и приобрела свое имя. Боятся бабушку не нужно, она совсем не злая.

Телефон: 89918432266

Адрес: деревня Котловка (Граховский район), ул. Пионерская, 11.

Цена: программа «Новый год в кругу друзей» для детей 3-14 лет обойдется в 300 рублей, а взрослый билет стоит 400.

ЗОЛОТАЯ САРАПУЛЬ

Золотая Сарапуль живет на даче Мощевитина в Сарапуле Фото: vk.com/id585096589

По легендам, Золотая Сарапуль – дочь богатыря Камы, благодаря которому появилась самая большая река в Удмуртии. На одном из берегов богатырь поселил свою дочь. Вскоре на этом месте вырос город.

В резиденции Золотой Сарапули можно поучаствовать в театрализованных экскурсиях, других развлекательных программах и даже квестах.

Телефон: 8 (34147) 2-14-04.

Адрес: Сарапул, дача Мощевитина (ул. Некрасова, 21б).

Цена: зависит от программы, уточняйте по телефону.

ЛОПШО ПЕДУНЬ

Лопшо Педунь — герой удмуртского фольклора

«Лопшо Педунь» в переводе с удмуртского – «Весельчак Федор». Действительно, это самый забавный персонаж в удмуртском фольклоре. В своем коробе он носит игры, поэтому в доме Лопшо Педуня в деревне Сундур сложно заскучать.

Телефон: заказать экскурсию получится центр Удмуртской культуры в деревне Сундур 8 (34134) 4-36-63.

Адрес: Игринский район, деревня Сундур, ул. Сельская, 4.

Цена: стоимость новогодней программы «Лопшо Педунь онлайн» зависит от ее насыщенности. Полный тур обойдется в 300 рублей. Подробнее можно узнать по телефону.

НЮЛЭСМУРТ

В Удмуртии есть свой леший — Нюлэсмурт. Фото: visitudmurtia.ru

Нюлэсмурт (удмуртский леший) может маскироваться под траву и деревья, а еще повелевать зверями.

Познакомиться с удмуртским Лешим получится в деревне Сосновый Бор Кезского района в усадьбе «Живица». Ночь в комплексе обойдется в 500 рублей.

Телефон: этнокомплекс «Живица», 89501796222.

Адрес: Кезский район, деревня Сосновый Бор, Аленская улица, 13.

Цена: зависит от мастер-классов, проживания и т.д. Уточняйте по телефонам.

ТЭЛЬКУЗЁ

Тэлькузё - добрый и энергичный аналог лешего. Фото: vk.com/club194844622

Тэлькузё – тоже хозяин леса, только он добрее Нюлэсмурта. Он и его помощница лесная фея Чашканыл всегда рады гостям: и играми развлекут, и дарами леса угостят. Живет Тэлькузё в селе Зон Сюмсинского района.

Телефон: центр туризма Сюмсинского района 8(34152) 2-13-78.

Адрес: Сюмсинский район, село Зон, ул. Центральная, 24.

Цена: полная развлекательная программа — 120 рублей.

АЧАРВАК

Ачарвак живет недалеко от места, где бьет множество родников. Фото: vk.com/taynirodnikov

Ачарвак – уже в бесермянском фольклоре – отвечает за урожай. Это наполовину птица – наполовину человек. Существо охраняет деревню Тылыс в Юкаменском районе. Здесь и находится его резиденция.

Телефон: 8 (34141) 74504.

Адрес: Юкаменский район, деревня Тылыс.

Цена: вход – 50 рублей.

Желаем вам отличных выходных!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда выступит Клава Кока и группа «САДко»: афиша на Новый год – 2022 в Ижевске

«Рождественский Поросенок», «Веснушки» и «Однажды в Голливуде»: что почитать в январские праздники